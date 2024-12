Zlínský podnikatel vymyslel pistoli. Přinesli jsme do zbraní design, říká

Stresu z pracovního napětí se občas zbavuje na střelnici. Tamní, do sebe uzavřené prostředí mu však moc nesedí. Stejně tak se mu nelíbila zbraň, kterou používal.

A protože má zlínský podnikatel Jan Surovič rád designové věci a v oboru se dlouhé roky pohybuje, vzal to jako výzvu. Rozhodl se vytvořit zbraň pro zážitkovou střelbu, která by nebyla opředená tajemstvím, byla by nejen funkční, ale hlavně pěkná.

Po dvou letech vývoje představil model Pistollo 77°. Míří i na domácí zájemce, ale touží především po tom, aby se prosadil v zahraničí.

„Věřím, že přilákáme zákazníky, kteří dnes žádnou zbraň nevlastní, přitom si chtějí střelbu užít. Ne vojensky, ale jako zážitek a relaxaci,“ poznamenal Surovič.

Jan Surovič Duchovní otec společnosti Pistollo se narodil v roce 1991 ve Zlíně. Vystudoval univerzitu v Marylandu, obor finance a ekonomie. Profesní kariéru začínal ve společnosti mmcité v Bílovicích, dva roky pracoval v rodinné firmě PSG. Nyní působí jako jednatel společnosti TMETAL.

Co vás vedlo k rozhodnutí přinést na trh novou zbraň, která bude i hezky vypadat?

Původně vůbec nešlo o zbraň, byl to nějaký proces, na jehož konci je tento produkt. Nadšení do zbraní bylo na začátku, kdy jsem se rozhodl udělat si zbrojní průkaz, abych mohl chodit na střelnici. Představovalo to formu relaxace. Míříte na terč, musíte se soustředit čistě na střelbu a nemůžou tam promlouvat žádné jiné myšlenky. Dneska je poměrně málo zážitků, které vám dokážou navnadit okamžik totální přítomnosti. Střelba to umí.

Když jsem si začal dělat průkaz, zjistil jsem, že celý trh okolo zbraní je opředen mnoha tajemstvími, že to veřejnost vnímá hodně negativně. Přispívá k tomu i střelecká komunita, která je hodně uzavřená. Celá ta situace mi přišla zvláštní. Tam jsem si uvědomil, že očekávám od střelnice trochu jiné zážitky. Zároveň, když jsem si poprvé vybíral zbraň, zjistil jsem, že všechny vypadají hrozně podobně a jsou posazeny do vojenského stylu.

Tady promluvila jedna z mých velkých vášní, a to je design. Byť nejsem designér a neumím ty věci navrhovat, tak mám potřebu je vlastnit nebo se nějakým způsobem podílet na vzniku pěkných věcí. To mám z mmcité, kde jsem dříve pracoval. Jejich myšlení, že veřejný prostor mohou utvářet designové věci, byť denní potřeby, mě ovlivnila. Říkal jsem si, proč všechny zbraně vypadají stejně, proč nemůžou být designové a proč je s tím spojeno tolik negativity. Tak jsem to chtěl změnit.

Jak těžké je vymyslet zbraň, která bude podřízená designu?

Je to lehčí, než se na první pohled zdá. A měl jsem štěstí na lidi. První myšlenka přišla díky tomu, že se můj otec potkal s konstruktérem Rostislavem Kudláčkem, který celý život navrhuje zbraně. Umožnil mi použít svůj patentovaný systém závěrového mechanismu a je konstruktérem celého našeho produktu. Bez správného člověka, který pomůže s konstrukcí, je bez znalostí zbraní nemyslitelné něco podobného udělat. Rozhodli jsme se ale standardní vývoj postavit na hlavu a nezačít konstrukcí, ale designem. Na základě zadaných parametrů začal průmyslový designér Jiří Jež navrhovat design, a ten jsme postupně uzpůsobovali požadavkům konstrukce na funkčnost Pistolla 77°.

Kvůli vývoji zbraně jste založil i novou společnost, že?

Ano, je to vývojový projekt. Společnost se jmenuje stejně jako zbraň – Pistollo. Jedná se o startupový projekt, na který je navázáno poměrně hodně lidí z regionu. Už to stálo hromadu peněz a stát bude. (úsměv)

Chcete ji vyrábět ve větším měřítku?

Primárně byla vymýšlena jako zbraň pro zážitkovou střelbu. To, že splňuje předpoklady pro sportovní střelbu, byl sekundární efekt. Hromada lidí si chodí na střelnici vyčistit hlavu, často po práci, pak jdou domů. Je to podobný zážitek, jako když si jdete zahrát golf nebo jiný sport, u kterého se uvolníte. Tím, že jsme posunuli design i kvalitu zpracování na novou úroveň, vytvořili jsme prémiový produkt. Nepředpokládám, že bychom ze začátku zbraň vyráběli masově, protože chceme udržet kvalitu.

Výrobci nové zbraně věří, že zájemcům na střelnici přinese nový zážitek a odreagování.

Jaká tedy bude cena modelu 77?

Cena bude odpovídat kvalitě produktu, současné kalkulace nám vychází mezi 75 až 80 tisíci korunami. Možná by bylo hezké, kdyby to ve finále bylo symbolických 77 tisíc, ale uvidíme…

To je běžná cena?

Úplně nejzákladnější zbraně začínají na dvaceti tisících, kvalitnější stojí kolem padesáti. Ale na trhu jsou i takové, které začínají stovkou. Je to z velké míry o kvalitě zpracování. Jako první přinášíme takový důraz na design, to zatím nikdo ve zbrojním průmyslu neudělal.

Kde se bude vyrábět?

Zatím jsme v prototypové fázi a přecházíme do malosériové výroby. Pistollo 77° má přes stovku dílů. Některé budou vyrobeny ve Slavičíně, jiné ve Vsetíně, díly s největší pracností pak v Kroměříži. Standardní zásobník pochází z Rakouska. V Brně se zbraň lakuje, samotnou kompletaci bude dělat náš zbrojíř v Otrokovicích v trezorové místnosti.

Kolikrát jste se během dvouletého vývoje proklínal, že jste do něčeho takového šel?

Každý den. Strašně mě ale těší tvorba, ta mě motivuje asi ze všeho nejvíc. Pokud budeme mít prodejní úspěch, samozřejmě to potvrdí správnost naší úvahy. Ale kromě spousty času a peněz je to velká sázka na nejistotu v tom, že jdeme do ultrakonzervativního odvětví s poměrně specifickým produktem.

Pistollo 77° Pistolová karabina určena pro zážitkovou a sportovní střelbu Ráže: 9 × 19 mm

Hlaveň: 256 mm = 10,1 palce

Celková délka s krytkou hlavně 737 mm

Stavitelná teleskopická pažba od 25 mm po maximálně 50 mm

Bezpečnost: dvě pojistky, v budoucnu i třetí elektronická

Kapotované ovládací prvky nepřesahující tvar zbraně

Na výrobu částí zbraně použit 3D tisk.

Jste s jeho konečnou podobou spokojený?

Věřím, že ten, kdo Pistollo 77° uvidí, bude nadšený z provedení. Ale já vím o spoustě věcí, které bychom mohli zlepšit. To je ale přirozené, že člověk nebude nikdy spokojený a bude vědět, kam věci ještě posouvat.

Kolik kusů byste chtěli ročně vyrobit?

Profilujeme se do poměrně úzkého segmentu zážitkové střelby, nemíříme na armádu ani na policii, to jsou pak jiné počty. Mým cílem je prodat v příštím roce sto zbraní na českém a slovenském trhu. Od začátku příštího roku chceme ověřovat zájem na světovém trhu, představíme ji i na největším veletrhu v Norimberku a od roku 2026 ji chci začít exportovat. Víme, že se na českém trhu neuživíme. Je to produkt, který si koupí nadšenci se vztahem k designu s tím, že chtějí něco exkluzivního. Naším cílem jsou USA, jako největší světový trh v tomto oboru. Linka ze Zlína do USA platí.

Řekl jste, že na domácím trhu nejsou zbraně s důrazem na design. Jak je to ve světě?

Když jsme se shodli s Jirkou Ježem na designu, tak jsem zadal našemu konstruktérovi, ať mi udělá rešerši trhu a najde tři až čtyři podobné té naší. Do deseti minut přišla odpověď, že rešerši dělat nemusí, že taková ani jí podobná zbraň neexistuje. Nevěřil jsem mu, dělal si rešerši sám, taky jsem nic nenašel.

Takže jste první, kdo přinesli do zbraní design?

Nejspíš to tak je. Je to možná troufalé, ale myslím si, že nikdo se nad designem zbraní nezamyslel takto komplexně, jak jsme to udělali my.

Zbraně budou z podstaty věci vždy nebezpečné. Jak to je s bezpečností u Pistolla 77°?

To je jedna z klíčových věcí. Náš produkt má systém pojistek, včetně krytky hlavně, která vám neumožní rychle a efektivně vystřelit, protože to není žádoucí. Není to na sebeobranu, není do armády. Pojistky zaručují, že nikdo, kdo by ke zbrani přišel náhodou poprvé, by neměl být schopný ji jednoduše odjistit. Připravujeme i elektronickou pojistku s možností odblokování přes mobil a face ID.

Jste nervózní z toho, jak bude vaše novinka přijata?

Ve střelecké komunitě to bude velké téma a kontroverze, protože každý správný střelec je přece vždycky připraven „tasit“, to ale není naše cílová skupina. Pistollo 77° není na první dobrou připraveno ke střelbě. Je to o tom, že si v klidu stoupnete do střeleckého stavu a tam si vše bezpečně nachystáte.

Otevřeně říkáme, že je tu i spousta lidí, kteří by si zbraň rádi koupili a šli na střelnici, ale tím, jak je celá komunita uzavřená a opředena tajemstvím, tak je to pro ně diskomfortní. My naopak věříme, že přilákáme zákazníky, kteří dnes žádnou zbraň nevlastní a chtějí střelbu zažít tady tímto způsobem, a ne vojenským. Prostě v klidu relaxovat při sportu, který je jako každý jiný, a mít sportovní náčiní, které jim už od pohledu dělá radost.