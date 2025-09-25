Kroměříž chystá opravu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka

  12:55
Kroměřížská radnice podpoří obnovu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka. Vlastní jej Zlínský kraj a chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci na obnově památkově chráněného areálu mezi městem a krajem.
Pro Maxmiliánův dvůr, který je součástí Podzámecké zahrady, se kdysi vžilo pojmenování Pionýrská louka. (duben 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Pionýrská louka, někdejší Maxmiliánův dvůr, je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na seznamu UNESCO.

Louku spravuje krajská Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, využívají ji i další kroměřížské školy a někteří sportovci. Stav areálu je neutěšený, v posledních letech se nedělaly žádné zásadní opravy.

„Naším cílem je obnova funkčnosti areálu tak, abychom neohrozili jeho historický ráz, ale abychom v něm zároveň vytvořili zázemí pro sportovní i kulturní akce pro občany i školy,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Proměna má začít příští rok, předpokládané náklady jsou přes 65 milionů korun. Kroměříž zaplatí deset procent, maximálně však sedm milionů korun.

V areálu se nacházejí tři zchátralé volejbalové kurty, letité hokejbalové hřiště a dva nefunkční tenisové kurty. Mezi volejbalovými hřišti a historickým oplocením jsou umístěny mobilní buňky zázemí, které jsou ve špatném stavu.

Vedle hřišť je asfaltová běžecká dráha na 100 metrů, na kterou navazuje běžecký okruh nepravidelného tvaru. Uvnitř něj je travnatá plocha, která má sloužit pro závody koní, fotbal, lukostřelbu či rybářské závody.

Mezi objektem Maxova dvora a oválem je dráha s doskočištěm pro skok daleký, v severním rohu pak je plocha pro vrh koulí. Mezi stromy u Maxova dvora se nachází výběh pro koně.

Záměr počítá s demolicí stávajících objektů. Místo nich bude postavena nová zděná budova se zázemím. Počítá se s vybudováním nového hřiště s umělým povrchem pro hokejbal či lakros.

Místo tří volejbalových hřišť vzniknou dvě multifunkční plochy s umělým povrchem vhodná pro volejbal, nohejbal či badminton.

