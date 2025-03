Místo podmínky 5,5 roku vězení. Vrchní soud zpřísnil trest za smrt nezvaného hosta

Případ se k odvolacímu soudu vrátil podruhé, loni v říjnu rozsudek krajského soudu zrušil kvůli procesním pochybením.

Muž byl původně odsouzen za ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, vrchní soud jej poslal do vězení za ublížení na zdraví.

„Vrchní soud v Olomouci přisvědčil odvolání státního zástupce v tom směru, že nebyly naplněny podmínky privilegované skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, nýbrž zločinu ublížení na zdraví,“ uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik. „Vzhledem ke zpřísnění právní kvalifikace došlo také ke zpřísnění trestu odnětí svobody, a to z tříleté podmínky uložené soudem prvního stupně na trest odnětí svobody 5,5 let se zařazením do věznice s ostrahou,“ doplnil Cik.

Za ublížení na zdraví s následkem smrti, pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví krajský soud původně šestatřicetiletému muži uložil úhrnný trest odnětí svobody na tři roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.

Obžalovaný podle rozsudku krajského soudu jednal z omluvitelné pohnutky a bez úmyslu muže zranit, nebo mu dokonce způsobit smrt. Proti původnímu rozsudku se však odvolal státní zástupce, s právní kvalifikací nesouhlasil a žádal vyšší trest, vrchní soud jeho argumentaci vyhověl.

Muž na oslavě vyhrožoval vypálením domu

Případ se stal předloni 22. září, napadený čtyřiapadesátiletý muž při potyčce utrpěl vážná zranění hlavy, kterým později podlehl. Poškozený na oslavu v domě, kde Pilka bydlel, dorazil podle soudu bez pozvání. Uvnitř poté rozbíjel zařízení domu a poškodil Pilkovu motorku. Obtěžoval hosty a Pilkovi navíc vyhrožoval zabitím a vypálením domu.

Oba aktéři byli v době incidentu opilí. Pilka se podle spisu muže několikrát snažil z oslavy neúspěšně vykázat, nakonec na něj zaútočil před domem.

Po postrčení napadený muž upadl na záda a hlavou se udeřil o vozovku. Zůstal ležet v bezvědomí. Svědkové vypověděli, že mu poskytovali první pomoc. Přibližně po osmi minutách se muž podle soudu probral, načež se s ním Pilka, který byl v minulosti už několikrát soudně trestán, pustil do další potyčky, při které jej znovu povalil.

Napadený muž byl podle rozsudku o den později nalezen v bezvědomí na autobusové zastávce v obci, bylo to několik set metrů od domu, kde se oslava konala. Na následky způsobených zranění zemřel 26. září v nemocnici v Uherském Hradišti.