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Prezident Pavel podporuje změnu rozdělování daní ve prospěch Zlína i kraje

Milan Libiger
  12:30
Prezident Petr Pavel řešil při své návštěvě východní Moravy s hejtmanem Radimem Holišem a primátorem Zlína Jiřím Korcem také problematiku rozpočtového určení daní. Pro kraj i Zlín je současné dělení oproti větším krajům a městům nevýhodné a usilují dlouhodobě o změnu, aby získali více peněz na svůj rozvoj. Prezident je takové změně nakloněný.
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Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou Pavlovou na návštěvu Zlínského kraje. Navštívil filmový festival a zúčastnil se debaty. (2. června 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

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„Měli bychom si asi říci, že je to jeden z důležitých nástrojů k vyrovnávání regionálních rozdílů, tedy k uplatňování dobré regionální politiky. Ale zatím se zdá, že tak, jak to máme nastaveno, to vede spíše k prohlubování rozdílů,“ řekl Pavel.

„Je namístě, abychom zvážili nejenom dynamické úpravy, které se budou podle předem dohodnutých kritérií v rozumné periodě vyhodnocovat a bude docházet ke změnám, ale abychom také vytvořili stimulaci pro kraje, které řeší problémy. Ať už proto, že jsou geograficky vzdálené, nebo že nejsou tak dobře napojené na dopravní síť, nebo řeší problém s odlivem mladých lidí,“ doplnil.

Z daňových příjmů by pak regiony mohly motivovat mladé lidi, případně firmy, aby je neopouštěli.

Návrh změny připravuje Asociace krajů

„Samozřejmě proti tomu bude mnoho odporu. Zcela určitě i poslanci, kteří zastupují jednotlivé regiony, budou bránit svůj region, a ne princip férovosti, ale je důležité se tomu věnovat a nenechat toho jenom proto, že je to pro mnohé nepříjemné téma,“ nastínil Pavel.

Kraj a města chtějí více z daní. Bojí se zadlužení i nedostatku peněz na rozvoj

Hejtman Holiš v rámci Asociace krajů, které předsedá, připravuje návrh změny, jež by měla být připravená do konce října. S ní chce jít za premiérem a ministryní financí.

„Takovou dohodu s nimi mám a tento časový harmonogram dodržím,“ sdělil Holiš.

Zlín 22 tisíc versus Praha přes 60 tisíc

Daně řešil s prezidentem už v úterý primátor Korec, který dlouhodobě upozorňuje na to, že se město bez vyšších daňových příjmů nebude moci rozvíjet. Na občana dostává 22 tisíc korun, zatímco Brno, Plzeň a Ostrava necelých 40 tisíc, Praha dokonce přes 60 tisíc korun.

„Pan prezident současný stav vnímá a deklaroval, že podpoří případnou změnu, za což jsme rádi,“ sdělil Korec.

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Svaz měst a obcí vypracoval návrh změny, na který ministerstvo financí zpracovává dopadovou studii. Podle Korce by mohla být hotová letos na podzim, a pokud vše půjde dobře, změna by mohla vejít v platnost od roku 2028.

Korec považuje za minimum, když by se příjem na občana ve Zlíně zvedl o sedm až osm tisíc korun, což by znamenalo zvýšené daňové příjmy přibližně o půl miliardy ročně. Pak by město mohlo snáze dosáhnout na úvěry a dříve se pustit do velkých investic, například do přestavby zimního stadionu a náměstí Práce nebo důležitých dopravních staveb.

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