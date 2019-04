Když najde bombu, nesmí policejní pes štěkat. Vše pro něj musí být hrou

Nejlepší výkony podávají služební psi kolem sedmého roku života. Viola je tříletá fenka rasy border kolie, a přestože je na samém začátku policejní kariéry, má za sebou už dva ostré nálezy nástražných výbušných systémů.

Podrobnosti jednotlivých případů vzhledem k vyšetřování zveřejnit nelze. V praxi to ale nejčastěji vypadá tak, že někdo telefonem oznámí uložení bomby. Obvykle jde o budovy, které pak psovod se psem prohledává. V místech, kde se výbušnina či nebezpečný předmět nalézají, musí prohledat i okolí.

„Existuje nebezpečí takzvaného sekundárního nástražného systému. Ten většinou pachatel umístí tam, kam by se v případě evakuace první lokality přesunulo největší množství lidí,“ vysvětluje Gregovský.

Kromě toho pravidelně kontrolují sportovní stadiony. „Předtím, než dovnitř pustí diváky, musíme celý areál projít, abychom vyloučili, že tam není výbušnina, třeba pyrotechnika,“ popisuje policista.

Všichni psovodi, kteří slouží přímo ve Zlíně, mají služební psy doma. Výhodou je, že zvíře neztrácí kontakt se psovodem, neustále si upevňuje to, co se naučilo, a díky pevnému zázemí je více samostatné.

Na druhou stranu psovodům vlastně práce nikdy nekončí. „Paradoxně doma, ve volném čase, s tím psem dělám nejvíc,“ potvrzuje Gregovský.

Pes musí rozpoznat 22 látek značících, že jde o výbušninu

Violu dostal do péče jako osmitýdenní štěně. A jak říká, od začátku s ní šel výcvik neobvykle snadno. I když je hodně náročný. Obnáší třeba rozpoznat 22 různých látek, které značí, že jde o výbušninu. Člověk je svými smysly nemá šanci postřehnout. Pes je rozliší.

Když výbušninu najde, nesmí se rozštěkat, ale lehne si u ní nebo třeba sedne. Štěkot či skákání by ji mohlo odpálit. Následně si místo přebírá pyrotechnik.

Důležitou součástí výcviku je i socializace psa. Musí být zvyklý na lidi kolem, na ruch města, zvuk aut, přelétající vrtulník. Nic z toho, co se kolem děje, mu nesmí odvádět pozornost od úkolu. Závisí na tom lidské životy.

Ani příprava psovoda není snadná. V prvé řadě je to policista a musí mít všechny znalosti, které k profesi patří. Pak absolvuje roční kurz zaměřený na práci se psem a každoročně i třítýdenní intenzivní výcvik společně se služebním psem.

Všechno musí být hra

Gregovský měl zkušenosti se zvířaty, už když nastupoval k policii. „Zajímal jsem se o myslivost a cvičil lovecké psy,“ říká.

Záhy ale přišel na to, že mezi loveckým a služebním psem je zásadní rozdíl. I když oba poslouchají na slovo, lovecký pes dělá to, co je mu přirozené.

„Člověk jen nastavuje hranice. Od služebního psa ale chceme věci, které pro něj vůbec přirozené nejsou. Proto musí být všechno hra. Jakmile cítí tlak, nebude dělat věci, které potřebujete,“ vysvětluje.

Nasazení zdejších psovodů je pak viditelné i v mezinárodním srovnání. „Rozdíl je znatelný. Psi cvičení u Policie České republiky a cizinecké policie jsou lepší než jinde ve světě,“ tvrdí oceněný psovod.

Psy má doma tři. Kromě Violy slouží i s 12letým psem cvičeným na vyhledávání drog a zároveň už vychovává jeho nástupkyni, roční fenku Sofii.