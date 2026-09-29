„V rámci obou akcí provedli kriminalisté několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor na území měst Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a v přilehlých obcích,“ upřesnil mluvčí policie Petr Jaroš.
Policisté zajistili rozsáhlý důkazní materiál, zejména vybavení sloužící k výrobě pervitinu, chemikálie používané při jeho výrobě, hotovou drogu připravenou k distribuci, desítky tisíc korun a také motorová vozidla a motocykly využívané při trestné činnosti.
|
Gang na Zlínsku navařil pervitin za 18 milionů, policie stíhá deset lidí
„Jedna z domovních prohlídek probíhala ve zvláště náročných podmínkách. Policisté zasahovali v objektu kontaminovaném chemickými látkami, a po celou dobu museli pracovat v ochranných oblecích a ochranných maskách,“ doplnil mluvčí.
V souvislosti s oběma akcemi zahájili kriminalisté trestní stíhání pěti podezřelých. Tři z nich obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny jim hrozí až desetiletý trest. Dalším dvěma obviněným hrozí až pětileté vězení.