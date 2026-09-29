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Zátah na výrobce pervitinu, kriminalisté museli obléct ochranné kombinézy

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  13:18
Kriminalisté z TOXI týmu se v době od června do září zaměřili na dvě akce spojené s odhalováním a potíráním drogové trestné činnosti. Zadrželi čtyři muže a jednu ženu ve věku od 22 do 46 let, kteří jsou podezřelí z výroby a distribuce pervitinu na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku.

KRIMI

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„V rámci obou akcí provedli kriminalisté několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor na území měst Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a v přilehlých obcích,“ upřesnil mluvčí policie Petr Jaroš.

Vsetínští kriminalisté z TOXI týmu zadrželi čtyři muže a jednu ženu, kteří jsou podezřelí z výroby a distribuce pervitinu na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. (září 2026)
Policie na Vsetínsku odhalila výrobce pervitinu
Vsetínští kriminalisté z TOXI týmu zadrželi čtyři muže a jednu ženu, kteří jsou podezřelí z výroby a distribuce pervitinu na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. (září 2026)
Vsetínští kriminalisté z TOXI týmu zadrželi čtyři muže a jednu ženu, kteří jsou podezřelí z výroby a distribuce pervitinu na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. (září 2026)
4 fotografie

Policisté zajistili rozsáhlý důkazní materiál, zejména vybavení sloužící k výrobě pervitinu, chemikálie používané při jeho výrobě, hotovou drogu připravenou k distribuci, desítky tisíc korun a také motorová vozidla a motocykly využívané při trestné činnosti.

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„Jedna z domovních prohlídek probíhala ve zvláště náročných podmínkách. Policisté zasahovali v objektu kontaminovaném chemickými látkami, a po celou dobu museli pracovat v ochranných oblecích a ochranných maskách,“ doplnil mluvčí.

V souvislosti s oběma akcemi zahájili kriminalisté trestní stíhání pěti podezřelých. Tři z nich obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny jim hrozí až desetiletý trest. Dalším dvěma obviněným hrozí až pětileté vězení.

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