„Vůbec mi o tom předtím neřekla. Mohl jsem hledat lékaře už s předstihem,“ poznamenal. „Naštěstí se mi to během dvou měsíců podařilo, ale vím minimálně o pěti lidech, kteří ani za rok nikoho nesehnali. Sice nejsou chronicky nemocní, ale i tak je to riziko. Neumím si to představit.“

Podle Sdružení praktických lékařů (SPL) je ve Zlínském kraji 300 samostatných ordinací všeobecných praktických lékařů a 114 ordinací praktických dětských lékařů. Svého lékaře nemá 21 tisíc dospělých a přes čtyři tisíce dětí. A může se to ještě zhoršovat, protože velký podíl lékařů už je v důchodovém věku a další se k němu blíží. Což znamená, že uzavřených ordinací bude přibývat.

„Dostupnost primární péče se v našem kraji stále zhoršuje,“ upozornil zlínský předseda SPL Lubomír Nečas. „Momentálně vím o tom, že lékař chybí ve Zlíně-Malenovicích, Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Brumově-Bylnici. Obce tam lékaře hledají, ale je otázka, jestli najdou. Každý rok školíme šest až sedm mladých lékařů, ale nakonec se třeba stane, že nechtějí pracovat v privátní praxi a nechají se raději zaměstnat,“ vysvětlil.

Za pět let zaniklo 47 ordinací praktiků

Během pěti let od roku 2018 do roku 2023 tak zaniklo 47 ordinací praktiků a nových přibylo jen 22. Ve stejném období skončilo také šestnáct pediatrů, které se už nepodařilo obnovit.

„Řada rodičů ve Zlínském kraji marně shání pediatra. Měli jsme dvě náhlá úmrtí lékaře a stovky dětí se ocitly bez péče, těžko pak rodiče hledali náhradu,“ zdůraznila předsedkyně SPL pro děti a dorost Ilona Hülleová. „V nejbližších letech navíc můžeme čelit velkému problému, pokud nezajistíme mladé pediatry, kteří mohou převzít ordinace zejména seniorních lékařů,“ poukázala.

Například v Uherském Brodě je z osmi dětských lékařů jen jeden do 35 let a dva do 60 let.

Zlínský kraj je ve srovnání s ostatními regiony na třetím až pátém místě co do podílu praktických lékařů na počet obyvatel. V budoucnu ale může narazit na problémy.

Kraj proto už v předchozích letech odstartoval například projekt pro mediky nazvaný Praktikem na zkoušku, v němž přispívá lékařům, kteří na několik dnů sdílejí ordinaci se studentem lékařské fakulty. Peníze dává také lékařům, již mají vytvořená tzv. rezidenční místa. Jsou určená právě pro školení studentů. V tom hodlá hejtmanství pokračovat.

„Chceme předejít výpadku, který do pěti let hrozí,“ poukázal hejtman Radim Holiš. „Proto máme tyto programy, aby do kraje přicházeli praktici. Situace totiž může být brzy kritická.“

Coby předseda Asociace krajů ČR chce s hejtmany debatovat o vytvoření koncepce krizového plánu zaměřeného na dostupnost primární péče.

„Nedostatek praktických lékařů se totiž netýká jen nás, je to problém ve všech regionech,“ upozornil.

Týmová praxe má velký potenciál

Pomoci by mohly také týmové praxe. Jde o nový koncept, který od letošního roku začaly podporovat zdravotní pojišťovny. Na jednom pracovišti funguje jeden tým, který vede jeden lékař, ale součástí jsou i další lékaři, kteří pracují na zkrácený úvazek, a to včetně zdravotních sester. Podle odborníků má tento způsob velký potenciál, protože vychází vstříc lékařům, kteří chtějí pracovat současně v ordinaci i v nemocnici.

„Týmové praxe jsou výbornou variantou pro mladé lékařky s dětmi, které nechtějí pracovat na plný úvazek,“ chválí Nečas. „Přináší i spoustu jiných výhod – lékaři sdílí nejenom personál, ale také vybavení a mohou se vzájemně zastupovat, ať už v době dovolených, nebo nemoci. Pacienti ocení i rozšířenou pracovní dobu.“

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny je ve Zlínském kraji momentálně devět týmových praxí. Z toho sedm v oblasti všeobecného praktického lékařství a dvě v oblasti praktického lékařství pro děti a dorost.