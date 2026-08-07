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Z mladých se vytratila spontaneita, bojí se chyb, říká vsetínský pedagog a divadelník

Petr Skácel
  17:00

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Nositel Ceny města Vsetína Miroslav Urubek. (červenec 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Držitel Ceny města Vsetína Miroslav Urubek začal učit v Halenkově, poté působil na vsetínské ZŠ Sychrov a od roku 1993 pracuje na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Od stejného roku také vede tamní divadelní soubor, kterým prošlo téměř pět set studentů.

Od roku 1988 je také členem Divadelního souboru Jana Honsy, jehož domovskou scénou je Valašské národní divadlo v Karolince na Vsetínsku. Ztvárnil jednu z hlavních rolí v úspěšné hře Martina Františáka Doma, o několik let později na úspěch navázal rolí Lízala v inscenaci Maryša od bratří Mrštíků.

Se vsetínskými studenty každoročně uvádí jednu hru, a to nepřetržitě po celou dobu. „A těší mě, že jsme měli úspěch nejen ve Vsetíně, ale i na přehlídkách,“ říká Urubek, který za svoji celoživotní práci letos dostal Cenu města Vsetína.

Mám v poslední době pocit, že vztah k rodnému kraji začíná znovu ožívat u mladých lidí.

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