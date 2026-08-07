Od roku 1988 je také členem Divadelního souboru Jana Honsy, jehož domovskou scénou je Valašské národní divadlo v Karolince na Vsetínsku. Ztvárnil jednu z hlavních rolí v úspěšné hře Martina Františáka Doma, o několik let později na úspěch navázal rolí Lízala v inscenaci Maryša od bratří Mrštíků.
Se vsetínskými studenty každoročně uvádí jednu hru, a to nepřetržitě po celou dobu. „A těší mě, že jsme měli úspěch nejen ve Vsetíně, ale i na přehlídkách,“ říká Urubek, který za svoji celoživotní práci letos dostal Cenu města Vsetína.
Mám v poslední době pocit, že vztah k rodnému kraji začíná znovu ožívat u mladých lidí.