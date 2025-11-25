Přečinu porušení povinností při správě cizího majetku se měl Sekula dopustit tím, že 165 tisíc korun z Bytového družstva Podlesí, jehož byl předsedou, použil na kampaň před komunálními volbami v roce 2022. Měl za ně nakoupit billboard, reklamní plachtu, zaplatit roznášku propagačních materiálů nebo reklamu na Facebooku. To vše kvůli referendu, které připravoval před volbami. Jedna z otázek se týkala i družstva, nakonec od něho ale upustil.
„Členové představenstva i kontrolní komise běžně tolerovali praxi, kdy ne všechny výdaje, které byly v rámci bytového družstva mimo stanovený limit vynaloženy, byly předloženy ke schválení i dalším členům představenstva,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Proč tak zástupci bytového družstva činili, nelze určit,“ doplnila.
|
Zastupitel Sekula se stížností brání trestnímu stíhání. Jde o osobní mstu, říká
Podle policistů bytové družstvo dostatečně nechránilo svá práva. „Navíc není možné jednoznačně uzavřít, že výdaje byly vynaložené pouze ve prospěch podezřelého muže a bytové družstvo z nich tedy nemělo žádný užitek,“ poznamenala Kozumplíková.
Policejní komisař případ odložil, protože podle něj nejde o podezření z trestného činu. Z usnesení podle Sekuly vyplývá, že jednal ve prospěch bytového družstva, s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou k Bytovému družstvu Podlesí.
„Policie udělala banální přehmaty“
Podle Sekuly, jemuž by hrozily v případě uznání viny až dva roky vězení, bylo trestní oznámení podáno účelově některými členy družstva, s nimiž je ve sporu. Přístup policie považuje za neprofesionální a tvrdí, že ho neměla vůbec obvinit.
|
Předvolební kampaň z peněz bytového družstva? Zlínský zastupitel čelí vyšetřování
„Policie se dopustila několika banálních přehmatů, které jí byly vyčteny okresním státním zastupitelstvím. Proto bylo obvinění zrušeno,“ řekl Sekula, který od začátku případu trvá na tom, že žádné peníze družstva na předvolební kampaň nepoužil. Podle něho si policie nezajistila všechny důkazy, například e-mailové zprávy, které hovořily v jeho prospěch. Proto chce vůči ní podniknout právní kroky.
Druhý případ se týkal nahrávky, na níž na schůzi družstva loni v únoru pronesl slova o tom, že používal peníze na činnosti, které nebyly v souladu s trestním právem. Sekula na ní vysvětluje, že by měl jako šéf družstva dostat finanční náhradu půl milionu korun za to, že vydal své peníze a čas v zájmu družstva.
|
Korec je lhář, hlásal Sekula. Přeborník v převracení informací, odvětil mu
„Je poněkud problematické prokazovat, na co ty prostředky byly využity, protože jistě chápete, že to nebylo na činnosti, které by byly v souladu s trestním právem. Ale jsme v ringu bez rukavic, doslova a do písmene,“ řekl na nahrávce.
Kriminalisté Sekulu podezřívali z podplácení. „V průběhu prověřování zajistili výpovědi zainteresovaných osob, prověřili aktivity muže, jeho majetkovou situaci a další okolnosti, jež by mohly přispět k objasnění věci. Provedeným prověřováním se nepodařilo prokázat, že se trestný čin stal,“ sdělila Kozumplíková.
„Ukázalo se, že jsem čestný a poctivý člověk a pracoval jsem v zájmu bytového družstva,“ řekl Sekula.
|
20. června 2024