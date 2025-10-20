Ve čtvrtek brzy ráno přijal operační důstojník oznámení o pohřešování staršího muže, který se předešlého odpoledne vydal k posedu do lesa u Tlumačova, ale domů se už nevrátil.
Policisté spustili pátrací akci. Do terénu vyrazily hlídky z Otrokovic i dalších obvodních oddělení, policisté několika oddělení a s různými dopravními prostředky – na čtyřkolkách i na koních, pátrali také z vrtulníku.
Hrdinou se však stal belgický ovčák Kid vedený Romanem Šimoníkem.
„Psovod nejprve u lesa vypátral opuštěné auto, kterým muž odjel z domu. Uvnitř nikdo nebyl. Po chvíli zachytil Kid pachovou stopu a spolu se svým pánem a jedním z členů mysliveckého sdružení se pustili do nesnadného a podmáčeného terénu,“ popsala začátek pátrání policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Chlupatý parťák běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl u pušky a dalekohledu.
Pak uběhl ještě několik metrů v náročném terénu, až začal štěkat. „Jeho znamení bylo jasné, hledaného muže našel. Nezbývalo než doufat, že živého,“ uvedla mluvčí.
V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž – vyčerpaný a promrzlý, ale živý a nyní už i šťastný. Po dlouhých patnácti hodinách ho konečně někdo našel.
Myslivec vysvětlil, že na podmáčeném terénu uklouzl, spadl a nedokázal se už zvednout. Zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě.
„Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení poskytli muži předlékařské ošetření, zabalili ho do izotermické folie, která zajišťuje tepelný komfort, a přenesli ho k vozidlu, kde už čekali záchranáři, kteří muže vyšetřili a převezli do nemocnice,“ dodala Kozumplíková.