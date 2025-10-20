Myslivec cestou k posedu uklouzl a nemohl vstát, noc strávil v kukuřičném poli

  14:59
Velmi chladnou noc musel strávit sám v kukuřičném poli myslivec u Tlumačova na Zlínsku. Ten totiž cestou k posedu uklouzl, spadl a nemohl vstát. Hledali ho policisté na terénních čtyřkolkách a na koních, zapojil se i vrtulník. Nakonec jej vystopoval policejní pes, belgický ovčák Kid.

Ve čtvrtek brzy ráno přijal operační důstojník oznámení o pohřešování staršího muže, který se předešlého odpoledne vydal k posedu do lesa u Tlumačova, ale domů se už nevrátil.

Policejní pes Kid vypátral ztraceného myslivce u Tlumačova na Zlínsku. (16. říjen 2025)

Policisté spustili pátrací akci. Do terénu vyrazily hlídky z Otrokovic i dalších obvodních oddělení, policisté několika oddělení a s různými dopravními prostředky – na čtyřkolkách i na koních, pátrali také z vrtulníku.

Hrdinou se však stal belgický ovčák Kid vedený Romanem Šimoníkem.

„Psovod nejprve u lesa vypátral opuštěné auto, kterým muž odjel z domu. Uvnitř nikdo nebyl. Po chvíli zachytil Kid pachovou stopu a spolu se svým pánem a jedním z členů mysliveckého sdružení se pustili do nesnadného a podmáčeného terénu,“ popsala začátek pátrání policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Chlupatý parťák běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl u pušky a dalekohledu.

Myslivec se ztratil v lesích na Frýdecko-Místecku, přes resuscitaci zemřel

Pak uběhl ještě několik metrů v náročném terénu, až začal štěkat. „Jeho znamení bylo jasné, hledaného muže našel. Nezbývalo než doufat, že živého,“ uvedla mluvčí.

V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž – vyčerpaný a promrzlý, ale živý a nyní už i šťastný. Po dlouhých patnácti hodinách ho konečně někdo našel.

Myslivec vysvětlil, že na podmáčeném terénu uklouzl, spadl a nedokázal se už zvednout. Zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě.

Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku

„Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení poskytli muži předlékařské ošetření, zabalili ho do izotermické folie, která zajišťuje tepelný komfort, a přenesli ho k vozidlu, kde už čekali záchranáři, kteří muže vyšetřili a převezli do nemocnice,“ dodala Kozumplíková.

