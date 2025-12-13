V pátek a přes noc bylo v terénu dohromady více než dvě stě lidí, včetně policistů ze sousedního Jihomoravského kraje. Pátrání v mnohdy členitém a náročném terénu přitom už během dne komplikovala hustá mlha.
„Pátrání pořád probíhá, zatím bez úspěchu. Vyhodnocujeme informace shromážděné v průběhu noci a snažíme se z nich vytěžit maximum,“ sdělila v sobotu ráno iDNES.cz policejní mluvčí Šárka Trnková.
Po vyhodnocení shromážděných stop se policisté rozhodli, že dál propátrávat les není v tuto chvíli důvodné. „V tuto chvíli neplánujeme další rozsáhlejší rojnicové pátrání. Aktuálně probíhají menší pátrací akce na základě obdržených podnětů,“ doplnila policejní mluvčí.
Policisté v noci propátrali několik oblastí, včetně okolí Halenkovic. „Patnácti jednotkami nám pomáhali hasiči, v terénu byli psovodi, kynologové, využívány byly drony i termovize. Pátrání stále probíhá také přímo ve Zlíně, kde byly posíleny hlídky,“ uvedla mluvčí.
Při odchodu z domu měl chlapec na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Měří zhruba 140 až 150 centimetrů. Má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.
Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén
Maminka chlapce Soňa Hejhalová sdílela na sociálních sítích Markovu fotografii v bundě, ve které odešel. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ napsala.
Zda Marek skutečně nastoupil do autobusu a odjel do Zlína, nebo zůstal v Halenkovicích, zůstávalo ještě v pátek odpoledne nejasné. Policisté sice obdrželi od lidí řadu informací o tom, kde se měl ve čtvrtek ráno pohybovat, často však byly protichůdné.
