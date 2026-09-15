„Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po třiašedesátileté ženě, pacientce Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Ta odešla ve středu 2. září v odpoledních hodinách z otevřeného oddělení a doposud se nevrátila ani do místa svého bydliště v Uherském Hradišti,“ oznámili policisté.
Žena je asi 160 centimetrů vysoká, střední postavy. Má tmavé vlasy krátkého střihu a tmavé oči. Měla by mít na sobě bílou bundu, tmavé tříčtvrteční kalhoty, bílé tenisky a dámskou kabelku.
Rodina Jitky Lukašíkové nabízí odměnu 200 tisíc korun za její skutečné nalezení. Tedy bezprostřední součinnost umožňující policii na místě ověřit přítomnost ženy. Odměna tedy není určena za pouhý tip či neověřenou informaci o možném pohybu.
Výzvu zveřejnila i na svém facebookovém profilu firma Kovostal nebo ženina kolegyně Klára Zedníková. „Mobilní telefon zanechala v nemocnici, u sebe měla osobní věci, doklady, platební karty a finanční hotovost. Od té doby se rodině ani blízkým neozvala,“ uvedla Zedníková.
Ve čtvrtek 3. září byla podle tří na sobě nezávislých svědectví pravděpodobně spatřena na Frenštátsku. Jedno ze svědectví je z dopoledních hodin z oblasti Kunčic pod Ondřejníkem, další dvě v odpoledních hodinách z Frenštátu pod Radhoštěm.
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„Svědci uvádějí, že jsou si identifikací ženy jisti. Tato svědectví však dosud nejsou potvrzena kamerovým záznamem ani jinou objektivní stopou,“ doplnila.
Rodina, kolegové a dobrovolníci se od jejího zmizení intenzivně zapojují do pátrání. „Jitka Lukašíková má blízký vztah k Beskydům, vzhledem k době od zmizení však nelze vyloučit její pohyb v jiné části České republiky,“ uvedla rodina ženy.
Podle databáze policie není vedena jako nebezpečná, ale rodina a její blízcí se velmi obávají o její zdraví. „Jakékoliv aktuální poznatky k pohybu pohřešované prosím oznamte Policii ČR na lince 158,“ vyzývají policisté.