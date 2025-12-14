Budeme se bát, je to hrůza, říkají lidé ve Žlutavě, kde nalezli uneseného chlapce

  19:17
Dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, který ve čtvrtek nedorazil do školy, se podařilo po dvou dnech vypátrat. Policie však přišla s informací, že školák neutekl, nýbrž byl unesen a vězněn dospělým mužem, který je nyní zadržen a vyslýchán policií. Reportér iDNES.cz vyrazil na místo události, kde mluvil s lidmi z Halenkovic a Žlutavy.
Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn. Policie na snímku hlídá vstup do chatové oblasti, kde byl chlapec držen. (14. prosince 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

„Málokdo tomu už asi věřil,“ uvažoval Milan Borský, který má v Halenkovicích...
„Rodina měla určitě obrovský strach, vždycky máme o děti strach, protože jsou...
„Rodina měla určitě obrovský strach, vždycky máme o děti strach, protože jsou...
Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....
23 fotografií

Když se po půl třetí po Halenkovicích začala šířit zpráva, že se pohřešovaného chlapce podařilo najít, místní lidé byli v euforii. Sice zatím mírné, tiché, ale navzdory chladu a mlze z nich radost téměř sálala.

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

„Máme sami dvě děti, je to výborná zpráva. Běhá mi mráz po zádech, je to dobrá zpráva,“ popsala Marie Chochulová, která procházela návsi s manželem a dvěma dětmi. „Přeji chlapci (jméno chlapce jsme odstranili z důvodu ochrany soukromí nezletilého, pozn. red.), ať je zdravý, šťastný a spokojený, hlavně v době vánoční.“

Marie Chochulová s dcerou | foto: Jan Salač

Místní lidé často vzpomínali na to, že se blíží Vánoce. A že chlapcova rodina dostala vůbec ten nejhezčí dárek.

„Je to úžasné, hlavně teď před Vánocemi. Rodina snad bude mít svátky pokoje a klidu pro rodinu. Snad bude chlapec v pořádku,“ přála si další obyvatelka Halenkovic, která právě venčila svého psa.

„Rodina měla určitě obrovský strach, vždycky máme o děti strach, protože jsou to naše malá zlatíčka. Vždycky se o ně musíme starat, jak nejlépe umíme. Jsem rád, že to dopadlo dobře,“ říkal Petr Strašák, který šel po ulici s kočárkem s malým dítětem.

Petr Strašák | foto: Jan Salač

„Naděje umírá poslední, věřila jsem ale napůl“

Úleva mezi místními obyvateli byla zjevná. Jejich pocity radosti byly stejně autentické, jako v posledních dvou dnech pocity starosti, když se chlapce nedařilo najít.

„Mám stejně starého vnuka, hlavně aby byl v pořádku. Věřila jsem tak půl na půl, nebyla žádná stopa, počasí bylo špatné. Naděje ale umírá vždy poslední,“ reagovala Marie Lhotská.

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

„Málokdo tomu už asi věřil,“ uvažoval Milan Borský, který má v Halenkovicích chatu. Když na ní na víkend přijel, nejdříve prohledal stodolu, jestli se tam neukrývá. „Každý tím v obci žil. Jsem dojatý, protože je to obrovská a krásná zpráva.“

Milan Borský | foto: Jan Salač

Úlevu neskrýval ani starosta Halenkovic Roman Kedruš. „Je to velká úleva pro mě, pro rodinu, příbuzné, pro všechny obyvatele Halenkovic a možná i pro celou republiku. Do pátrání byla zapojená celá republika. Nabídek na pomoc přicházely stovky. Děkujeme moc všem dobrovolníkům, hasičům dobrovolným i profesionálním, policii a všem, kdo se na pátrání podíleli,“ sdělil starosta.

Chlapce nalezli v sousední Žlutavě

Večer v sousední Žlutavě policie hlídala vstup do chatové oblasti, kde měl být chlapec držený. Nebylo možné přijít až k chatě.

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn. Policie na snímku hlídá vstup do chatové oblasti, kde byl chlapec držen. (14. prosince 2025) | foto: Jan Salač

Místní lidé byli z toho, co se mělo na okraji jejich obce odehrát, v šoku.

„Máme dvě malé děti a jako pro otce je to pro mne šokující. Jsem zdrcený, není to nic příjemného,“ říkal Roman Vojtášek, který kolem právě procházel se dvěma malými dětmi. Kolem chatové kolonie chodívá na procházky pravidelně, bydlí nedaleko.

„Jak je možné, že tady někdo něco takového udělá? Je to hrůza. Takové věci by se neměly dít, tak by se nikdo neměl chovat k dětem,“ pokračoval.

Opodál podobně reagovala další rodina. Ovšem s tím rozdílem, že sdělila i podezření na muže, který se po obci občas potuloval. Měl chodívat po tmě po obci, většinou v županu.

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

„Potuloval se po tmě, chodil z toho směru, kde jsou chaty, byl to určitě on,“ míní mladší žena. Přes rameno údajně nosil tašku, v níž mohla být zbraň. „Vyhlížel si možná lidi, byl asi blázen. Velmi se nám ulevilo, že ho našli. Máme stejně staré děti, které se tady pohybují. Mohl to udělat už dávno někomu jinému,“ sdělila žena.

Její syn ve školním věku pak připojil vlastní zkušenost, že v rámci velikonoční obchůzky obcí zašli i do chatové oblasti, do chaty číslo 100, v níž měl být pohřešovaný školák držený.

„Když jsme na něho zazvonili, vylezl ven a choval se strašně divně. Byl starší a vousatý a byl cítit alkoholem. Měli jsme z něho strach. Raději jsme šli pryč. Byl zase v županu,“ popsal.

Bude v nás žít strach

„Teď v nás bude žít strach, že to bylo tady,“ poznamenala jeho maminka.

Další lidé, s nimiž redaktor iDNES.cz večer ve Žlutavě mluvil, si však takové osoby v obci nevšimli. Ani ti, kteří seděli ve zdejší hospodě. Stále ale jako by nebyli schopni přijmout situaci, že se něco takového odehrálo právě zde.

„Je to pro nás nepochopitelné, že je to tak blízko. Jsme malá obec. Chodí tady naše děti. Nevíme, kdo to byl. Rodiče budou mít obavy,“ tuší Tomáš Malota.

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

„Je to hrozné, protože je to kousek od nás. Člověk o tom někdy slyší, ale když je to ve vaší dědině, je to něco jiného. Chaty tady nemají místní lidé. Ve spoustě chat někteří i bydlí,“ zmínil muž u vedlejšího stolu.

„Lidi se teď můžou bát a budou s dětmi opatrnější,“ řekl další z hostů.

Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci propátrávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.

V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí větší množství dronů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je...

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi H., o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy. Do...

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek H. odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

14. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  15:41

Dříve stála u brány fronta uchazečů, dnes musíme lidi hledat, říká šéf Barumu

Premium
Jednatel Continental Barum v Otrokovicích Tomáš Belza. (listopad 2025)

Od loňska je jednatelem otrokovického závodu Continental Barum, který se zabývá výrobou pneumatik. Firma s více než pěti tisíci lidmi je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. Tomáš Belza...

14. prosince 2025

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je...

14. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  14:48

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

14. prosince 2025  12:56

Bartoš o volejbale v Dubaji: Kapitán měl dvě ženy. Když se někdo zle vyspí, letíte

Premium
Volejbalista Adam Bartoš si zkusil i angažmá ve Spojených arabských emirátech.

Zatímco jeho blízcí si rozbalovali v Česku vánoční dárky, Adam Bartoš strávil loňský Štědrý den na palubovce při zápase volejbalové ligy Spojených arabských emirátů. „Zažil jsem to poprvé v kariéře a...

14. prosince 2025

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku H. z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké množství...

14. prosince 2025  8:15,  aktualizováno  10:55

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek H. odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

13. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  19:18

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

13. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  18:44

Autobusy městské dopravy ve Valašském Meziříčí pojedou na sídliště Vyhlídka

Městská hromadná doprava ve Valašském Meziříčí je pro cestující zdarma....

Okružní linku číslo 10 ve valašskomeziříčské městské hromadné dopravě čeká od neděle několik změn. Přibyly zastávky na sídlišti Vyhlídka, konkrétně v ulicích Králova a Příční. Zřídila je tam radnice.

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.