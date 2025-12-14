Budeme se bát, je to hrůza, říkají lidé ve Žlutavě, kde nalezli uneseného chlapce

Když se po půl třetí po Halenkovicích začala šířit zpráva, že se pohřešovaného chlapce podařilo najít, místní lidé byli v euforii. Sice zatím mírné, tiché, ale navzdory chladu a mlze z nich radost téměř sálala.
Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže
„Máme sami dvě děti, je to výborná zpráva. Běhá mi mráz po zádech, je to dobrá zpráva,“ popsala Marie Chochulová, která procházela návsi s manželem a dvěma dětmi. „Přeji chlapci (jméno chlapce jsme odstranili z důvodu ochrany soukromí nezletilého, pozn. red.), ať je zdravý, šťastný a spokojený, hlavně v době vánoční.“
Místní lidé často vzpomínali na to, že se blíží Vánoce. A že chlapcova rodina dostala vůbec ten nejhezčí dárek.
„Je to úžasné, hlavně teď před Vánocemi. Rodina snad bude mít svátky pokoje a klidu pro rodinu. Snad bude chlapec v pořádku,“ přála si další obyvatelka Halenkovic, která právě venčila svého psa.
„Rodina měla určitě obrovský strach, vždycky máme o děti strach, protože jsou to naše malá zlatíčka. Vždycky se o ně musíme starat, jak nejlépe umíme. Jsem rád, že to dopadlo dobře,“ říkal Petr Strašák, který šel po ulici s kočárkem s malým dítětem.
„Naděje umírá poslední, věřila jsem ale napůl“
Úleva mezi místními obyvateli byla zjevná. Jejich pocity radosti byly stejně autentické, jako v posledních dvou dnech pocity starosti, když se chlapce nedařilo najít.
„Mám stejně starého vnuka, hlavně aby byl v pořádku. Věřila jsem tak půl na půl, nebyla žádná stopa, počasí bylo špatné. Naděje ale umírá vždy poslední,“ reagovala Marie Lhotská.
Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku
„Málokdo tomu už asi věřil,“ uvažoval Milan Borský, který má v Halenkovicích chatu. Když na ní na víkend přijel, nejdříve prohledal stodolu, jestli se tam neukrývá. „Každý tím v obci žil. Jsem dojatý, protože je to obrovská a krásná zpráva.“
Úlevu neskrýval ani starosta Halenkovic Roman Kedruš. „Je to velká úleva pro mě, pro rodinu, příbuzné, pro všechny obyvatele Halenkovic a možná i pro celou republiku. Do pátrání byla zapojená celá republika. Nabídek na pomoc přicházely stovky. Děkujeme moc všem dobrovolníkům, hasičům dobrovolným i profesionálním, policii a všem, kdo se na pátrání podíleli,“ sdělil starosta.
Chlapce nalezli v sousední Žlutavě
Večer v sousední Žlutavě policie hlídala vstup do chatové oblasti, kde měl být chlapec držený. Nebylo možné přijít až k chatě.
Místní lidé byli z toho, co se mělo na okraji jejich obce odehrát, v šoku.
„Máme dvě malé děti a jako pro otce je to pro mne šokující. Jsem zdrcený, není to nic příjemného,“ říkal Roman Vojtášek, který kolem právě procházel se dvěma malými dětmi. Kolem chatové kolonie chodívá na procházky pravidelně, bydlí nedaleko.
„Jak je možné, že tady někdo něco takového udělá? Je to hrůza. Takové věci by se neměly dít, tak by se nikdo neměl chovat k dětem,“ pokračoval.
Opodál podobně reagovala další rodina. Ovšem s tím rozdílem, že sdělila i podezření na muže, který se po obci občas potuloval. Měl chodívat po tmě po obci, většinou v županu.
„Potuloval se po tmě, chodil z toho směru, kde jsou chaty, byl to určitě on,“ míní mladší žena. Přes rameno údajně nosil tašku, v níž mohla být zbraň. „Vyhlížel si možná lidi, byl asi blázen. Velmi se nám ulevilo, že ho našli. Máme stejně staré děti, které se tady pohybují. Mohl to udělat už dávno někomu jinému,“ sdělila žena.
Její syn ve školním věku pak připojil vlastní zkušenost, že v rámci velikonoční obchůzky obcí zašli i do chatové oblasti, do chaty číslo 100, v níž měl být pohřešovaný školák držený.
„Když jsme na něho zazvonili, vylezl ven a choval se strašně divně. Byl starší a vousatý a byl cítit alkoholem. Měli jsme z něho strach. Raději jsme šli pryč. Byl zase v županu,“ popsal.
Bude v nás žít strach
„Teď v nás bude žít strach, že to bylo tady,“ poznamenala jeho maminka.
Další lidé, s nimiž redaktor iDNES.cz večer ve Žlutavě mluvil, si však takové osoby v obci nevšimli. Ani ti, kteří seděli ve zdejší hospodě. Stále ale jako by nebyli schopni přijmout situaci, že se něco takového odehrálo právě zde.
„Je to pro nás nepochopitelné, že je to tak blízko. Jsme malá obec. Chodí tady naše děti. Nevíme, kdo to byl. Rodiče budou mít obavy,“ tuší Tomáš Malota.
Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén
„Je to hrozné, protože je to kousek od nás. Člověk o tom někdy slyší, ale když je to ve vaší dědině, je to něco jiného. Chaty tady nemají místní lidé. Ve spoustě chat někteří i bydlí,“ zmínil muž u vedlejšího stolu.
„Lidi se teď můžou bát a budou s dětmi opatrnější,“ řekl další z hostů.
Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci propátrávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.
V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí větší množství dronů.