Klimatolog uspěl s návrhem „bosého“ chodníku, dostal většinu hlasů

Navrátilův nápad, jak lidi zbavit stresu díky chůzi naboso po nejrůznějších přírodních materiálech a přispět tak zábavnou formou k utužení jejich zdraví, si vybralo 214 z 393 respondentů. Projekt nadchl i vedení města, jenž nyní uvažuje o umístění stezky v centru nebo v jeho blízkosti.

Nabízí se třeba Panská zahrada, kde se posuzují prostory poblíž jezírka. Vhodné plochy jsou rovněž v parku na pomezí velkých sídlišť Trávníky a Rybníky.

„Kromě té nejlepší parcely se hledá také délka samotné stezky. Rozhodnutí by mělo padnout do konce roku,“ uvedla mluvčí Vsetína Jana Raszková s tím, že radnice při posuzování spolupracuje s autorem vítězného projektu. Pokud by zůstalo jen na Navrátilovi, na stezku pro zdravé nožky by se lidé měli vydat nejlépe v arboretu v Semetíně.

Bosé chodníky nejsou novinkou, jejich popularita je na vzestupu už nejméně šest let. Lidé si jimi nejčastěji doplňují zahrady, na veřejných místech se zatím objevují jen výjimečně. Ve Zlínském kraji doplňuje menší stezka relaxační areál jednoho ze soukromých hotelů v Luhačovicích.

Stezku pro zdravé nožky navrhl klimatolog Bořek Navrátil. | foto: Archiv Bořka Navrátila

Vsetín tak bude v regionu první, kdo pro chodník „dlážděný“ šiškami, kůrou stromů, jehličím, větvičkami, oblázky či obyčejným pískem vyčlení některou z veřejných ploch.

Ve městě vznikne podle Navrátilova návrhu i jedna velká mlžná brána. Jedná se o jednoduchý objekt vypouštějící v letních vedrech vodní páru. Stát bude nejspíš na náměstí Svobody nebo Dolním náměstí, přičemž stanoviště se může měnit podle potřeby. Brána totiž bude pojízdná.

Možným problémům s poničením chodníku chtějí Vsetínští zamezit zvýšenou aktivitou strážníků městské policie. Řešením je také umístění stezky do uzavřeného semetínského arboreta, jež se otevírá denně od 8 do 19 hodin.

Návrhy mají zvelebit veřejné prostory

Participativní rozpočet Vsetín podle nás má za sebou zatím tři ročníky, každý zastupitelé dotovali shodně milionem korun. Lidé nejprve rozhodli o výstavbě hřiště s prvky pro tělesně postižené, loni si vybrali vznik výukového včelína v arboretu v Semetíně. Letos se rozhodovalo mezi třemi návrhy, za vítěznou Stezkou pro zdravé nožky se umístil nápad na zřízení cykloboxů pro kola a kočárky, třetí byl záměr postavit veřejná griloviště.

Kromě Vsetína fungují participativní rozpočty rovněž ve Zlíně, Otrokovicích, Slavičíně či Valašském Meziříčí. Všude se přitom řídí podmínkou, že posílat návrhy a hlasovat mohou jen obyvatelé nad 15 let.

„Nápady veřejnosti mají cílit především na úpravu veřejných prostor, zvelebení ploch pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu a životní prostředí,“ vysvětlil vsetínský místostarosta Pavel Bartoň.