„V městech po celém světě existují místa k fotografování zajímavých míst a výhledů. Přímo ve Zlíně vznikl v minulosti fotopoint 3D nápis Zlín u Velkého kina na travnaté ploše,“ uvedla před dvěma lety navrhovatelka projektu Lenka Šťastná.
Podle ní se nabízel právě travnatý prostor na Jižních Svazích u Podlesí V nad výběhovou loučkou pro psy. „Z výšky mohou vzniknout zajímavé fotografie propagující samotné město Zlín na sociálních sítích,“ dodala Šťastná.
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Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice
Další nové investice mohou lidé vybírat tento měsíc. V letošním ročníku Tvoříme Zlín se sešlo celkem 26 návrhů a hlasovat je možné na webu projektu do konce tohoto týdne, tedy do neděle 22. listopadu. Radnice na něj vyčlenila sedm milionů korun.
Mezi velkými projekty tvoří největší část novinky na veřejných prostranstvích. Patří sem vybudování moderního vodního prvku v Centrálním parku na Jižních Svazích, který má sloužit k osvěžení a ochlazení v horkých dnech.
Další návrh chce proměnit Univerzitní park, předláždit jej a celkově zvýšit jeho estetickou úroveň, aby v něm lidé rádi trávili čas. Odpočinková zóna by mohla vzniknout také mezi ulicemi SNP a Křiby poblíž Přerovanky na Jižních Svazích.
Stopy osobností v ulicích
Hlasovat lze pro opravu chodníku v ulicích Padělky, Příkrá nebo Slínová, rekonstrukci části lesní cesty „Baťovy dálnice“ vedoucí z Lesní čtvrti na Kudlov, vybudování veřejného osvětlení u chodníku mezi ulicemi třída Tomáše Bati a Ševcovská či sjednocení dlažby chodníků na třídě 2. května.
Obyvatelé by přivítali i proměnu podchodu u zastávek Křiby, revitalizaci hřiště v ulici Zahradnická na Letné či hned dvě změny na Honech III: revitalizaci vnitrobloku a rekonstrukci parkovacích míst.
Menší projekty se soustředí především na úpravy dětských hřišť, zeleně, odpočinkových míst a pěších či cyklistických tras. Jsou mezi nimi oprava oplocení dětského hřiště na Letné, pohodlnější houpačka na dětském hřišti na Podlesí I, rekonstrukce hřiště na Dukelské, květinový pás podél cyklostezky na Podhoří či místo k odpočinku a sousedskému setkávání na Padělkách VIII.
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Dále kvetoucí místo pro setkávání na ulici Prlovská, ozelenění štěrkových ostrůvků v ulicích K Pasekám a Pasecká, odpočinkové místo na Kútech za školkou nebo lesní chill a relax zóna v lokalitě Kudlovská dálnice.
Dalšími návrhy jsou oprava části mostu pro pěší v ulici Santražiny, doplnění cyklistické dopravy ve Zlíně pomocí drobných opatření či vybudování nájezdu na chodník v ulici Moravská.
Zajímavý je projekt Stopy osobností v ulicích Zlína, který chce připomenout významné osobnosti spojené s městem a jejich příběhy přenést do veřejného prostoru.