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Bezplatnému parkování u zlínské zoo zřejmě brzy odzvoní, politici chtějí změnu

Milan Libiger
  10:56
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je zatím zdarma na městských pozemcích. (říjen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...
13 fotografií
Zoologická zahrada ve Zlíně je nejnavštěvovanější atrakcí v kraji, loni do ní přišlo přes 800 tisíc lidí. Řada z nich sem přijede autem a parkuje na velkokapacitních parkovištích patřících městu, která jsou zdarma. To se ale zřejmě brzy změní. Většina zástupců stran, které jsou v městském zastupitelstvu, souhlasí se zpoplatněním parkování.

Opoziční Hnutí Zlín 21 to má dokonce ve svém programu před komunálními volbami.

„Parkoviště je zejména pro lidi, kteří nejsou odsud, ale vstupenka stojí všechny stejně. Nevidíme důvod, proč by to tak mělo být,“ uvedl zastupitel a lídr hnutí Čestmír Vančura. „Když lidé zaplatí třeba 100 či 120 korun za den, tak je to podle nás neodradí. Příjmy mohou významně pomoci financovat zoo, nebo se vrátit do rozpočtu města do kapitoly parkování,“ shrnul.

Nejvyhledávanějším místem kraje je Zoo Zlín, loni tam zavítalo 812 tisíc lidí

„Platit by se mělo,“ souhlasí primátor Jiří Korec (ANO). Podle něho je k tomu důvod už proto, že v okolí jsou i soukromá parkoviště, která nejsou zadarmo. „Dává logiku narovnat trh, aby byly podmínky pro parkování stejné. Současně si myslím, že by to nemělo návštěvníky odradit,“ věří Korec.

Podle politiků by cena za celodenní parkování mohla být přibližně sto korun. „Myslím si, že to v průběhu dalšího volebního období budoucí vedení radnice udělá. Už kvůli příjmům zoo, které má ambici se neustále rozvíjet,“ sdělil Korec.

Lešná by pak mohla utržené peníze v řádech milionů korun použít na svůj provoz a rozvoj.

Politici se na placení shodnou

Placené parkování by mohlo fungovat i tak, že si návštěvník koupí online vstupenku do zoo a k ní rovnou parkování. Tím by se mu usnadnila situace v exponovaných dnech, kdy sem přijedou tisíce lidí a bývá těžké najít volné místo.

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je zatím zdarma na městských pozemcích. (říjen 2026)
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je zatím zdarma na městských pozemcích. (říjen 2026)
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je zatím zdarma na městských pozemcích. (říjen 2026)
U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je zatím zdarma na městských pozemcích. (říjen 2026)
13 fotografií

„V současné době čekáme na pravomocné stavební povolení, které nám u zoo umožní rozšířit parkovací plochy,“ poznamenal ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

„Když se to stane, počítáme s tím, že bychom parkoviště zpoplatnili. Návštěvníkům dáme možnost, aby si se vstupenkou mohli koupit i místo na parkování, které bude v této kombinaci zvýhodněné,“ upřesnil.

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Pro jsou i lidovci. „Ale neměli bychom to dělat bez konzultace s ředitelem zoo, aby to neodradilo některé návštěvníky a nezpůsobilo to nakonec finanční ztrátu. Výše parkovného by se musela propočítat,“ reagoval zastupitel a lídr společné kandidátky KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníků Aleš Dufek.

Parkování je zpoplatněné i u jiných zoo

Radní a jednička kandidátky hnutí Zlín srdcem a Pirátů Jiří Robenek souhlasí s parkovným, které by nepřevyšovalo cenu soukromého stání. Tedy kolem 100 korun. „Pokud chceme udržet největší klenot Zlína, výnosy by měly jít do zoo. Lidé tam jezdí na celodenní výlety, takže nepředpokládám, že by ji přestali navštěvovat,“ uvedl Robenek.

„Už jsme se o tom bavili dříve. Myslím si, že by se to mělo udělat, protože vybrané peníze by byly příjmem zoo,“ poznamenala opoziční zastupitelka a někdejší náměstkyně primátora Kateřina Francová z hnutí STAN.

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„Parkování se většinou týká návštěvníků, kteří nejsou ze Zlína. Není pro zlínské občany, kteří vědí, že je jednodušší přijet do zoo městskou hromadnou dopravou,“ míní.

Proti je naopak opoziční SPD. „Myslím si, že by se platit nemělo, protože vstupné do zoo je v současné době již tak hodně vysoké. Potřebujeme, aby tam jezdily i mladé rodiny, které nemají hodně peněz,“ sdělil lídr Lubomír Nečas. Současně si myslí, že by placené parkování nemuselo nikoho odradit.

Politici také argumentují, že se platí i u jiných zoo či velkých atrakcí. U pražské zoo je to za celodenní stání 300 korun, u Safari Parku Dvůr Králové je hlavní parkoviště zdarma. Liberecká zoo neprovozuje žádné parkoviště. Na Svatém Kopečku u Olomouce lidé zaplatí od března do října 100 korun, od listopadu do února 60 korun za den.

V Lešné je nejvíce stání z českých zoo

Ředitel zoo Roman Horský s placením za parkování souhlasí už proto, že stavba nových parkovišť stojí zahradu hodně peněz. V plánu má další plochy P7 a P8 u sezonního vstupu, což by obnášelo 188 nových míst.

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Na P7 se aktuálně vyřizuje stavební povolení a jeho součástí je rovněž systém na placené parkování. Ten bude instalovaný nejprve na parkovištích u sezonního vstupu, až potom u hlavního. „Myslím si, že cena do sta korun by nemusela příliš zatěžovat kapsu návštěvníka,“ domnívá se Horský.

Příjmy zoo by podle něj musely jít do provozní položky zahrady. „Musel by se najít mechanismus, jak je dostat do investic. Bylo by dobré, kdybychom ho se zřizovatelem našli,“ dodal Horský s tím, že financí na investice má nedostatek.

U Lešné je dnes téměř 1 800 parkovacích stání, což je nejvíce z tuzemských zoo. Z toho je 541 zdarma na městských plochách.

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