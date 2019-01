Čtrnáctkrát trestaný opilec zbil řidiče. Nelíbilo se mu, jak zaparkoval

Údery do tváře i kopance do zad schytal muž, do něhož se ve Zlíně pustil opilý recidivista kvůli údajnému nesprávnému parkování. Napadený skončil v nemocnici, útočníkovi hrozí až desetileté vězení.