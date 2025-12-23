Kroměříž mění pravidla parkování u domu, omezuje počet vyhrazených míst

  16:15
Kroměřížská radnice zpřísňuje pravidla pro lidi, kteří si chtějí zaplatit parkovací místo u svého bydliště. Od ledna bude v každé ulici vyhrazeno nejvýše dvacet procent těchto míst a jeden žadatel si může zamluvit místo pro maximálně dvě auta.
Ve některých kroměřížských ulicích vyrostl doslova les značek označujících vyhrazená parkovací místa. Ostatní nemají kde zaparkovat. | foto: Město Kroměříž

Vedení města přiznává, že současná situace není optimální. „Trochu se to vymklo kontrole, kdy na některých místech ve městech byl les značek označující vyhrazená parkovací místa. Pro občany, kteří si nemohou dovolit za parkování platit, je prakticky nemožné tam zaparkovat,“ řekl místostarosta Jan Hebnar.

Zájemce o vyhrazené parkovací místo musí nově být vlastníkem či provozovatelem vozu. A místo může mít do vzdálenosti 200 metrů od bydliště nebo sídla firmy.

Vyhrazené parkování přináší problémy, kroměřížská radnice zpřísní pravidla

„Žadatel také nesmí mít možnost parkovat ve vlastní garáži, na dvoře či na pozemku do 300 metrů od bydliště či sídla, nesmí mít trvalý pobyt na ohlašovně, tedy na městském úřadě, ani nesmí být dlužníkem města nebo jeho organizací,“ popsal Pavel Zavadil z odboru služeb.

Kroměříž rozšířila parkovací zónu v centru města. (říjen 2024)

Cena za vyhrazené parkovací místo v kroměřížských ulicích zůstává nadále na 20 tisících korun ročně plus správní poplatek tisíc korun.

Změny čekají také držitele průkazů ZTP. Dosud si totiž místo mohli zajistit také jejich příbuzní, kteří přitom sami žádný handicap nemají. Ti musí nyní splnit více podmínek, například že žijí ve společné domácnosti a mají stejné místo trvalého pobytu.

Modré parkovací zóny se šíří celým regionem. Po Zlínu je zavádí i Kroměříž

„Lidé, kteří budou žádat o bezplatné vyhrazené parkovací místo, budou muset doložit oprávněnost svého požadavku, tedy to, že jsou imobilní,“ naznačil Hebnar. „Pro ZTP bude platit limit na vyhrazení jednoho místa na konkrétní SPZ. Imobilních a těžce postižených osob se změna pravidel nijak nedotkne,“ dodal.

V Kroměříži je nyní 140 placených vyhrazených parkovacích míst a 200 pro žadatele s průkazem ZTP či ZTP/P. Jejich počet se ovšem stále zvyšuje.

„Příkladem může být nové parkoviště ve Francouzské ulici, kde záhy vyrostl doslova les dopravních značek s vyhrazenými parkovacími místy,“ poznamenal mluvčí radnice Jan Vondrášek.

