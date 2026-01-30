V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Petr Skácel
  13:01
Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle hypermarketu Albert, kde od minulého týdne mohou parkovat zaměstnanci městského úřadu. Vejde se tam zhruba 80 vozů.
Fotogalerie4

Velké náměstí v centru Kroměříže (březen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Díky tomu se uvolní parkovací místa pro veřejnost, občany a návštěvníky města. Řada zaměstnanců úřadu totiž nyní parkuje v centru a v přilehlých ulicích, což se tímto opatřením mění,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Město uzavřelo nájemní smlouvu zatím na rok, vyšla jej na 25 tisíc korun měsíčně. Zaměstnanci radnice zde mohou parkovat v pracovní dny od 5. 30 do 18 hodin, v mimořádných situacích i déle, například během konání městského zastupitelstva.

Kroměříž mění pravidla parkování u domu, omezuje počet vyhrazených míst

„O víkendech, státních svátcích a v dalších TJ Sokol oznámených termínech bude plocha nadále využívána pro sportovní a kulturní účely tak, jak jsou lidé zvyklí,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Kroměříž také od ledna vyhlásila nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacího místa, za které motoristé platí. Radnice nově v ulici povolila vyhrazení nejvýše 20 procent parkovacích míst, zároveň stanovila maximální limit na dvě vozidla na žadatele.

„Trochu se to vymklo kontrole, kdy na některých místech ve městech byl les značek označující vyhrazená parkovací místa. Pro občany, kteří si nemohou dovolit za parkování platit, je prakticky nemožné tam zaparkovat,“ řekl před vyhlášením novinky místostarosta Jan Hebnar.

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Město se opatřením snaží uvolnit parkovací místa i pro lidi, kteří chtějí parkovat zdarma. Cena za vyhrazené parkovací místo se nemění. Činí na rok 20 tisíc korun plus správní poplatek tisíc korun.

Kroměříž rovněž na letošek připravuje stavbu dalších parkovacích míst na sídlišti Zachar, kde je jich nedostatek. Studie počítá s vybudováním 35 stání v Nitranské a Rumunské ulici. Nové parkoviště se zhruba 80 místy má vzniknout na stejném sídlišti také v Albertově ulici u bytového domu Děvín.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba...

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.

Čtvrté derby sezony, pátý trenér. Zatímco hokejový Zlín prostřídal ve vzájemných zápasech letošní prvoligové sezony se Vsetínem dva trenéry, jeho rivala povede v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky...

30. ledna 2026  12:09

Design od studentů zaujal. Z prestižní mezinárodní soutěže přivezli pět cen

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) získali celkem pět cen v prestižní mezinárodní soutěži European Product Design Award 2025....

30. ledna 2026  9:09

Ve Zlíně se lyžuje už sto let. Vášeň pro ski málem stála Tomáše Baťu život

Tomáš Baťa mladší se nadšeně věnoval novým a nebezpečným sportům. Vášeň pro...

Počátkem 20. století se na Moravě objevili první průkopníci lyžování. Jezdilo se, kde se dalo a na čemkoliv to šlo. Jak to bylo ve Zlíně, který tehdy procházel obrovskou proměnou? Jak se za sto let...

29. ledna 2026  15:58

Třídění odpadu se zhoršilo. V běžných popelnicích končí zbytky z kuchyně

Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše...

Obyvatelé Zlína loni vyprodukovali 11 560 tun směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce Suchý důl. Téměř dvě třetiny z tohoto množství, přesně 63 procent, se však dalo využít. Vyplývá to...

29. ledna 2026  12:25

Slovácko jde za záchranou bez posil. Skuhravý své hráče burcuje: Ať mají koule

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC...

Zatímco ostravský Baník se na jarní záchranářskou bitvu vyzbrojil devíti posilami zvučných jmen a čtyři nováčci nastoupili v generálce, Slovácko vyběhne do nedělního domácího duelu dvou posledních...

29. ledna 2026  11:11

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

28. ledna 2026  15:55

Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, může za to ptačí chřipka

Hasiči z Kvasic na Kroměřížsku opakovaně zasahovali na řece Moravě kvůli...

Na řece Moravě v Kvasicích na Kroměřížsku uhynulo v uplynulých dnech několik labutí. Laboratorní testy prokázaly, že příčinou jejich úmrtí byla ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který...

28. ledna 2026  11:24

Jak dostavět fotbalový stadion? Zlínu to ukáže celková architektonická studie

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Město Zlín jako majitel investuje do fotbalového stadionu miliony korun, aby byly splněny podmínky fotbalové asociace a zlepšil se komfort hráčů i diváků. Uvažovalo o dostavbě východní tribuny, čímž...

28. ledna 2026  9:14

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...

Zlínští motoristé si zvykají na to, že každé léto je hlavní průtah krajským městem v některé části rozkopaný. Silničáři na něm vyměňují povrch, přičemž v posledních letech zvládli opravit hlavní tah...

28. ledna 2026  8:57

Odvolaný šéf Kovedu v krajské dopravní firmě zůstal. Vede teď nový odbor

S krajskou kartou Zetka zatím cestující zaplatí v linkových autobusech a ve...

Bývalý jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář ztratil důvěru vedení kraje a byl proto před koncem loňského roku odvolán. Přesto ve firmě, která se zabývá organizací veřejné dopravy, opět...

27. ledna 2026  16:09

Kde se narodíme a prožijeme dětství, je určující, říkal zlínský rodák Jirků

Boris Jirků (2019)

Světově uznávaný umělec, který zaujal ilustracemi ke knihám Sto roků samoty od kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze nebo k románu Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Významný pedagog....

27. ledna 2026  12:53

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.