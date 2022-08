Pokladní nahradily automaty. Za parkování ve Zlíně se dá platit kartou

„S provozem jsme spokojeni. Nový systém splňuje to, co jsme od něj očekávali. Malé mouchy odstraňujeme za pochodu,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Někteří lidé se však snaží systém obelstít. Závoře se při vyjíždění z parkoviště vyhýbají cestou přes obrubník nebo trávu, aby nemuseli platit.

„Jedná se o jednotlivce a neuvědomují si, že vše je zaznamenáno na kameru. Hříšníky budeme za pomoci městské policie sankcionovat,“ vzkázal Čížek. Město také prodlouží ráhna závor, pak se budou dát hůře objíždět. Situaci při výjezdu občas komplikují také šoféři, kteří zapomenou zaplatit. Blokují tak auta, jež jsou za nimi.

„Řidiči si na nový systém postupně zvykají. Abychom jim situaci usnadnili, je na každém parkovišti, které uvádíme do provozu, náš člověk, kterým jim radí a navádí je, co mají dělat,“ sdělil Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín. Město zatím nemá přehled, zda jsou parkoviště stejně plná jako před změnou, protože jsou prázdniny. „Vyhodnotíme to až v září,“ naznačil Černoch.

Provoz na nových parkovištích sleduje dispečer z nového střediska v sídle technických služeb. Každý řidič mu může zavolat zařízením umístěným na pokladně.

Způsob parkování však složitý není. Když řidič přijede na parkoviště, vezme si lístek a systém načte SPZ jeho auta. Při placení v pokladně naskenuje lístek a zaplatí kartou či hotově, případně mobilní aplikací. Systém pak automaticky otevře závoru. Stejný způsob funguje už řadu let například na parkovišti u obchodního centra Zlaté jablko.

Digitální tabule řidiče nasměrují

V minulém týdnu byla kvůli přestavbě na nový systém uzavřena parkoviště pod kostelem a u Březnické ulice. V tomto týdnu se uzavřelo parkoviště pod radnicí. Na přilehlé náměstí Míru se však vždy dostanou rezidenti či vozy zásobování. Pojedou buď přes Bartošovu, nebo protější Rašínovu ulici. „Nenastane situace, aby byly uzavřeny oba vjezdy na náměstí Míru,“ potvrdil Čížek.

Řidiči by i tak měli myslet na možné komplikace. „Prosíme je, aby si v případě potřeby předem rozmysleli parkování u výše zmíněných parkovišť, obzvláště v době úplné uzávěry, a předešli tak komplikacím v dopravě i přímo na místě,“ řekl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Magistrát chce systém chytrého parkování dál doplňovat. Chystá navigační systém informující řidiče o obsazenosti parkovišť. Nejdříve do něho budou zahrnuta městská parkoviště, potom soukromá. Digitální tabule poskytnou i mimořádné aktuální informace, například o objížďkách.

Město počítá s dvanácti novými tabulemi na hlavních příjezdech od Otrokovic, Fryštáku, Vizovic či Březnice. Jedna bude také u silnice ze sídliště Jižní Svahy do centra. Nahradí osm stávajících světelných tabulí, kde jsou především informace o dojezdových časech do různých částí města. Instalovat se budou od letošního podzimu ve třech etapách. Do konce roku má být spuštěn testovací provoz.