Zlín zpoplatnil parkování u Gahurova prospektu, chce tak uvolnit místa

První půlhodina vyjde na 6 korun, tři hodiny stojí 12 korun a každá další hodina potom 24 korun. Změna se týká více než devadesáti parkovacích stání.

„Možnost zaparkovat krátkodobě vůz bez nutnosti zdlouhavého hledání je cíl, za kterým jdeme. Zprovoznění dalších placených stání, kde nebudou převládat dlouhodobě zaparkovaná vozidla, je jeden z kroků strategie parkování ve Zlíně,“ uvedl městský radní pro dopravu Michal Čížek.

Za místa, která byla odsud bezplatná, mohou řidiči platit v automatech nebo prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace MPLA. Zlín tuto možnost platby, při níž není třeba hotovost, zavedl loni v říjnu.

Zpoplatnění míst má zabránit tomu, aby byla obsazená celý den. Například lidmi, kteří přijíždějí do Zlína za prací či studiem a auto tam nechávají od brzkého rána. Proto magistrát zvýhodňuje krátkodobé stání na úkor dlouhodobého.

„Pokud by byla všechna parkovací místa zdarma, tak se město v osm hodin ráno naplní a do čtyř odpoledne tady nikdo nezaparkuje. Naším cílem je proto regulovat parkování,“ zmínil ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch.

Proto bude radnice pokračovat ve zpoplatňování parkování. Do léta by mělo být za peníze také v ulicích Lorencova (38 stání) a Lešetín I (15). „Budeme si to potom vyhodnocovat,“ podotkl Čížek. Tyto kroky by měly vyústit v zavedení modrých zón, jež budou výhodné zejména pro rezidenty.

Dlouhodobé stání bude nevýhodnější. Také proto chce město postavit záchytná parkoviště P+R na hlavních příjezdech do Zlína – v Přílukách u tamní průmyslové zóny, u Březnické ulice pod sportovní halou, v Malenovicích i v Kostelci vedle příjezdové cesty z Fryštáku.

U nich by měla být zastávka veřejné dopravy, případně cyklostezka, aby řidiči mohli pokračovat do centra bez auta.

Zlínská radnice už od loňského listopadu zdražila velká parkoviště ve středu města. U Gahurovy ulice a mezi Obchodním domem a Tržnicí byla dříve první hodina zdarma, teď stojí 30 minut pět korun a první hodina deset korun. Změna se dotkla i parkoviště pod kostelem, kde stávala první půlhodina 10 korun a hodina 30, teď to je 20 a 40 korun.

Magistrát naopak navzdory milionovým ztrátám z jízdného nezdražil městskou hromadnou dopravu. Chce totiž, aby se veřejnost vrátila k jejímu častějšímu využívání.