Tento výkon překonal 18 let starý světový rekord v největší sestavě otevřených padáků. Seskakovalo se z osmi letadel z výšky až šest tisíc metrů s použitím kyslíkových přístrojů.
Účast v rekordním seskoku byla pro Kučeru, který žije ve Zlíně, ale reprezentuje Paraklub Jeseník, vyvrcholením jeho dlouholeté kariéry. Příprava zahrnovala stovky tréninkových seskoků ve Spojených státech, Polsku, Německu a Kanadě.
„Pocity jsou nepopsatelné. Být součástí tohoto týmu a vidět obrovskou symetrickou formaci ve tvaru diamantu, kterou jsme společně vytvořili, je sen každého CRW parašutisty,“ poznamenal.
Strach? Nechci machrovat, prostě skáčeme a neřešíme to. Určitý zvláštní pocit ale je v těle vždycky.