Dochází papír, tiskárny a nakladatelství řeší plány na příští rok

Zájem o literaturu mají i děti. Nedávno se v Luhačovicích konala veleúspěšná celorepubliková akce Celé Česko čte dětem a malí čtenáři byli nadšení, když jim předčítali třeba herec Miroslav Etzler či spisovatelka Petra Dvořáková.

Jenže podle lidí z knižní branže stojí před námi rok, kdy mnohá nakladatelství budou utahovat šrouby. Jde o to, že se začínají významně zpožďovat dodávky papíru z Číny, což řadu společností nutí měnit aktuální i výhledové plány. Potíže předpokládají i tiskárny a vůbec všichni, jejichž byznys je založen na papíru.

Společnost Kniha Zlín, která je nyní součástí nakladatelství Albatros Media, vydává ročně zhruba 60 knižních titulů.



Tiskárny jsou momentálně zahlcené a podle zdrojů z vydavatelství nebude vánoční trh ohrožen. To ale neznamená, že situace vydrží v rámci celého vydavatelství také v příštím roce. „Pokud jde o zlínské vydavatelství, počet titulů naplánovaných na rok 2022 měnit nebudeme,“ uvedla šéfredaktorka Knihy Zlín Lucie Smolka Fruhwirtová.

Tím ale příznivé zprávy končí. Situace není podle zjištění MF DNES vůbec optimistická. „Nikdo neví, co bude od Nového roku. Dodací lhůty papíru se nyní pravidelně zpožďují nejméně o čtrnáct dnů, což má dopad na dodávky koncovým zákazníkům. Některé vůbec nedokážeme uspokojit,“ shodují se zástupci tiskáren.

Jisté je podle nich jediné. Ceny všech produktů od knih po stolní kalendáře půjdou v novém roce nahoru. K největším hráčům na trhu ve Zlínském kraji patří zlínská společnost Graspo. Vývoj situace sleduje s obavami, ale o krizi se podle vedoucího skladu Karla Smilka ještě hovořit nedá.

„Nedostatkem papíru zatím nestrádáme, ale situace se může změnit. Na každý pád letošní výrobu se nechystáme omezit. Domnívám se, že situaci nakonec zvládneme i v příštím roce,“ odhaduje zástupce firmy, která tiskne kromě knih, katalogů či brožur i plakáty a kalendáře.

Menší firmy v ohrožení

I když je krize s nedostatkem papíru teprve na začátku, už nyní táhne ke dnu menší firmy. Papír putuje z Číny do Evropy často velmi složitě, a než se dostane do Česka, trvá to i měsíc od nakládky. Skluzy ve výrobě navíc mají kvůli uzavření některých továren i v Číně. Prodlevy s distribucí tak znamenají pro všechny, kteří se nemohli předzásobit, obrovské potíže.

„Nakupovat papír předem? To by loni touto dobou nikoho nenapadlo. Situace začíná připomínat krizi s čipy. Také výroba papíru má svoji světovou základnu v Číně,“ vysvětluje obchodník jedné z menších společností na Zlínsku. První vážnější problémy se objevily letos na jaře. „Všechno to začalo náhlým nedostatkem lepenky, která slouží jako podstavec ke stolním kalendářům,“ popisuje.

V létě se pak začalo pracovat v rytmu čtrnáctidenních skluzů mezi termíny objednání a dodávky. K tomu se vzápětí přidalo zdražování cen papíru. Jeho cena minulý týden mířila ke 25 korunám za kilogram, což je v porovnání s loňskem o dvacet procent více.

„Skluzy jsou momentálně třítýdenní, nebo papír nepřijde vůbec. Kromě toho letí nahoru také ceny tiskařských barev a od Nového roku se do finální ceny nutně projeví i zdražování elektřiny. Naše produkce se proto bude muset snížit,“ poznamenal obchodník.

Kartony a lepenky nejsou

Milan Skopal, majitel stejnojmenné tiskárny z Kroměříže, se už při jednání s dodavateli papíru setkal s nabídkou na 27 korun za kilogram. Jeho malý provoz se navíc potýká s až dvouměsíčními dodacími lhůtami. „Vlnité lepenky a veškerá obalová technika jsou téměř nedostupné, do budoucna hledím s obavami,“ přiznává.

Kodiak Print z Holešova patří rovněž mezi menší tiskárny, ovšem sortiment polygrafických služeb má široký. Kromě tisku knih, skládaček, katalogů a časopisů se zabývá i výrobou krabiček, lepených bloků, obalů a ofsetovým tiskem. Bez stálé dodávky kvalitního papíru se tudíž neobejde. V Holešově věří, že dosud nepoznanou situaci ustojí.

„Kartonážní obaly a lepenky nejsou vůbec, nákup běžných křídových papírů se nám zatím daří zvládat. Situace se ale rychle mění a za dva týdny může být úplně jiná, horší. Za šestadvacet let existence nepamatujeme něco podobného,“ říká jednatel společnosti Zbyněk Krahulík.

Jedinou možností, jak oddálit potíže v novém roce, je podle něj předzásobení. „Jenže papír v Česku vykoupily největší tiskárny a nakladatelství. Trh se zastavuje,“ konstatoval Krahulík.