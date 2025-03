Za vstup do Památníku Tomáše Bati si lidé připlatí, výjimkou jsou školáci

Důvodem je fakt, že se od letoška zvýšila mzdová hodinová sazba průvodcům o 20 korun, což vyplynulo ze schválené legislativy. „Městský rozpočet nemůžeme stále jen projídat,“ nastínila radní Martina Hladíková, která má oblast kultury v kompetenci.

„Stává se, že do památníku přijde jen jeden člověk a požaduje komentovanou prohlídku. Abychom mu vyšli vstříc a město na to nemuselo stále jenom doplácet, tak zvyšujeme vstupné,“ doplnila.

Vstup do památníku, který radnice před pár lety nákladně opravila a vrátila prakticky do původní podoby ze 30. let minulého století, je možný pouze s průvodcem. Návštěvník má nachystaný program na 50 minut.

Možný je i bezplatný vstup

„Cena vstupného se zvyšuje jen o částku, která pokrývá odměnu, kterou dostává průvodce,“ ujistila vedoucí Památníku Tomáše Bati Magdaléna Hladká.

Zástupci města věří, že zdražení neodradí návštěvníky, které funkcionalistická památka potřebuje. „Zdražení není tak velké. I ve srovnání s cenami v okolních institucích je to stále nižší částka,“ zmínila Hladká. Třeba vstupné do zámku ve Vizovicích je 200 korun.

„Pokud by to bylo pro někoho přece jen limitem, nabízíme během roku i bezplatné vstupy. Nejbližší bude 3. dubna na výročí narození Tomáš Bati,“ upřesnila Hladká.

Vstupné na žáka se snížilo na 39 korun

Kromě baťovských výročí je památník k prohlédnutí bezplatně v rámci Galerijních a muzejních nocí, Dne architektury či Dnů evropského dědictví.

Památník nachystal ještě jednu změnu, která je vstřícnější pro školáky. U edukačních školních programů snižuje vstupné na žáka z 99 na 39 korun. Zvyšuje také hranici věku účastníků těchto programů z 15 na 18 let.

Důvodem je konkurenceschopnost v nabídce ostatních zařízení, které nabízejí programy pro školy. Za 35 korun je má Muzeum jihovýchodní Moravy i Krajská galerie výtvarného umění.

Radnice usiluje o to, aby byl památník stále atraktivnější. Proto jsou v něm už ve virtuální podobě k vidění hodinky, které měl při tragickém úmrtí Tomáš Baťa u sebe. Reálně tam být přes zimu nemůžou, škodí jim chladné a vlhké klima.

Připravena je i série přednášek ke stému výročí první Baťovy zahraniční obchodní cesty, kterou uskutečnil do Indie. Budou pojednávat o baťovském letectví, námořnictví či průkopnickém působení továrníka na jiných kontinentech. První přednáška se uskuteční v březnu.