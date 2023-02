V Památníku vystaví hodinky Tomáše Bati zachráněné z trosek letadla

Na místě zahynul a právě tyto hodinky měl v kapse.

Nyní budou umístěny ve skleněné vitríně, jejíž podobu schválili zlínští radní. Bude obsahovat také část vrtule, kterou se podařilo zachránit z trosek letadla.

„Vitrína přinese další exponát do Památníku,“ podotkl architekt Petr Všetečka, který je autorem její podoby i nedávné přestavby budovy. „Exponátem je objekt samotný a pak letadlo, které je dominantní a váže se přímo k tragické události. Hodinky sice také, ale mají jiný charakter. Jde o drobný technický artefakt, který má zajímavý design. Navíc je autentický v tom, že je na nich čas, kdy došlo k havárii,“ popsal.

Hodinky zdědila Baťova manželka Marie a poté přešly do vlastnictví dalších potomků. Před čtyřmi lety je vnučka Tomáše Bati Rosemarie Blyth Baťová věnovala Nadaci Tomáše Bati s tím, že by měly být u letadla. „Měla jsem možnost dotknout se mnoha předmětů, které patřily dědečkovi. Třeba psacího stolu, spony na kravatu nebo slavného notesu. Ale z nějakého důvodu pro něj nebylo nic více osobního než hodinky,“ řekla Blyth Baťová.

Ačkoliv jde o starý stroj, je stále funkční. Možná proto, že jde o švýcarské hodinky. I když po havárii přestaly jít, v mezidobí do dneška už několikrát šly. Čas je na nich tudíž nastavený. „Městu hodinky dlouhodobě zapůjčíme,“ naznačil ředitel Nadace Tomáš Velev.

„Hodinky jsou natolik vzácný předmět, že bylo potřeba navrhnout odpovídající bezpečnostní a reprezentativní vitrínu, která bude sloužit jako stálá expozice,“ podotkla vedoucí Památníku Tomáše Bati Dana Macourková.

Podobu vitríny řešili rok

Všetečka se svými kolegy rok vymýšlel, jak by měla vitrína vypadat. Nakonec se shodli na tom, že to bude skleněný válec a de facto další ze sloupů sahajících od podlahy ke stropu. Jen bude daleko menší, skleněný a o průměru 18 centimetrů.

Stát bude v přízemí po levé straně od hlavního vstupu poblíž tabule s donátory, kteří před pár lety přispěli na přestavbu objektu. Náklady na vitrínu činí asi 470 tisíc korun. Peníze nepůjdou z městského rozpočtu, ale z darů vybraných na obnovu památníku.

„Jsme rádi, že budeme moci tak unikátní předmět nabídnout návštěvníkům. Slibujeme si od toho zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti památníku,“ řekla náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Cena je vysoká i kvůli nutnému použití bezpečnostního skla. „Takže bude vrstvené a bude obsahovat kovové patice, aby tam bylo možné hodinky umístit,“ sdělil Všetečka. Speciální bude též výroba.

Město v soutěži vybralo firmu, která dodávala vitríny do 14. budovy baťovského areálu, kde je muzeum. Vrtule by měla být ve skleněném válci nahoře a zavěšená pod stropem.

Volný prostor a málo předmětů

Slavnostní odhalení je naplánováno na 12. července na výročí úmrtí Tomáše Bati. Navíc v tento den v roce 1933 byl otevřen památník.

„Výroční datum je mimořádnou příležitostí ke slavnostnímu představení dobových artefaktů,“ vysvětlila Macourková. Pracovní skupina, v níž jsou odborníci i zástupci města, také zvažovala nabídku nadace na výstavu Baťova pečetního prstenu a jeho spony do kravaty. Z toho však sešlo, protože k tomu není odpovídající prostor.

Podle Všetečky by památník neměl plnit funkci muzea a jeho interiér by měl zůstat co nejčistší. „Můj názor je, že čím méně věcí tam bude, tím lépe,“ uvedl architekt.

Také proto v horním prázdném patře nebude stálá expozice, jen dočasné tematické výstavy. Příležitostně se uvnitř v přízemí objevuje Baťova busta zapůjčená nadací. Ve hře jsou i další sochy jeho příbuzných, jež tam dříve stály.

Ani tomu však Všetečka příliš nakloněný není. Podle Macourkové nápad ještě není zavržený, ale je finančně i logisticky náročný. Příští rok by mohly být podniknuty první kroky.