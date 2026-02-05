Stovky let staré majestátní stromy na Zlínsku potřebují ochranný zásah

Milan Libiger
  9:30
Jsou to majestátní památné stromy staré i několik set let a většinou s velkou korunou. Často krajině na Zlínsku dominují. Budí respekt a úctu. Současně ovšem mohou být hrozbou, pokud se nebudou včas a správně udržovat, protože čas se na nich neúprosně podepisuje. Deset z nich by proto mělo projít odbornými zásahy.
Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku lípa u kaple sv. Antonína v...

Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku lípa u kaple sv. Antonína v části Příluky ve Zlíně. (únor 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku hrušeň u Slováčků v Březnici...
Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku lípa u hřbitova ve...
Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku lípa u hřbitova ve...
Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku hrušeň u Slováčků v Březnici...
5 fotografií

Čtyři přijdou na řadu letos, dalších šest příští rok. Mezi stromy na Zlínsku, které vyžadují bezprostřední zásah, je Hanáčkův dub v Březnici, dub v Hostišové, lípa u kaple v Kaňovicích a lípa u Malenovického hřbitova ve Zlíně.

Lípa u kaple v Kaňovicích je stará přibližně 200 let. V obvodu měří přes pět metrů, dosahuje výšky 14 metrů.

„Proschlá není, je však třeba ořezat některé větve, protože je moc rozrostlá. Může hrozit, že by se některá mohla ulomit. Stojí u kapličky a u cesty, kde chodí lidé. Jsem rád, že se zásah uskuteční. Už se několikrát v minulosti prořezávala,“ popsal starosta Kaňovic Jiří Mikel.

Dub uprostřed zámečnické dílny

Dub v Hostišové roste ve středu obce v areálu zámečnické dílny zřejmě už 150 let. Obvod kmene má kolem tří metrů. Výšku přes 20 metrů. Na první pohled je už částečně proschlý. A má rovněž bohatou historii.

Český výletník: Nejvyšší, nejstarší. Bloudím Českem za rekordními stromy

„Za první republiky, kdy bývaly v této zahradě pořádány zábavy zvané ‚výlety‘, vyvěšovaly se na tento dub státní vlajky. Vlastenectví majitelů dokládá i oslava, která se zde konala na jaře v roce 1947 při příležitosti návštěvy Antonína Bartoše a dalších členů paradesantní skupiny Clay-Eva,“ napsala v knize Památné stromy Zlínského kraje Magdaléna Šnajdarová a kolektiv.

Hanáčkův dub stojí nad Březnicí v místní části Kříby možná už 250 let. Obvod má přes čtyři metry. Navíc je od něho hezký výhled na okolí, například na Tlustou horu. Ovšem je hůře přístupný, protože roste na pastvině, kde se pásává dobytek.

„Jako obec odborný zásah uvítáme, takových stromů na našem katastru moc nemáme,“ zmínil starosta Březnice Josef Hutěčka.

Stromy na zlínském sídlišti ochrání před suchem novinka vědců z univerzity

Známější nejen v Březnici, ale také v širším okolí, je Slováčkova hrušeň, která stojí opodál. Měří kolem 12 metrů při stáří přibližně 120 let. Je velká, rozložitá a důstojná. Upravit by se měla příští rok.

„Strom není na první pohled ve špatném stavu, ale zkušený arborista by na něm určitě nějaké vady našel,“ tuší Hutěčka. „Lidé tam chodí na výlety. Minimálně dvakrát za rok se tam konávají svatby. Je odtud také krásný výhled, vidět je i Hostýn,“ přiblížil.

Později přijde na řadu lípa v Přílukách

V příští vegetační sezoně by měl odborný zásah potkat také dub na Kudlovských pasekách, hrušeň v Novákově zahradě v Lukovečku, Hašpicovu lípu v Želechovicích a dva stromy ve Zlíně: oskeruši v Prštném a lípu u kaple svatého Antonína v Přílukách. Odtud je krásný výhled na město a jeho okolí, což láká lidi k vycházkám.

Obce, v nichž stromy stojí, spadají pod obec s rozšířenou působností, jíž je Zlín. Ten podá žádost o dotaci na odborné zásahy k Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Jde o částku necelých 150 tisíc korun.

„Způsob zásahu bude u každého stromu jiný, některý potřebuje oporu, některý jenom odborně prořezat, protože je proschlý,“ předestřel náměstek primátora zlínské radnice Vojtěch Volf, který má tuto oblast v kompetenci. „Často jsou pod stromy lavičky a v jejich stínech odpočívají lidé. Je to ochrana pro stromy i lidi,“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Stovky let staré majestátní stromy na Zlínsku potřebují ochranný zásah

Památné stromy se dočkají odborné péče. Na snímku lípa u kaple sv. Antonína v...

Jsou to majestátní památné stromy staré i několik set let a většinou s velkou korunou. Často krajině na Zlínsku dominují. Budí respekt a úctu. Současně ovšem mohou být hrozbou, pokud se nebudou včas...

5. února 2026  9:30

Nový most ke sportovnímu areálu Vršava by mohl být nejdříve za dva roky

Sportovní areál ve zlínské části Vršava.

Most, který vede přes Fryštácký potok do zlínského sportovního areálu na Vršavě, stojí už přes půl století, je částečně dřevěný a ve špatném stavu. Navíc je příliš úzký, vjede na něj jen jedno auto....

4. února 2026  16:05

Kroměříž chystá multifunkční halu za 300 milionů, zájem klubů bude velký

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Jsou tradičními organizátory mezinárodních soutěží, na konci ledna například pořádali Mistrovství ČR v tanečním sportu ve standardních tancích. Jenže zástupci TK Gradace Kroměříž si kvůli tomu museli...

4. února 2026  12:46

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022)

Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace...

4. února 2026  9:08

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:21

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

3. února 2026  16:01

Kam jít na střední? Značný vliv na rozhodování školáků má i názor kamarádů

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Až do pátku 20. února mohou deváťáci podávat přihlášky na střední školy. Jde o důležité rozhodnutí, které výrazně ovlivní jejich profesní dráhu. Podle odborníků přitom školáci i jejich rodiče...

3. února 2026  12:50

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Řidička osobního auta nepřežila pondělní srážku s nákladním vozem na nájezdu na...

Tragickou dohru má nehoda, která se stala v pondělí večer na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Řidička osobního auta, která tam dostala smyk a střetla se s nákladním vozem, po převozu do nemocnice...

2. února 2026  20:46,  aktualizováno  3. 2. 9:27

Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo žádost o stavební povolení na dostavbu dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku. Od konce roku 2024 je otevřená jenom její část do Holešova, protože soud na...

3. února 2026  8:57

Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny

Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice,...

Do druhé fáze rozsáhlého projektu modernizace světelné signalizace na křižovatkách ve městě se dostala zlínská radnice. Projekt se rozjel loni v létě a skončí do konce letošního roku. Práce pokračují...

2. února 2026  15:47

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:07

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.