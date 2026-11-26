V úvrati, tedy v nejvyšším místě pohybu lopatek, by větrník ve Věžkách měřil 230 metrů, stejně jako další dva poblíž Kojetína. Jejich vrtule by byly vidět zdaleka. A podle odborníků by mohly ohrozit památky v Kroměříži natolik, že by byly vyškrtnuty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Připomínky v tomto duchu zaslal v rámci řízení EIA, v němž se posuzují dopady na životní prostředí, národní komitét ICOMOS, což je oficiální poradní orgán Centra světového dědictví UNESCO. Požaduje vydání nesouhlasného stanoviska.
Komitét také zpochybnil vyhodnocení vlivů na kulturní dědictví, podle něho vykazuje znaky manipulace.