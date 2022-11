Hrady a zámky šetří na topení i na světlech, potmě ale zůstat nechtějí

Slavnostně nasvícené zámky, kostely, kašny či sloupy patří ke standardní ozdobě mnoha měst v regionu. Lidé si však možná už brzy budou muset zvyknout na o něco ponuřejší pohled. Radnice i provozovatelé památek totiž bojují s energetickou krizí a omezení osvětlení budov je pro ně jednou z cest, jak ušetřit.

Například Arcibiskupský zámek v Kroměříži zapsaný na seznamu UNESCO patří k nejatraktivnějším památkám na Moravě. I ten se však potýká s krizí. „Náklady nám stouply. Letos to ještě pokryjeme z rezerv, ale máme obavy, co bude příští rok,“ přiznal ředitel správy zámku Jiří Uhlíř.

V Kroměříži budou po sezoně uvažovat o omezení nasvícení některých částí zámku. „Budeme o tom jednat. V současné chvíli šetříme především na topení a měníme zářivky v lustrech. Při množství, které v zámku máme, je to výrazná úspora,“ poznamenal Uhlíř.

Slavnostní osvětlení už nefunguje na památkách, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ). Mezi ně v kraji patří zámky ve Vizovicích a Buchlovicích, hrad Buchlov nebo Květná zahrada v Kroměříži. „Na památkách jsme ponechali už jen osvětlení, které je nezbytné pro bezpečnost. Slavnostní nasvícení se už využívá jen při zvláštních příležitostech,“ uvedla Dagmar Šnajdarová z kroměřížského pracoviště NPÚ.

Na hradech a zámcích se teď instalují pouze úsporná svítidla a šetří se také na topení. „Temperujeme jen na nezbytné minimum. Třeba ve skleníku v Buchlovicích ale nemůžeme jít pod určitou hranici, protože bychom přišli o rostliny, které tam jsou,“ zmínila.

Kvůli úsporám lidé nepřijdou o adventní a vánoční akce, ale kasteláni mají za úkol nachystat je v co nejšetrnějším režimu. „Tyto akce budou v plánu přes den, takže se tam neutratí za svícení,“ doplnila Šnajdarová.

Města zhasnout nechtějí, sázejí na LED světla

Omezení nasvícení významných objektů zvažují i ve velkých městech. Mohlo by to být jednou ze součástí opatření ke snížení výdajů. „Nyní jsou všechny památky nasvíceny v běžném režimu. Připravuje se koncept úspor, ve kterém by mohlo být zahrnuto i omezení nasvícení památek,“ sdělil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Radnice však zároveň nechtějí dopustit, aby města úplně potemněla. „Máme tu zámek, jenž je reprezentativní památkou a symbolem města, který bychom neměli nechávat ve tmě,“ uvažuje holešovský starosta Rudolf Seifert.

Ve Valašském Meziříčí město nechává v noci svítit na zámek Žerotínů či kostel. Do konce roku mají sjednané energie za výhodnou cenu, ale poté budou muset počítat s navýšením výdajů. „Zatím jsme ale neřešili, že bychom naše monumentální stavby nechali neosvětlené,“ řekl starosta Robert Stržínek. „Nabízí se spíše používání moderního LED osvětlení, u něhož je možné regulovat intenzitu.“

V Meziříčí se to osvědčilo už na veřejném osvětlení. Intenzita se o něco sníží, což ušetří peníze a lidé si toho výrazněji nevšimnou. „Pokud jsme zkoušeli nechat svítit jen každou druhou lampu, občané to kritizují, protože cítí, že to ohrožuje jejich bezpečnost,“ líčí Stržínek.

Města dávají každoročně miliony korun do výměny dřívějších výbojek za modernější LED osvětlení. Pomáhá jim v tom státní dotace a úspora představuje až 70 procent oproti dřívějším nákladům.

Mrakodrap zhasíná v deset hodin večer

Před časem se dočkalo opravy vnější osvětlení zlínského mrakodrapu, kde nyní používají úspornou LED technologii. Sídlo hejtmanství aktuálně svítí jen od setmění do 22 hodin. „Dosažená úspora spotřeby energií při nasvětlení památkově chráněné budovy činí více než 50 procent,“ informovala mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Kraj připravuje i další úsporná opatření, přestože má nakoupeny energie za ceny z předkrizového období až do roku 2024. Dotkne se například škol, které zřizuje.

„Do poloviny příštího roku budeme chtít po všech ředitelích pětiletý plán, který zajistí snížení spotřeby energií o dvacet procent. Stejný požadavek budeme mít také na vedení ostatních krajských organizací,“ nastínil hejtman Radim Holiš.

Změny čekají také krajské kulturní organizace. K už uskutečněným úsporným opatřením přibudou další. Například výměna světelných zdrojů ve výstavních sálech, zateplení oken, instalace fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

Fotovoltaika je už na některých budovách Muzea jihovýchodní Moravy. Na malenovickém hradě zase topí dřevem, které získávají vlastní těžbou. A z úsporných důvodů nebude, s výjimkou vánoční akce, památka přístupná ani o víkendech.