Domov pro seniory na Burešově chce ulehčit odcházení umírajícím i rodinám

„V prvním letošním pololetí nás čeká vzdělávání v paliativní péči, to je naprostý základ, a přitom začínáme tvořit metodiky. Dva roky pak máme možnost využívat mentora,“ popsala ředitelka domova Helena Nováková. „Chceme rozvinout spolupráci s rodinami, setkávat se s nimi, otevřít téma umírání jako součásti života a zbavit lidi strachu,“ doplnila.

V zařízení vznikne speciální pokoj, kde by klient v závěru života mohl trávit čas se svými blízkými. K dispozici by měli pomoc odborníků. „Provázení děláme i nyní, nemáme ale třeba nastavenou spolupráci s paliatrem (odborný lékař, pozn. red.). To chceme změnit,“ vysvětlila ředitelka.

Cílem je umožnit lidem, aby dožili ve svém prostředí, tam, kde to znají a kde se cítí bezpečně. V případě klientů pobytových služeb jsou to právě domovy.

Úmrtím pak pro pracovníky na Burešově práce s rodinou neskončí. Domov jim chce nabídnout možnost setkávání, třeba formou vzpomínkových akcí. „Rodina v takové situaci cítí smutek, lidé nevědí, jak o smrti mluvit, potřebují podporu,“ dodala Nováková.

Do projektu se přihlásilo se svými vizemi 48 zařízení z celé republiky, uspělo jich 15, mezi nimi i Burešov. Zlínský kraj se tématu paliativní péče a provázení v závěru života začal věnovat už dříve. Pracovníci domovů pro seniory postupně absolvují školení a odborné vzdělávání. A to nejen v zařízeních, která zřizuje kraj.

„Toho, že náš domov pro seniory je ve výběru Nadačního fondu Abakus, si vážím, protože jejich práce je velmi kvalitní. Počítám s tím, že zkušenosti, které teď získáme, budeme moci zavádět i v dalších zařízeních,“ řekla krajská radní odpovědná za sociální služby Hana Ančincová.