Zlínský kraj patří k nejlepším v péči o umírající, stará se o ně sedm hospiců

Jana Fuksová
  8:45
Sestry a lékaři z mobilních i kamenných hospiců ve Zlínském kraji podle údajů z roku 2023 doprovodili v posledních měsících života 791 umírajících. Ve Zlínském kraji sice zemřelo v domácím prostředí jen 15 procent lidí, i tak ale jde o druhé nejvyšší číslo v zemi v přepočtu na sto tisíc obyvatel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hospicy pečují o pacienty s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stadiu, tiší její symptomy, podporují jejich blízké. „Hospicová péče tady má jednu z nejlepších dostupností v Česku. Přesto většina lidí umírá v nemocnicích, na lůžkách dlouhodobě nemocných, případně v domovech. Přitom lidé chtějí zůstat doma, ale systém to neumí pokrýt,“ prohlásil ředitel Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu ve zlínské části Štípa Jindřich Hegmon.

Uvedená data zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky. Lépe je na tom jen kraj Vysočina, kde jde o doprovázení 201 umírajících na sto tisíc obyvatel. V dalších krajích se počet pohybuje od 10 (Ústecký) po 95 (Jihomoravský).

Polovina umírajících by potřebovala přístup k paliativní péči, říkají experti

Dohromady nabízí paliativní a hospicovou péči ve Zlínském kraji sedm zařízení, z toho dva kamenné lůžkové hospice a pět mobilních. Rozprostřené jsou po celém regionu ve všech okresech a zájem o jejich služby stále stoupá, každý rok zhruba o pět až deset procent.

Paliativní péče
v roce 2023

  • Vysočina 201
  • Zlínský kraj 136
  • Jihomoravský 95
  • Jihočeský 83
  • Olomoucký 75
  • Pardubický 69
  • Moravskoslezský 55
  • Královéhradecký 46
  • Praha 44
  • Karlovarský 42
  • Plzeňský 32
  • Liberecký 29
  • Středočeský 25
  • Ústecký 10

Poznámka: Jedná se o počet klientů, kterým byla poskytnuta mobilní paliativní péče na 100 tisíc obyvatel. Novější údaje nejsou k dispozici.

Zdroj: ÚZIS

Zdravotní pojišťovny na základě úhradové vyhlášky proplácejí hospicovou péči jen z části, zbývající náklady pokrývají zařízení z darů, sponzorských příspěvků nebo dotací od měst a kraje. Letos kraj vyhlásil dotační program pro poskytovatele s výrazně vyšší celkovou částkou a rozdělí mezi hospice deset milionů korun, což je minimálně pětkrát více než dosud. Žádosti mohou podávat během února.

„S paliativní péčí jsme jako kraj měli dlouhodobě nevyrovnaný účet, služba byla méně dostupná pro naše občany, nedostala se k tolika lidem, jak bychom si představovali,“ zdůvodnil navýšení částky hejtman Radim Holiš, pod kterého spadá také oblast zdravotnictví.

„Bude to na úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny nebo nejsou hrazené ze sítě sociálních služeb Zlínského kraje,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková, která má sociální záležitosti na starosti. „Může to být doprava, služba, pomoc rodině, duchovní služba, sociální služba. Nejsou to jen zdravotní, ale i sociální úkony. Je to poslední, co pro občana můžeme jako kraj udělat, že zabezpečíme jeho poslední dny finančně.“

Sestry v hospicové péči musejí být i psychicky odolné. Univerzita jim pomůže

Na jedno zařízení vychází částka mezi 1,2 až 1,7 milionu korun. Provozovatelé vyšší příspěvek vítají, zároveň ale upozorňují, že ani tím veškeré náklady nepokryjí. Úhrada od zdravotních pojišťoven pokryje asi 65 procent nákladů a není možné z ní platit například dopravu ke klientům, psychologa, koordinátora.

„Na den a klienta je to u nás zhruba 2 200 až 2 400 korun, ale celkový náklad je téměř dvojnásobný. Je nešťastné, že dostáváme jen tolik procent,“ přiblížila ředitelka Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče Pahop v Uherském Hradišti Helena Schwarzová.

Některé kraje podporují péči víc

„Navíc pojišťovny hradí jen 30 dnů péče o dospělého klienta. Ale on když se dostane domů z nějakého zařízení, tak se v domácím prostředí často zlepší, zklidní, nemoc negraduje tolik, prostě přežívá déle. Což je samozřejmě dobře. A my ho neopustíme po těch 30 dnech, ale ošetřujeme ho až do samého závěru i s tím, že zbytek doplácíme sami nebo z darů.“

Podobně pracuje většina zařízení hospicové služby v Česku. Některé ale dostávají větší podporu z kraje. Podle Hegmona posílá například kraj Vysočina na tuto péči 28 milionů korun, což představuje 56 korun na obyvatele, ve Zlínském jsou to dvě koruny. S navýšením dotace se podíl zvýší na 17 korun.

Lidé chtějí umírat důstojně. Počet lůžek v hospicích roste, dost jich však není

Finance z kraje mohou zařízení použít i na mzdy personálu. Paliativní hospicovou péči totiž mohou poskytovat pouze vysoce kvalifikované zdravotní sestry s nejvyšším možným vzděláním, erudované, zkušené. Zároveň jde o práci, která vyčerpává fyzicky i psychicky.

„Když je dokážeme dobře odměnit, aby ve službě zůstaly, tak máme z poloviny vyhráno. Je to náročná práce a těchto lidí nebude nikdy dost. Navíc odcházejí do důchodu a nejsou nikým nahrazováni,“ zdůraznil vedoucí služby Domácí hospic Antonínek Radek Nohál, kterou zřizuje Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod.

„Za dotaci jsme velmi vděční, ale je také potřeba říct, že potřebujeme podporu stálou a dlouhodobou, na kterou se budeme moci spolehnout i v budoucnu. Nemáme žádnou představu, kam chceme v této péči dojít v roce 2050, není k tomu dostatek odvážných politiků ani úředníků,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

Zlínský kraj patří k nejlepším v péči o umírající, stará se o ně sedm hospiců

Ilustrační foto.

Sestry a lékaři z mobilních i kamenných hospiců ve Zlínském kraji podle údajů z roku 2023 doprovodili v posledních měsících života 791 umírajících. Ve Zlínském kraji sice zemřelo v domácím prostředí...

2. února 2026  8:45

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Na co neměl Duda koule a kdo byl v pohodě? Bývalý rozhodčí Husička vypráví

Premium
Bývalý rozhodčí Radek Husička

Jako rozhodčí odřídil v kariéře přes dva tisíce zápasů. Teď už Radek Husička bere píšťalku do úst jen výjimečně, když píská exhibice. V hokeji je ale pořád aktivní, pracuje jako delegát nebo...

1. února 2026

Trenér fotbalistek Slovácka natáčel svěřenkyně v šatnách, dostal podmínku

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal server...

1. února 2026  10:42

U nového zlínského Drákuly se diváci bát nebudou, spíš se hodně nasmějí

Titulní roli v inscenaci Městského divadla Zlín Drákula – komedie děsu ztvárnil...

Ve zlínském Městském divadle má v sobotu večer premiéru divadelní zpracování nejznámějšího upírského příběhu všech dob. Děsivý temný hrad a jeho krvežíznivý vládce samozřejmě nemohou chybět, bát se...

31. ledna 2026  8:08

Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....

Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.

30. ledna 2026  20:32

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

30. ledna 2026  16:35

V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Velké náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...

30. ledna 2026  13:01

Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.

Čtvrté derby sezony, pátý trenér. Zatímco hokejový Zlín prostřídal ve vzájemných zápasech letošní prvoligové sezony se Vsetínem dva trenéry, jeho rivala povede v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky...

30. ledna 2026  12:09

Design od studentů zaujal. Z prestižní mezinárodní soutěže přivezli pět cen

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) získali celkem pět cen v prestižní mezinárodní soutěži European Product Design Award 2025....

30. ledna 2026  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.