Únik na spotřební dani Celní správa orientačně vyčíslila na 9162 korun. Výrobce ale musí počítat nejen s uhrazením daně, ale i s případnou pokutou až 10 milionů korun.
Zprávu v pátek zveřejnil na webu Celní úřadu v Ostravě. K objevení pálenice ovšem došlo při zásahu celníků už 10. prosince. V jaké obci se nacházela však nechtěli upřesnit.
„V prostoru bývalé prádelny bylo nalezeno kompletní destilační zařízení určené k výrobě lihu. V dalších místnostech se navíc nacházelo pět demižónů s vypáleným ovocným destilátem. Majitel zařízení přiznal, že pálení prováděl přibližně tři roky,“ uvedl mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz.
Muž celníkům k nalezeným lihovinám nepředložil žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních. „Alkohol byl vyráběn v žalostných podmínkách, které představovaly vážné riziko pro zdraví i bezpečnost,“ uvedl Kubenz.
Nelegální pálení alkoholu je ve Zlínském kraji běžné, neodradí ani pokuty
Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením od ministerstva zemědělství. Neodborná výroba alkoholu představuje podle celníků vážné riziko.
„Hrozí nejen exploze destilačního zařízení, ale i kontaminace alkoholu toxickým metanolem, jehož požití může způsobit závažné zdravotní komplikace,“ zdůraznil mluvčí.
Dlouhou tradici provázejí tragédie
Přesto má nepovolená domácí výroba ovocných destilátů ve Zlínském kraji dlouhou tradici a je široce rozšířená. S nelegální výrobou alkoholu jsou ale v regionu spojeny i velmi tragické události.
Pálení slivovice načerno se nedaří potírat, potvrdila tragédie na Valašsku
Příkladem je nechvalně známá metanolová kauza z roku 2012, která měla padesát obětí. Nebo událost z prosince 2016, kdy v Halenkově na Vsetínsku explodovala domácí pálenice. Při výbuchu zahynuli dva muži.
Nelegální domácí výrobu alkoholu v kraji dokonce zmapovalo Slovácké muzeum ve své expozici Muzeum lidových pálenic, která se nachází ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Výstava ukazuje příklady někdy jen těžko uvěřitelných destilačních zařízení, které lidem sloužily v minulosti k výrobě lihovin.