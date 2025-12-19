Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

  11:50
Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů neznačeného a nezdaněného lihu. Majiteli hrozí až 10 milionů pokuty.

Únik na spotřební dani Celní správa orientačně vyčíslila na 9162 korun. Výrobce ale musí počítat nejen s uhrazením daně, ale i s případnou pokutou až 10 milionů korun.

Zprávu v pátek zveřejnil na webu Celní úřadu v Ostravě. K objevení pálenice ovšem došlo při zásahu celníků už 10. prosince. V jaké obci se nacházela však nechtěli upřesnit.

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s alkoholem. (prosinec 2025)
Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s alkoholem. (prosinec 2025)
Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s alkoholem. (prosinec 2025)
Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s alkoholem. (prosinec 2025)
„V prostoru bývalé prádelny bylo nalezeno kompletní destilační zařízení určené k výrobě lihu. V dalších místnostech se navíc nacházelo pět demižónů s vypáleným ovocným destilátem. Majitel zařízení přiznal, že pálení prováděl přibližně tři roky,“ uvedl mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz.

Muž celníkům k nalezeným lihovinám nepředložil žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních. „Alkohol byl vyráběn v žalostných podmínkách, které představovaly vážné riziko pro zdraví i bezpečnost,“ uvedl Kubenz.

Nelegální pálení alkoholu je ve Zlínském kraji běžné, neodradí ani pokuty

Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením od ministerstva zemědělství. Neodborná výroba alkoholu představuje podle celníků vážné riziko.

„Hrozí nejen exploze destilačního zařízení, ale i kontaminace alkoholu toxickým metanolem, jehož požití může způsobit závažné zdravotní komplikace,“ zdůraznil mluvčí.

Dlouhou tradici provázejí tragédie

Přesto má nepovolená domácí výroba ovocných destilátů ve Zlínském kraji dlouhou tradici a je široce rozšířená. S nelegální výrobou alkoholu jsou ale v regionu spojeny i velmi tragické události.

Pálení slivovice načerno se nedaří potírat, potvrdila tragédie na Valašsku

Příkladem je nechvalně známá metanolová kauza z roku 2012, která měla padesát obětí. Nebo událost z prosince 2016, kdy v Halenkově na Vsetínsku explodovala domácí pálenice. Při výbuchu zahynuli dva muži.

Nelegální domácí výrobu alkoholu v kraji dokonce zmapovalo Slovácké muzeum ve své expozici Muzeum lidových pálenic, která se nachází ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Výstava ukazuje příklady někdy jen těžko uvěřitelných destilačních zařízení, které lidem sloužily v minulosti k výrobě lihovin.

17. prosince 2025,  aktualizováno  11:12

