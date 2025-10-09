Pálení je zase dražší, lidé i tak vozí kvas. Úroda švestek byla letos slušná

Milan Libiger
  9:29
Martin Novák ze Zlína před pár dny vypálil první švestkový kvas ze „skorých trnek“. Měl ho přibližně dvě stě litrů a z pálenice si odvezl 24 litrů slivovice. Ovšem podstatné je, že ve velmi dobré kvalitě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pěstitelská pálenice Březnice

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

„Jsem s kvalitou velice spokojený, dával jsem do 100 litrů kvasu tři kila cukru, protože některé plody nebyly ještě úplně zralé, i když už popadaly. Výsledek mě mile potěšil. Hned jsem se s ním podělil s kamarády,“ přiznal Novák, který počítá s tím, že do pálenice pojede s dalším kvasem ještě minimálně jednou.

Také on má slušnou úrodu po dvou špatných letech, kdy ovoci nepřálo počasí. Většinou ho už v zárodku poničily jarní mrazíky. Letos bylo počasí vůči ovoci vstřícnější, ačkoliv bylo při jeho dozrávání možná až příliš velké sucho. Stromy se tak některých plodů zbavovaly předčasně, když ještě nebyly úplně zralé.

Slivovice tekla proudem a byla i exotika. V Ostrožské Lhotě koštovali pálenky

„Švestky byly sušší, takže kvasy jsou poměrně husté. Celkově mají ale dobrou cukernatost, takže si nemůžeme stěžovat na výtěžnost. Ze 100 litrů nateče 12 až 14 litrů slivovice, zákazníci jsou většinou spokojení,“ hlásil páleničář Bohdan Žákovský z Lukova. „Pálím každý den už od rána. Pořád volá hodně lidí, až to člověka i zdržuje. Objednávají se hlavně na konec října a na začátek listopadu,“ doplnil.

Vrchol sezony přijde v prosinci

„Jedeme téměř na plné obrátky, pálíme každý den od 7 do zhruba 20 hodin, někdy i déle. Nepálíme pouze přes noc, protože na to nemáme personál. Vrchol sezony přijde v listopadu a prosinci,“ odhadl páleničář Lubomír Chalupa z Březnice.

Mrazy a krupobití poničily švestky. Je to ale lepší než loni, hlásí páleničáři

Lidé se objednávají na konec roku a někteří až na leden. Například durancie dozrávají později a než vykvasí, tak to ještě pár týdnů potrvá.

„Když se vypálí letní kvasy, tak první vlna opadne. Pak se začne zesilovat a graduje šest až sedm týdnů před Vánocemi, kdy je špička sezony. Teď pálím dvě odpoledne v týdnu,“ předestřel páleničář Jiří Mareš ze Vsetína.

Vyšší spotřební daň

Zájemci o pálení musejí však počítat s tím, že si opět připlatí. Cena jde v posledních letech nahoru pravidelně, protože stát zvyšuje spotřební daň. Od začátku tohoto roku o 10 procent, tedy stejně jako loni, což vyšlo na 18 korun. Spotřební daň za litr absolutního alkoholu je letos 196 korun.

V Březnici dnes stojí vypálení litru stoprocentního lihu 343 korun, v Lukově 370 a ve Vsetíně 373 korun. Ještě před pěti lety to bylo hodně pod hranicí 200 korun.

Pálení ovoce v palírně.
Košt slivovice v Ostrožské Lhotě návštěvníkům nabídl přes pět set vzorků. (22. února 2025)
Městská pálenice ve Slavičíně na Zlínsku
Košt slivovice v Ostrožské Lhotě návštěvníkům nabídl přes pět set vzorků. (22. února 2025)
5 fotografií

Páleničáři zdražují většinou přibližně jen o vyšší daň a marže nechávají na stejné úrovni, aby neodradili zákazníky. Musejí ovšem řešit i dražší energie. „Před osmi lety, když jsem s pálením začínal, stálo vypálení litru lihu 250 korun. Letos je to třetí zdražení za poslední tři roky. Další nás čeká od příštího roku,“ nastínil Mareš. Od ledna 2026 se spotřební daň zvýší o pět procent.

Jinde je pálení ještě dražší

Zkušenost s lidmi mají páleničáři různou. Některým vyšší ceny vadí, postěžují si, ale s kvasem přijedou a vypálí ho. Nepozorují, že by zdražování odrazovalo zákazníky. Movitější zájemci peníze neřeší, neboť jich mají dost. „Lidem zdražení nevadí, zdá se mi, že jich dokonce stále přibývá,“ všiml si Chalupa.

Slivovici si lidé kvůli cenám odřeknou nebo vypálí doma, věští pálenice

Drobnou útěchou pro milovníky slivovice v regionu může být to, že v dalších krajích je pálení ještě výrazně dražší. Například v Pálenici Boučkovi v Sudoměřicích v Jihomoravském kraji zaplatí zákazník za zpracování litru čistého lihu 424 korun. V Pěstitelské pálenici HK v Hradci Králové dokonce 480 korun.

Provozovatelé pálenic se shodují, že zvyšování spotřební daně pro pěstitelské pálenice nahrává nelegálnímu pálení, které podle nich stát nestíhá dostatečně účinně potírat. Pro lidi toto vše navíc znamená, že slivovice opět podraží. Dnes se litr mezi známými prodává za zhruba 400 korun, ale může to být brzy i více.

Zájemci si mohou v rámci pěstitelského pálení vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu za sezonu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Premium

Patří k politikům, kteří příliš nehledí na stranické linie a říkají, co si myslí. Jiří Čunek při hodnocení voleb nešetří kritikou na adresu SPOLU, v němž jeho domovská strana KDU-ČSL působí....

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Po sečtení téměř všech volebních okrsků zvítězilo ve Zlínském kraji s velkým náskokem hnutí ANO, získalo bezmála 35 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU s 24 procenty hlasů.

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím...

Zlínská zoo po 37 letech končí s chovem lachtanů, stěhují se do Maďarska

Patří mezi nejoblíbenější expozice zlínské zoo a pro mnohé návštěvníky jsou prvními zvířaty, která spatří u hlavního vstupu. Lachtani hřivnatí však ze zoologické zahrady brzy zmizí. Samec Oskar se...

Pálení je zase dražší, lidé i tak vozí kvas. Úroda švestek byla letos slušná

Martin Novák ze Zlína před pár dny vypálil první švestkový kvas ze „skorých trnek“. Měl ho přibližně dvě stě litrů a z pálenice si odvezl 24 litrů slivovice. Ovšem podstatné je, že ve velmi dobré...

9. října 2025  9:29

Umělá inteligence je skvělý učitel. Kdo ji ignoruje, ztratí krok, říká expert

Umělá inteligence už není jen vzdálenou vizí budoucnosti. Dnes ovlivňuje vzdělávání, práci i každodenní život. „AI samozřejmě nemůže být bezchybná, stejně jako člověk, ale neskutečně rychle se...

8. října 2025  16:09

Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli

Ačkoliv se zástupci zlínské radnice dvakrát setkali s obyvateli z okolí městských lázní, s nimiž se bavili o záměru postavit v ulici Růmy parkovací dům pro sto aut, jejich nejistotu nerozptýlili....

8. října 2025  12:57

Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti...

8. října 2025  9:57

V Pulčínských skalách spadly kameny, jeden měl asi tunu. Červenou stezku uzavřeli

V Pulčínských skalách u Francovy Lhoty na Vsetínsku se uvolnilo a spadlo několik velkých kamenů. Nikdo nebyl zraněn. V turisty vyhledávané lokalitě je však dočasně uzavřená jedna stezka na vrchol...

7. října 2025  17:09

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Premium

Patří k politikům, kteří příliš nehledí na stranické linie a říkají, co si myslí. Jiří Čunek při hodnocení voleb nešetří kritikou na adresu SPOLU, v němž jeho domovská strana KDU-ČSL působí....

7. října 2025

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

7. října 2025  11:29

SPOLU, či sami? Ve Zlínském kraji znějí hlasy o sólo kandidátce ODS i lidovců

Ve sněmovních volbách brali přes 23 procent hlasů a triumf museli přenechat hnutí ANO. Koalice SPOLU tak míří do opozice a zároveň řeší důležité téma: má její spojení pokračovat? Už krátce po volbách...

7. října 2025  9:37

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila...

6. října 2025  15:53

Naši voliči nám poslali vzkaz. SPOLU už nechtějí, říká senátor Goláň z ODS

Zlínský senátor Tomáš Goláň mluví o důvodech porážky ODS, pozici předsedy Petra Fialy a budoucnosti strany, která nyní míří do opozice. Podle něj by měla ODS příště kandidovat sama, a už ne v rámci...

6. října 2025  11:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Blaha doplatil na kroužkování. Matadora Sněmovny přeskočili i mladší lidovci

Poslancem byl osm let, další období ale nepřidá. Stanislav Blaha, lídr SPOLU ve Zlínském kraji, doplatil na kroužkování. Přeskákali ho nejen lidovci Róbert Teleky a Václav Pláteník, ale i stranický...

6. října 2025  8:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.