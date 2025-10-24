Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Milan Libiger
  15:54
Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a nedaleké Šumice. Další obce a města mohou přibývat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Je smutné, že na výzvy nikdo nereaguje,“ posteskl si šumický starosta Josef Podešť. „Byl to náš dědinský kolorit. Nevíme, co s tím uděláme.“

Obec shání páleničáře, jak může. Vysílá výzvy v obecním rozhlase, šíří informace po internetu, pátrá po lidech v okolí. „Zájem bohužel není,“ konstatoval Podešť. „Měli bychom jenom pomocníka, ale ne odpovědnou osobu, která by počítala čísla a líh.“

Pálení je zase dražší, lidé i tak vozí kvas. Úroda švestek byla letos slušná

Vhodným páleničářem je důchodce, protože jde o sezonní, nikoliv celoroční zaměstnání. Musí mít chuť do práce a energii. Být svědomitý a poctivý. A nebát se zodpovědnosti, která je podle starostů klíčová.

„Zajímavé je, že když jsme s lidmi jednali, nikdo z nich se neptal, kolik bude brát peněz. V tom problém není,“ míní starosta Bojkovic Petr Viceník. „Páleničář ale odpovídá za výsledný produkt, a když se nepodaří, tak se to vlastník snaží shodit na všechno jiné než na svůj kvas. Také pracuje se spotřební daní, což nejsou úplně malé peníze. Lidé ale nechtějí nést na svých bedrech zodpovědnost,“ doplnil.

Nejhorší rok v historii, bědují páleničáři. Lidé vyrábějí kořalku i z kompotů

„Má na to vliv doba,“ souhlasí Podešť. „Každý chce mít doma klid a nechce se zříci pohodlí a vzít na sebe odpovědnost. Být páleničářem je zodpovědná práce.“

V Šumicích pálenice asi zanikne

V Bojkovicích mají pálenici zavřenou druhým rokem, v Šumicích dokonce třetím. Zatímco v Bojkovicích se nevzdávají naděje v hledání a doufají, že příští rok se opět tamní kotle naplní kvasem, v Šumicích už uvažují o tom, že by pálenici přestavěli na něco, co by bylo využíváno.

Tamní obyvatelé tak musejí vozit kvas do vzdálenějších pálenic, například do Uherského Brodu, kde i díky tomu o zákazníky nouzi nemají. „Letos je u nás velká nadúroda švestek. Objednávky už nebereme, máme je až do poloviny března,“ hlásil provozovatel uherskobrodské palírny Zdeněk Chvilíček.

Konec velké tradice? Páleničářů na Zlínsku ubývá a chybí jim nástupci

Podle něho se páleničáři špatně shánějí, protože jde o práci spojenou s výběrem daní a platby jsou poměrně vysoké. Daň se navíc každý rok mění, tedy zvyšuje.

Roli může hrát i to, jestli se v pálenicích topí dřevem, nebo plynem. Bojkovická a šumická jsou na dřevo, takže obsluha kotlů musí stále přikládat a práce není čistá. Tamní starostové ale říkají, že předělávat zařízení na plyn nemá smysl, pokud schází obsluha.

Mladé práce paleničáře neláká

Nezájem o tradiční profesi pociťují páleničáři po celém kraji, v drtivé většině se jim ale zatím daří provoz jejich zařízení udržet.

„Několik roků nemůžeme nikoho sehnat. Dávali jsme si inzeráty, máme to vylepené na pálenici. Nikdo o to ale nemá zájem,“ poznamenal páleničář z Březnice Lubomír Chalupa.

V aktuální sezoně by pálil i v noci, protože zájemců je dost, ovšem nemá na to lidi. „Všichni říkají, že je to veliká zodpovědnost, kterou nechtějí mít,“ všiml si.

Slivovice tekla proudem a byla i exotika. V Ostrožské Lhotě koštovali pálenky

Mezi mladšími o tuto práci zájem také není, ačkoliv pálení slivovice má v kraji dlouhou tradici. „Dříve to byl svátek, když se jelo do pálenice, teď mladší lidé dovezou kvas a jen si pak přijedou pro vypálenou slivovici,“ poznamenal Chalupa. „Přístup je dnes jiný. Ani trnky už moc lidí trhat nechce, třešně vůbec nikdo.“

Páleničářství tak kopíruje zemědělství, kde si podnikatelé stěžují už delší dobu na to, že nemůžou sehnat lidi na manuální práci, obzvláště sezonní. „Je to problém všech sezonních zaměstnání. Takových provozoven jako u nás bude bohužel stále víc,“ obává se Viceník.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Zrádci pro mě byli také hrou o toaletu. Do reality show už mě nedostanou, líčí Nýdrle

Premium

Jedním z účastníků druhé řady reality show Zrádci na televizi Prima byl i herec a režisér Petr Nýdrle. Pracoval také jako lektor v Krajské galerii výtvarného umění, kde před rokem dal výpověď a...

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Premium

Už přes deset let si Zlínský kraj vyřizuje povolení na dálniční přivaděč D49 z Fryštáku do Zlína, tedy rozšíření cesty mezi oběma městy na čtyři jízdní pruhy. Nyní se zasekl na požadavku ochránců...

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

24. října 2025  15:54

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které...

24. října 2025  12:07

Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje

Vedení obcí i krajů budou muset od roku 2026 platit kuchařky, školníky a uklízečky ve školách. Rozhodla o tom vláda v rámci změny školského zákona, zároveň ale slíbila, že na to samosprávám přispěje....

24. října 2025  8:56

Stát zaplatí průzkum pozemků ve Vrběticích. Kdo zajistí vyčištění, není jasné

Před týdnem to bylo přesně jedenáct let, co se z oploceného areálu ozvaly první ohlušující výbuchy. V jednom ze skladů, který byl součástí státem střeženého prostoru ve Vlachovicích, explodovalo 58...

23. října 2025  15:42

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

22. října 2025  19:31,  aktualizováno  23. 10. 14:34

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Stavbu přístavu Slovácko řeší soud. Ekologové napadli veřejný zájem

Když stát letos na jaře získal výjimku k zásahu do území s chráněnými živočichy, plánoval si, že do konce letošního roku získá povolení a mohl by začít stavět přístav Slovácko na řece Moravě ve...

23. října 2025  9:04

Nemocnice chtějí být atraktivní také pro zájemce o moderní technologie

Na první pohled vypadá jako živá. Je hubená, má šedivé vlasy, na obličeji i rukou stařecké skvrny a povislou kůži, vystouplé kosti i viditelné žíly. Je možné na ní trénovat intubaci, zavedení jehly...

22. října 2025  16:03

Delší tribuna pro fanoušky fotbalu? Obyvatelé sousedního domu nesouhlasí

Zlínským fotbalistům se po návratu do nejvyšší soutěže daří, po dvanácti kolech figurují na skvělém šestém místě. Město mělo navíc v plánu, že by připravilo prodloužení východní tribuny o zhruba...

22. října 2025  12:16

Volejbalové zemětřesení, Zlín se amerikanizuje. Kvůli omezenému trhu

Tři Američané plus argentinské libero s italským pasem. Základní sestava extraligových volejbalistů Fatry Zlín bude minimálně na začátku sezony z větší části složená ze zámořských hráčů. „Českým...

22. října 2025

Kariérní kompas. Osmáci chtějí podnikat, o společenské směry nemají zájem

Když se žáků v osmé třídě zeptali, jakou práci by chtěli dělat, nejčastější odpověď byla: založit firmu či vést pracovní tým. Z výsledků unikátního projektu Kariérní kompas také vyplynulo, že každé...

22. října 2025  9:08

Španělé navrhli novou tvář Meziříčí. Křižanova pila bude vstupní branou

Obyvatelé Valašského Meziříčí mají první možnost vidět, jak by mohl vypadat areál bývalé Křižanovy pily v centru města. Radnice chystá jeho velkou proměnu, a proto uspořádala architektonickou soutěž...

21. října 2025  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.