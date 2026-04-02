Lékaři radí tyto potíže nepodceňovat. „Jedná se o závažný zdravotní problém, který při dlouhodobém přetrvávání může vést k významným komplikacím,“ upozornil vedoucí lékař gastroenterologické ambulance Nemocnice Agel Martin Liberda.
Hrozí zánětlivé změny jícnu, vznik Barrettova jícnu a v nejzávažnějších případech dokonce rozvoj nádorového onemocnění. „Proto je naprosto klíčové, aby pacienti s opakovanými příznaky vyhledali odbornou lékařskou pomoc.“
|
Tipy, jak si poradit s pálením žáhy. Co pomáhá a kdy zpozornět
Těchto pacientů navíc v posledních letech přibývá, což souvisí s nevhodným stravováním, nedostatkem pohybu, nadváhou, chronickým stresem a podobně. Nevyhýbá se ženám ani mužům. Mezi prevenci proto patří především úprava stravy a stravovacích návyků.
Lékaři doporučují menší porce, ale častěji, ideálně pět až šest menších jídel denně. Nadměrné množství potravy v žaludku totiž zvyšuje tlak a podporuje zpětný tok žaludeční kyseliny do jícnu.
„Velmi důležité je také vyhýbat se konzumaci potravin, které jsou známé svým potenciálem vyvolávat nebo zhoršovat příznaky pálení žáhy,“ podotkl Liberda. „Mezi ně patří například tučná a smažená jídla, čokoláda, kofeinové nápoje včetně kávy a některých druhů čaje, alkohol, citrusové plody a šťávy, koření a pikantní pokrmy.“
|
Nemocnice Agel bude v Meziříčí ještě desítky let, plánuje nový pavilon
Večerní přejídání je pak jedním z nejčastějších spouštěčů nepříjemného nočního pálení žáhy. „Následné rychlé ulehnutí do postele, kdy gravitace přestává pomáhat udržovat žaludeční obsah na svém místě a kyselina snadno proniká do jícnu, vede k nepříjemným nočním probuzením a narušení kvality spánku,“ připomněl valašskomeziříčský lékař.