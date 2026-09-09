„Pálil jsem už kvas z raných odrůd švestek, lidé přivezli i mirabelky. Meruňky nevozí nikdo,“ shrnul Bohdan Žákovský.
Meruňkové stromy totiž výrazně poškodily jarní mrazíky, takže jejich úroda je slabší. Na švestkách se zase podepsalo sucho a tropické teploty. Při nich začaly plody sesychat a padat, i když ještě nebyly zralé. Někde zase poškodily úrodu kroupy a někteří sadaři proto nesklidili téměř žádnou švestku.
Možná bude kratší sezona
Lze tudíž očekávat, že letošní sezona pálení bude oproti loňské kratší, i když ještě na začátku jara vypadala nadějně.
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„Švestky zasychaly a padaly. Ale když nedávno pršelo, tak začínají dozrávat a drží se na stromech. Deště pomohly, i když spasitelné nejsou,“ zmínil Žákovský. Přesto věří, že letošní sezona může být podobná jako loňská a předloňská, kdy vypálil necelých 13 tisíc litrů absolutního lihu.
Podobné množství měl i páleničář Vlastimil Slavík ze Žlutavy, který zahájil provoz na začátku srpna. Někteří lidé mu přivezli meruňkové kvasy či ze špendlíků a raných odrůd švestek. „Je co pálit, ale samozřejmě to bude slabší. Asi 80 procent švestky domácí spadlo, ta to odnesla nejvíce. Modernější vyšlechtěné odrůdy jsou odolnější a vydržely,“ míní Slavík.
„Pálíme zatím meruňky, brzy začnou hrušky a ranné švestky. Meruněk je méně. Některé švestkové stromy jsou obsypané, některé prázdné. Myslím, že to bude podobné jak loni,“ prohlásil páleničář Josef Holásek z Koryčan.
Švestkového kvasu je méně
Sezona se rozjela na začátku září, vrcholit bude v říjnu a listopadu. Některé pálenice dokonce pokračují do ledna a února. „Teprve se uvidí, jestli sezona vydrží do příštího roku. Doufáme, že ano,“ věří Nikola Gajdůšková z pěstitelské pálenice v Březnici. „Očekáváme ale, že bude slabší. Je to poznat na letních kvasech, kterých není tolik, co bývalo. Nejspíše je to suchem,“ doplnila.
Dominik Rafaja pálenici v Zádveřicích otevře v těchto dnech a i on očekává, že lidé budou vozit kvasu méně. Upozorňuje na možné lokální rozdíly podle toho, kde pršelo.
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„Plody letos začaly padat dříve. Takže i kvasy mohou být dříve. Budeme se snažit sezonu co nejdéle natáhnout,“ naznačil Rafaja.
„Loni jsme pálili ještě v únoru, letos to vidím do Vánoc. Sezona může být až o polovinu slabší. Švestkového kvasu je méně a nepamatuji se, kdy byly naposledy meruňky,“ poznamenal páleničář z Vlachovic František Tarabus, který začíná pálit v první polovině září.
Zdražení kvůli vyšší spotřební dani
Zákazníci pálenic musejí počítat s tím, že zaplatí více než loni. Stát totiž opět zvyšoval spotřební daň z lihu, tentokrát to bylo o pět procent. Navíc jdou provozní náklady stále nahoru. Páleničáři zvedli ceny o 10 až 30 korun na litr vypáleného absolutního lihu.
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V Březnici stojí 353, v Zádveřicích 369, Koryčanech 370, v Lukově a ve Žlutavách 400 korun. Ceny se mohou lišit podle toho, jestli pálenice topí plynem, nebo dřevem, nebo zda je v ceně dřevo.
Majitele kvasu zvyšující se ceny většinou neodradí. „Kdo řeší peníze, vypálí načerno. Lidé, kteří pálí u nás, to chápou,“ poznamenal Slavík.
Stát za poslední tři roky zvýšil spotřební daň z lihu pro pálenice celkem o 25 procent. Páleničáři si myslí, že to může lidi odvádět ke zmíněnému nelegálnímu pálení, které se nedaří příliš potírat. I tak mají pěstitelské pálenice z velké části stále stejnou klientelu, která se obměňuje jenom postupně. „Pálím třicet let a cena má rozhodně vliv. Peníze řeší každý, a proto se pálí čím dál méně,“ dodal Josef Holásek.