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Ovoce je méně, ceny vzrostly. Sezona pálení startuje, bude slabší než minulá

Milan Libiger
  15:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Páleničář Bohdan Žákovský z Lukova letos začal pálit ovoce už během srpna. Poslední dva týdny má otevřeno prakticky každý den. Sezona pálení se začíná rozjíždět, bude slabší než minulá. Kvůli suchu a vedrům je ovoce méně, naopak ceny v pálenicích opět vzrostly.

„Pálil jsem už kvas z raných odrůd švestek, lidé přivezli i mirabelky. Meruňky nevozí nikdo,“ shrnul Bohdan Žákovský.

Meruňkové stromy totiž výrazně poškodily jarní mrazíky, takže jejich úroda je slabší. Na švestkách se zase podepsalo sucho a tropické teploty. Při nich začaly plody sesychat a padat, i když ještě nebyly zralé. Někde zase poškodily úrodu kroupy a někteří sadaři proto nesklidili téměř žádnou švestku.

Možná bude kratší sezona

Lze tudíž očekávat, že letošní sezona pálení bude oproti loňské kratší, i když ještě na začátku jara vypadala nadějně.

Pálení je zase dražší, lidé i tak vozí kvas. Úroda švestek byla letos slušná

„Švestky zasychaly a padaly. Ale když nedávno pršelo, tak začínají dozrávat a drží se na stromech. Deště pomohly, i když spasitelné nejsou,“ zmínil Žákovský. Přesto věří, že letošní sezona může být podobná jako loňská a předloňská, kdy vypálil necelých 13 tisíc litrů absolutního lihu.

Podobné množství měl i páleničář Vlastimil Slavík ze Žlutavy, který zahájil provoz na začátku srpna. Někteří lidé mu přivezli meruňkové kvasy či ze špendlíků a raných odrůd švestek. „Je co pálit, ale samozřejmě to bude slabší. Asi 80 procent švestky domácí spadlo, ta to odnesla nejvíce. Modernější vyšlechtěné odrůdy jsou odolnější a vydržely,“ míní Slavík.

Košt slivovice v Ostrožské Lhotě návštěvníkům nabídl přes pět set vzorků. (22. února 2025)
Městská pálenice ve Slavičíně na Zlínsku
Pálení ovoce v palírně.
Košt slivovice v Ostrožské Lhotě návštěvníkům nabídl přes pět set vzorků. (22. února 2025)
9 fotografií

„Pálíme zatím meruňky, brzy začnou hrušky a ranné švestky. Meruněk je méně. Některé švestkové stromy jsou obsypané, některé prázdné. Myslím, že to bude podobné jak loni,“ prohlásil páleničář Josef Holásek z Koryčan.

Švestkového kvasu je méně

Sezona se rozjela na začátku září, vrcholit bude v říjnu a listopadu. Některé pálenice dokonce pokračují do ledna a února. „Teprve se uvidí, jestli sezona vydrží do příštího roku. Doufáme, že ano,“ věří Nikola Gajdůšková z pěstitelské pálenice v Březnici. „Očekáváme ale, že bude slabší. Je to poznat na letních kvasech, kterých není tolik, co bývalo. Nejspíše je to suchem,“ doplnila.

Dominik Rafaja pálenici v Zádveřicích otevře v těchto dnech a i on očekává, že lidé budou vozit kvasu méně. Upozorňuje na možné lokální rozdíly podle toho, kde pršelo.

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„Plody letos začaly padat dříve. Takže i kvasy mohou být dříve. Budeme se snažit sezonu co nejdéle natáhnout,“ naznačil Rafaja.

„Loni jsme pálili ještě v únoru, letos to vidím do Vánoc. Sezona může být až o polovinu slabší. Švestkového kvasu je méně a nepamatuji se, kdy byly naposledy meruňky,“ poznamenal páleničář z Vlachovic František Tarabus, který začíná pálit v první polovině září.

Zdražení kvůli vyšší spotřební dani

Zákazníci pálenic musejí počítat s tím, že zaplatí více než loni. Stát totiž opět zvyšoval spotřební daň z lihu, tentokrát to bylo o pět procent. Navíc jdou provozní náklady stále nahoru. Páleničáři zvedli ceny o 10 až 30 korun na litr vypáleného absolutního lihu.

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V Březnici stojí 353, v Zádveřicích 369, Koryčanech 370, v Lukově a ve Žlutavách 400 korun. Ceny se mohou lišit podle toho, jestli pálenice topí plynem, nebo dřevem, nebo zda je v ceně dřevo.

Majitele kvasu zvyšující se ceny většinou neodradí. „Kdo řeší peníze, vypálí načerno. Lidé, kteří pálí u nás, to chápou,“ poznamenal Slavík.

Stát za poslední tři roky zvýšil spotřební daň z lihu pro pálenice celkem o 25 procent. Páleničáři si myslí, že to může lidi odvádět ke zmíněnému nelegálnímu pálení, které se nedaří příliš potírat. I tak mají pěstitelské pálenice z velké části stále stejnou klientelu, která se obměňuje jenom postupně. „Pálím třicet let a cena má rozhodně vliv. Peníze řeší každý, a proto se pálí čím dál méně,“ dodal Josef Holásek.

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