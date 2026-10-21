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Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Jana Fuksová
  15:26
V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého nejbližšího zdravotnického zařízení ve Valašském Meziříčí. I těmto ženám a rodinám tak ve středu otevřená tzv. Palačovská spojka usnadní a zrychlí cestu.

Nová silnice ale zjednoduší cestování mnoha dalším lidem ze všech tří krajů, na jejichž hranicích se nachází.

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první třídy odvede z obcí na Valašsku tranzitní dopravu a obyvatelům zkrátí cestu na dálnici D48. (říjen 2026)
Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první třídy odvede z obcí na Valašsku tranzitní dopravu a obyvatelům zkrátí cestu na dálnici D48. (říjen 2026)
Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první třídy odvede z obcí na Valašsku tranzitní dopravu a obyvatelům zkrátí cestu na dálnici D48. Na snímku mluví ředitel ŘSD Radek Mátl. (říjen 2026)
Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první třídy odvede z obcí na Valašsku tranzitní dopravu a obyvatelům zkrátí cestu na dálnici D48. (říjen 2026)
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„Palačovská spojka je na pomezí tří krajů a má pro ně velký význam. Například řidiči z Moravskoslezského kraje budou moci vynechat silnici I/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. Ta by pak neměla být tak frekventovaná, ani není stavěná na dnešní intenzivní dopravu, vede přes obce a celým Novým Jičínem, což je nepříjemné pro obyvatele i řidiče,“ upozornil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Obce pocítí úlevu od tranzitní dopravy

Se stavbou začali silničáři před třemi lety. Jde o pětikilometrový úsek silnice první třídy mezi obcemi Lešná a Palačov, který nahradí současnou trasu z Hranic do Valašského Meziříčí. Řidiči tranzitní kamionové dopravy se tak budou moci vyhnout průjezdu obcemi Lešná a Palačov a uleví se také jejich obyvatelům.

Oddechnou si také v obcích Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou, kterými dosud procházela silnice I/35.

Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové

„Přinese to urychlení a odkloní tranzit z Lešné. Zároveň tuto lokalitu připojí k větším aglomeracím, jako je Olomouc, Ostrava a Brno. Naši obyvatelé mají velmi blízko i do Moravskoslezského a Olomouckého kraje, jezdí tam za prací i soukromě,“ poukázal starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Zároveň je hotová přeložka silnice I/48 mezi Palačovem a Dubem, ze které se v krátkém úseku necelých čtyř kilometrů stala dálnice D48, a také mimoúrovňová křižovatka u Palačova. Dálnice spojuje Moravskoslezský kraj se střední Moravou a Polskem. Díky tomu budou obyvatelé valašských obcí rychleji i na dálnici D1.

Spojka podpoří rozvoj celého regionu

„Významně se zlepší napojení Valašska na dálniční síť a zrychlí cestování mezi regiony. Zároveň odvede část tranzitní dopravy ze stávající silnice přes Hranice a Teplice nad Bečvou. Pro místní obyvatele to znamená méně hluku a bezpečnější prostředí, pro firmy lepší dopravní dostupnost. Jde o investici, která podpoří hospodářský rozvoj celého regionu,“ zdůraznil ministr dopravy Ivan Bednárik.

Palačovská spojka zajišťuje lepší dopravní spojení Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. (říjen 2026)

Celá stavba stála 2,4 miliardy korun. Palačovská spojka s novou částí D48 zahrnuje také 16 mostů, protihlukové stěny i odvodňovací systém dálnice. Kvůli přírodní rezervaci Choryňský mokřad jsou na trase bariéry, jež mají bránit střetům ptáků s auty.

Dopravní stavby na Valašsku by ale měly pokračovat. Jako jednu ze souvisejících chystá ŘSD obchvat Valašského Meziříčí. Je na něj vydané územní rozhodnutí a ŘSD počítá s tím, že příští rok požádá o stavební povolení a začne vykupovat pozemky.

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

„Jsme křižovatkou, kterou denně projede více než 20 tisíc vozidel. Většinu této dopravy přitom tvoří tranzit, který naším městem pouze projíždí. Část této zátěže by mohla Palačovská spojka odklonit,“ konstatoval starosta Robert Stržínek. „Zároveň se jedná o významný krok směrem k vybudování obchvatu města, na který dlouhodobě čekáme,“ doplnil.

Za rok by silničáři chtěli otevřít novou silnici Semetín – Bystřička, tedy prodloužení čtyřpruhové komunikace ze Vsetína na Valašské Meziříčí.

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