„Jezdíme tudy na Olomouc, na Ostravu, bude to rychlejší, nebudeme jezdit přes serpentiny, které jsou za Lešnou. Tady je velký provoz, jezdí tudy Poláci, Slováci i české kamiony, protože je to trasa jak na Bratislavu, tak na Žilinu,“ pochvaloval si Daniel Hluchý, který se přijel na novou silnici projet na kole s přáteli.
„Pro nás je to skvělá zpráva, protože jezdíváme k synovi do Čech. Vždycky musíme nejdříve do Hranic a až za nimi se napojujeme na dálnici. Teď se nám cesta výrazně zkrátí,“ zhodnotili manželé Dana a Petr z Valašského Meziříčí.
Propojení s dálnicí D48
Se stavbou tzv. Palačovské spojky začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před třemi lety. Jde o pětikilometrový úsek silnice první třídy mezi obcemi Lešná a Palačov, který nahradí současnou trasu z Hranic do Valašského Meziříčí. Řidiči tranzitní kamionové dopravy se tak budou moci vyhnout průjezdu obcemi Lešná a Palačov a uleví se také jejich obyvatelům.
|
Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím
„Na otevření silnice se opravdu těšíme, budeme rychleji napojení na větší aglomerace jako je Olomouc, Ostrava, Brno. Protože ležíme na okraji Zlínského kraje, obyvatelé mají velmi blízko i do Moravskoslezského a Olomouckého kraje, jezdí tam za prací i soukromě. Navíc jsou tam rychlostní sítě více vybudované,“ poukázal starosta Lešné Jaromír Zavadil.
Součástí stavby je také přeložka silnice I/48 mezi Palačovem a Dubem, ze které se v krátkém úseku necelých čtyř kilometrů stala dálnice D48, a také mimoúrovňová křižovatka u Palačova. Novou část dálnice D48 otevřeli silničáři letos v dubnu. Šlo ale jen o polovinu vozovky, do které byly svedeny oba směry.
Teď ŘSD dokončuje druhou polovinu a zmíněnou mimoúrovňovou křižovatku, kterou se nová 1/35 napojí na dálniční úsek. D48 spojuje Moravskoslezský kraj se střední Moravou a Polskem. Díky tomu budou obyvatelé valašských obcí rychleji i na dálnici D1.
Na celé stavbě dělníci položili asi 100 tisíc tun asfaltu a nalili do ní 40 tisíc kubických metrů betonu. Dohromady se náklady na všechny části stavby pohybují okolo dvou miliard korun.
Význam pro Nový Jičín i Teplice nad Bečvou
Palačovská spojka se nachází na pomezí tří krajů a všechny z ní budou profitovat.
„I když je to krátký úsek, má velký význam pro všechny tři kraje. Řidiči z Moravskoslezského kraje budou moci vynechat silnici I/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. Ta by pak neměla být tak frekventovaná, protože také není stavěná na dnešní intenzivní dopravu, vede přes obce a jde o průjezd celým Novým Jičínem, což je nepříjemné pro obyvatele i řidiče,“ zdůraznil ŘSD ve Zlínském kraji Karel Chudárek.
|
Na Novojičínsku po třech letech otevřeli nový úsek D48, vede dále do Polska
„V rámci Olomouckého kraje se zase v Hranicích a Teplicích nad Bečvou odlehčí kamionová doprava. Teplice by tím pádem mohly být konečně lázeňským městem, jak si všichni představujeme,“ doplnil.
Lepší spojení pomůže obyvatelům i podnikům, které dostanou své zboží a výrobky do jiných částí republiky.
„Jakákoliv kapacitní plynulá dopravní stavba, která navazuje na dopravní systém dálnice, usnadňuje vstup investic, pohyb pracovních sil a zboží a přístup investorů do konkrétního regionu,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
|
Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?
Někteří obyvatelé se obávají, že Palačovská spojka sice odvede kamiony z obcí, zároveň ale zahustí dopravu ve Valašském Meziříčí. Tuto situaci by mohl vyřešit plánovaný obchvat města.
„Máme územní rozhodnutí, dokončujeme dokumentaci pro stavební povolení a v příštím roce máme v plánu požádat o stavební povolení a začít vykupovat pozemky. Předpokládáme, že nejpozději v roce 2029 bychom začali stavět,“ věří Chudárek.