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Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové

Jana Fuksová
  17:29
Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po nové silnici I/35 u Valašského Meziříčí. Klíčová cesta, tzv. Palačovská spojka, přivede řidiče pohodlně, rychle a bezpečně na dálnici D48 a dál na D1. Dnes se čtyřproudý úsek otevřel pro cyklisty, bruslaře a chodce v rámci Dne otevřené silnice. Řidiče na něj silničáři pustí nejpozději 22. října.

„Jezdíme tudy na Olomouc, na Ostravu, bude to rychlejší, nebudeme jezdit přes serpentiny, které jsou za Lešnou. Tady je velký provoz, jezdí tudy Poláci, Slováci i české kamiony, protože je to trasa jak na Bratislavu, tak na Žilinu,“ pochvaloval si Daniel Hluchý, který se přijel na novou silnici projet na kole s přáteli.

ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům, cyklistům a bruslařům. Na jeden den se tak mohli projet po tzv. Palačovské spojce. Pro motoristy se otevře nejpozději 22. října. (12. září 2026)
ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům, cyklistům a bruslařům. Na jeden den se tak mohli projet po tzv. Palačovské spojce. Pro motoristy se otevře nejpozději 22. října. (12. září 2026)
ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům, cyklistům a bruslařům. Na jeden den se tak mohli projet po tzv. Palačovské spojce. Pro motoristy se otevře nejpozději 22. října. (12. září 2026)
ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům, cyklistům a bruslařům. Na jeden den se tak mohli projet po tzv. Palačovské spojce. Pro motoristy se otevře nejpozději 22. října. (12. září 2026)
ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům, cyklistům a bruslařům. Na jeden den se tak mohli projet po tzv. Palačovské spojce. Pro motoristy se otevře nejpozději 22. října. (12. září 2026)
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„Pro nás je to skvělá zpráva, protože jezdíváme k synovi do Čech. Vždycky musíme nejdříve do Hranic a až za nimi se napojujeme na dálnici. Teď se nám cesta výrazně zkrátí,“ zhodnotili manželé Dana a Petr z Valašského Meziříčí.

Propojení s dálnicí D48

Se stavbou tzv. Palačovské spojky začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před třemi lety. Jde o pětikilometrový úsek silnice první třídy mezi obcemi Lešná a Palačov, který nahradí současnou trasu z Hranic do Valašského Meziříčí. Řidiči tranzitní kamionové dopravy se tak budou moci vyhnout průjezdu obcemi Lešná a Palačov a uleví se také jejich obyvatelům.

Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

„Na otevření silnice se opravdu těšíme, budeme rychleji napojení na větší aglomerace jako je Olomouc, Ostrava, Brno. Protože ležíme na okraji Zlínského kraje, obyvatelé mají velmi blízko i do Moravskoslezského a Olomouckého kraje, jezdí tam za prací i soukromě. Navíc jsou tam rychlostní sítě více vybudované,“ poukázal starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Součástí stavby je také přeložka silnice I/48 mezi Palačovem a Dubem, ze které se v krátkém úseku necelých čtyř kilometrů stala dálnice D48, a také mimoúrovňová křižovatka u Palačova. Novou část dálnice D48 otevřeli silničáři letos v dubnu. Šlo ale jen o polovinu vozovky, do které byly svedeny oba směry.

ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům,...

Teď ŘSD dokončuje druhou polovinu a zmíněnou mimoúrovňovou křižovatku, kterou se nová 1/35 napojí na dálniční úsek. D48 spojuje Moravskoslezský kraj se střední Moravou a Polskem. Díky tomu budou obyvatelé valašských obcí rychleji i na dálnici D1.

Na celé stavbě dělníci položili asi 100 tisíc tun asfaltu a nalili do ní 40 tisíc kubických metrů betonu. Dohromady se náklady na všechny části stavby pohybují okolo dvou miliard korun.

Význam pro Nový Jičín i Teplice nad Bečvou

Palačovská spojka se nachází na pomezí tří krajů a všechny z ní budou profitovat.

„I když je to krátký úsek, má velký význam pro všechny tři kraje. Řidiči z Moravskoslezského kraje budou moci vynechat silnici I/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. Ta by pak neměla být tak frekventovaná, protože také není stavěná na dnešní intenzivní dopravu, vede přes obce a jde o průjezd celým Novým Jičínem, což je nepříjemné pro obyvatele i řidiče,“ zdůraznil ŘSD ve Zlínském kraji Karel Chudárek.

Na Novojičínsku po třech letech otevřeli nový úsek D48, vede dále do Polska

„V rámci Olomouckého kraje se zase v Hranicích a Teplicích nad Bečvou odlehčí kamionová doprava. Teplice by tím pádem mohly být konečně lázeňským městem, jak si všichni představujeme,“ doplnil.

Lepší spojení pomůže obyvatelům i podnikům, které dostanou své zboží a výrobky do jiných částí republiky.

„Jakákoliv kapacitní plynulá dopravní stavba, která navazuje na dopravní systém dálnice, usnadňuje vstup investic, pohyb pracovních sil a zboží a přístup investorů do konkrétního regionu,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Někteří obyvatelé se obávají, že Palačovská spojka sice odvede kamiony z obcí, zároveň ale zahustí dopravu ve Valašském Meziříčí. Tuto situaci by mohl vyřešit plánovaný obchvat města.

„Máme územní rozhodnutí, dokončujeme dokumentaci pro stavební povolení a v příštím roce máme v plánu požádat o stavební povolení a začít vykupovat pozemky. Předpokládáme, že nejpozději v roce 2029 bychom začali stavět,“ věří Chudárek.

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