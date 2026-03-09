Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

Milan Libiger
  17:05
Silničáři zprovozní ve čtvrtek novou část dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem na Novojičínsku. Na dva a půl kilometru dlouhém úseku budou auta zatím jezdit jen v pravém jízdním pásu. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem.

Jde o dvě dopravní investice, které tvoří jeden celek. A ve výsledku řidičům umožní komfortnější a bezpečnější cestování mezi třemi kraji: Zlínským, Olomouckým a Moravskoslezským.

Palačovská spojka je v podstatě přeložka stávající silnice I/35 od Valašského Meziříčí. Souběžně probíhají úpravy části dálnice D48 v úseku mezi Hranicemi a Novým Jičínem.

Na ni se prostřednictvím nové křižovatky Palačovská spojka napojí. Investice státu má skončit letos v říjnu, pokud nenastanou komplikace, které ji průběžně provázejí.

Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem. (březen 2026)
Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem. (březen 2026)
Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem. (březen 2026)
Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem. (březen 2026)
6 fotografií

„Pak se zásadně zlepší život v obcích, přes které projíždí současný provoz po silnici I/35. Vytáhneme z nich zejména tranzitní a těžkou dopravu, kterou plynule a bezpečně převedeme na dálnici,“ zmínil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Když auta jezdí přes města a obce, není to komfortní, ekologické ani bezpečné. „Také spojení krajů bude mnohem komfortnější a rychlejší, ale jde právě i o bezpečnost,“ zdůraznil Rýdl.

Palačovská spojka vede od Lešné na dálnici poblíž Dubu. Doprava v Lešné už před časem poklesla o přibližně polovinu, protože výjezd k dálnici D48 je kvůli jejím stavebním úpravám zaslepený. Kolem tamní základní školy ale dříve projelo měsíčně až 130 tisíc aut, včetně těžké tranzitní dopravy.

Na Palačovskou spojku čekáme už dlouho.
Čím dříve bude, tím lépe.

Robert Stržínekstarosta Valašského Meziříčí

„Doprava bude celkově přemístěna na Palačovskou spojku, a tím pádem tranzit přes obec už nepojede vůbec. Bude to rychlejší, komfortnější a bezpečnější napojení na dálnici,“ shrnul starosta Lešné Jaromír Zavadil.

„Na Palačovskou spojku čekáme už dlouho. Čím dříve bude, tím lépe,“ poznamenal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Pokud jde o obce, jimiž dnes prochází silnice I/35, nejvíce si oddechnou Hranice, pak také Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou. I pro jejich obyvatele platí: čím dříve, tím lépe.

Zdržení kvůli nestabilnímu podloží

Jízda po nové čtyřpruhové silnici, která je dlouhá přibližně pět kilometrů, řidičům také zkrátí cestu. Cesta z Valašského Meziříčí na dálnici D48 by jim měla trvat jenom deset minut, což je výrazné zrychlení oproti současné situaci

Ovšem výstavbu Palačovské spojky provázejí komplikace, kvůli nimž se termín jejího otevření posunul už dříve ze začátku letošního léta na podzim. Důvodem je místy nestabilní podloží a spodní voda, které komplikují zakládání dálničního tělesa pro vozovku.

„V oblasti kolem Choryňských rybníků je vysoká hladina spodní vody,“ přiblížil projektový manažer dodavatelské firmy Colas Jan Bůžek.

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

„Když jsme zakládali stavbu, museli jsme změnit způsob založení a prováděli jsme asanační vrstvu z lomového kamene. Museli jsme odstoupit od prohloubení, kterým bychom se dostali ještě blíž spodní vodě,“ popsal.

Firma narazila také na problémy s přeložkami vysokotlakých plynovodů. Zatím se jí ale vždy podařilo komplikace společně se silničáři vyřešit.

Na Palačovské spojce už jsou dokončené hlavní zemní práce, všechny mosty mají nosnou konstrukci, dodělávají se na nich římsy, budou se dělat izolační vrstvy a osazovat zábradlí.

100 tisíc tun asfaltu, 40 tisíc kubíků betonu

Na stavbě vznikne celkem 26 mostních konstrukcí. Deset dálničních mostů je tvořeno dvěma samostatnými mosty pro každý směr jízdy, dalších šest mostů na Palačovské spojce je samostatných.

Pokud jde o dálnici D48, po níž denně projede kolem 16 tisíc aut, její jízdní pruhy byly úzké. Navíc tam byla lanová svodidla, která neodpovídají dnešním normám. Silničáři opraví její úsek dlouhý asi čtyři kilometry a vybudují na ni novou křižovatku, na níž se napojí Palačovská spojka.

Dnes je tady doprava svedena na vedlejší, souběžně vedoucí cestu mimo dálnici, která má jen dva jízdní pruhy. Řidiči proto musejí počítat se zdržením.

Na Novojičínsku po třech letech otevřeli nový úsek D48, vede dále do Polska

„Předpokládáme, že na hotový jeden pás dálnice D48 budeme v horizontu osmi až deseti dní převádět veškerou dopravu,“ nastínil Rýdl.

Předběžný termín zprovoznění je čtvrtek 19. března. Provoz bude svedený do jednoho pásu, takže auta budou nadále jezdit v jednom jízdním pruhu v každém směru. Současně budou silničáři pracovat na zprovoznění druhého pásu. Kompletně by chtěli skončit v říjnu.

Dálnice bude mít asfaltový, Palačovská spojka betonový povrch. Na celé stavbě dělníci položí asi 100 tisíc tun asfaltu a nalijí do ní 40 tisíc kubických metrů betonu. Celkové náklady přesáhnou dvě miliardy korun.

Trasa takzvané Palačovské spojky, která má odklonit tranzitní dopravu a především kamiony z obcí Přerovska a Novojičínska.

Součástí stavby je také nové středisko správy a údržby dálnic a služebna policie, které vznikají nedaleko. Budou tam i garáže, dílny a sklady soli. Náklady jsou kolem 300 milionů korun. Hotovo má být v listopadu.

Silničáři ještě v dubnu opět otevřou cestu mezi Starojickou Lhotou a Palačovem, včetně nového mostu přes dálnici. V červnu pak cestu z Dubu do Vysoké, také včetně nového mostu. Obě jsou dočasně uzavřené.

10. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

Když sleduju, co se v Rusku děje, dává mi to zpětně smysl, říká cestovatel z Valašska

Premium
Učitel z Valašského Meziříčí Jan Husák pořádá přednášky a mluví nejen o svých...

Příroda a cestování ho bavily vždycky. „V pubertě mě na čas pohltily počítače, ale brzy jsem zjistil, že skutečný svět je venku,“ líčí Jan Husák, který učí na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a žije v...

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude...

Silničáři zprovozní ve čtvrtek novou část dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem na Novojičínsku. Na dva a půl kilometru dlouhém úseku budou auta zatím jezdit jen v pravém jízdním pásu. Na podzim bude...

9. března 2026  17:05

Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo...

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá...

9. března 2026  12:50

Lídři do komunálních voleb ve Zlíně? ODS stále hledá, jiné strany mají jasno

Náměstí Práce ve Zlíně (duben 2024)

Do komunálních voleb zbývá přibližně půl roku. Některé strany už mají jasno o svých lídrech, jiné ještě ne. Ve Zlíně by chtěl pozici primátora obhajovat Jiří Korec z ANO. O tom, jestli bude opět...

9. března 2026  9:09

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého...

8. března 2026  17:50

Když sleduju, co se v Rusku děje, dává mi to zpětně smysl, říká cestovatel z Valašska

Premium
Učitel z Valašského Meziříčí Jan Husák pořádá přednášky a mluví nejen o svých...

Příroda a cestování ho bavily vždycky. „V pubertě mě na čas pohltily počítače, ale brzy jsem zjistil, že skutečný svět je venku,“ líčí Jan Husák, který učí na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a žije v...

8. března 2026

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

8. března 2026  15:24

Vsetín chce Co nejvýše. Ale je chucpe teď myslet na baráž, říká kouč Jenáček

Luboš Jenáček - trenér hokejového Vsetína.

Čtyřikrát ve druhé lize, čtyřikrát v první, ale vždy jako asistent trenéra. Až teď povede Luboš Jenáček hokejové áčko Robe Vsetín do play off z pozice hlavního kouče. Čtvrtfinále s Litoměřicemi...

8. března 2026  11:49

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě

České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem.

České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny v domácí odvetě ve Zlíně hladce 36:24. Osmi góly se znovu...

7. března 2026  19:39

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rarita v Hulíně. Všechny loňské děti mají jedinečné jméno, žádné se neopakuje

Ilustrační snímek

V roce 2025 se ani jedno jméno dané nově narozeným dětem ve městě Hulín neopakovalo. Každé z 35 jmen bylo jiné, což je situace, kterou matrika už dlouho nepamatuje. Bylo mezi nimi 20 chlapců a 15...

7. března 2026  10:32

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.