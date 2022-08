Obchvat Otrokovic má být brzy za peníze, s výjimkami už se nepočítá

Část dálnice D55 od Otrokovic směrem na Napajedla je totiž zpoplatněná a ne každý řidič si kvůli pár kilometrům trasy pořídil celoroční dálniční známku za 1 500 korun. Radnice proto nechala vypracovat sčítání dopravy.

„Sdělili jsme ministerstvu naše argumenty. Jednání bylo vstřícné, ale neodjeli jsme s žádným výsledkem,“ řekla starostka Hana Večerková.

Město argumentuje, že po kvítkovické křižovatce v centru města projelo oproti listopadu 2021 letos v březnu (kdy už se za obchvat platilo) za týden o 17 tisíc aut více. V části Kvítkovice podle srovnání loňského listopadového a letošního březnového týdne se zvýšila doprava o téměř 230 procent, tedy o více než 16 tisíc automobilů týdně.

Podle tamějších obyvatel je situace prakticky stejná, jako byla před výstavbou obchvatu. Ten měl přitom ulevit městu od dopravy. Pokud to tak nebude, ztrácí podle Večerkové význam. Netuší ale, jestli s požadavky uspěje. „Jiné možnosti už nejsou, pak je tu jen politické lobby,“ naznačila.

Ministerstvo chystá jako každý rok novelu vyhlášky, která by měla tuto problematiku řešit. A pozitivní zprávu pro Otrokovice zatím nemá. „Stávající rozsah výjimek z časového zpoplatnění nechceme dále rozšiřovat. Peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury) na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

V budoucnu výjimky nebudou

„Na druhou stranu platí, že chápeme celkově složitou hospodářskou situaci, a nechceme proto pro rok 2023 přistupovat k redukci výjimek, které jsou platné v roce 2022,“ doplnil.

První část obchvatu vznikla v roce 2006 a výjimku dostala před čtyřmi lety. Podobně jako například dálniční obchvaty Brna či Kroměříže je zdarma. Nakonec se ale může stát, že řidiči budou muset v budoucnu platit i za ni. „Budeme mít snahu omezovat všechny výjimky,“ řekl v červnu Českému rozhlasu ministr dopravy Martin Kupka.

„Nepochybně bude debata i se zástupci města Otrokovice o tom, aby byl ten doposavad vedený úsek s výjimkou do budoucna, až se postaví pokračování D55, do zpoplatnění také zapojen,“ doplnil. Podle ministra by se měly výjimky omezovat natolik, až bude celá dálniční síť zpoplatněná. Důvodem jsou peníze.

„Výjimku pro severovýchodní obchvat Otrokovic rušit pro rok 2023 neplánujeme, nebylo by to citlivé ve vztahu k jiným zachovávaným výjimkám. Výhledově však přetrvává záměr postupně výjimky redukovat,“ potvrdil Brychta.

Kraj bude mít k vyhlášce připomínky

Placení za celý obchvat by pro Otrokovice přineslo ještě větší svízele než nyní. Velmi pravděpodobně by zase více řidičů jezdilo přes centrum, snad jen s výjimkou kamionů. Ty téměř výlučně obchvat využívají a městu se díky tomu ulevilo aspoň od nákladní dopravy.

„Půjde o to, jak se zachovají řidiči, kteří jezdí ze Zlína do Otrokovic nebo Napajedel. Jestli budou mít potřebu si kupovat dálniční známku, nebo pojedou opět přes kvítkovickou křižovatku nebo Kvítkovice,“ uvažuje Večerková. Znamenalo by to také zhoršení životního prostředí a bezpečnosti v centru, kde je řada přechodů přes hlavní silnici a křižuje ji i využívaná cyklostezka spojující Otrokovice se Zlínem.

Ministerstvo dopravy bude novelu vyhlášky dávat k připomínkování v rámci standardního legislativního procesu. Dostane ji také Zlínský kraj. „Budeme vyhlášku připomínkovat, dělali jsme to už minulý rok. Dává smysl, aby byl celý obchvat zdarma,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Podle něho by se mělo měřit všem stejně a zdarma by měly být buď všechny dálniční obchvaty měst, nebo žádný. Odmítá také zpoplatnění celého obchvatu. I Doležal však tuší, že šance na změnu je malá. „Budeme o to ale bojovat,“ dodal.