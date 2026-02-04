Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Milan Libiger
  9:08
Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace zlepšila. Potvrzují to snižující se počty stížností i hlasy samotných obyvatel.
Fotogalerie2

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022) | foto: Continental Barum

Lidé psali stížnosti kvůli zápachu na radnici i ministrovi životního prostředí. Situaci řešil také Zlínský kraj a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Přestože si lidé mysleli, že se zápach šíří ze zdejší kafilerie nebo čistírny odpadních vod, jednoznačný zdroj se nikdy nepodařilo najít.

Nyní je stav ovzduší ve městě o poznání lepší. „Zápachu tady ubylo, to je bez debaty. V zimě se příliš nevětrá, ale když je člověk venku, už moc zápach necítí. Ani v okolí kafilerie,“ popsala Martina Dobiášová, která bydlí v městské části Baťov. „Žije se tady lépe, s minulostí se to nedá srovnat. Všichni to tady vnímáme stejně,“ zdůraznila.

Otrokovicemi se šíří nesnesitelný zápach, lidé upřeli naděje k ministrovi

Podobně to vidí i další občané Otrokovic. „Epizod, kdy je tady nesnesitelný zápach, je skutečně méně, ale pořád tady jsou. Když jsem šel nedávno kolem čistírny odpadních vod, nemohl jsem se tam ani nadechnout. Nejrazantněji se zlepšila kafilerie,“ poznamenal další obyvatel Baťova.

„Bývaly doby, kdy jsme hlavně přes léto nemohli větrat. Takových dní mohlo být i patnáct do roka. Teď se to stane jenom párkrát,“ doplnil.

Snížily si také počty stížností na radnici kvůli zápachu. Loni jich bylo 219, předloni 266. Lidé mohou popsat své potíže ve formuláři na webových stránkách města.

Nejčastěji obtěžuje zápach gumy

Minulý rok nejčastěji upozorňovali na gumárenský zápach, a to ve 126 případech. V Otrokovicích působí také pneumatikárny Continental Barum a Yokohama.

Hlášení spojených se zápachem z čistírenských kalů bylo 19 a z kafilerie osm. Lidé si stěžovali i na zápach z mrvy, hnoje, spálenin či na čpavý a potravinářský zápach. Čtyřiadvacet hlášení spadalo do kategorie jiný nebo blíže neurčený zápach. Nejvýraznější meziroční pokles byl u kafilerního (38) a gumárenského (25) zápachu. U čistírenských kalů se snížil o devět.

Zápach se v Otrokovicích šíří stále, inspekce jednoznačný zdroj nenašla

Otrokovice jsou průmyslovým městem, což se projevuje i v jeho ovzduší. Také podle starostky Hany Večerkové je ale po letech skutečně méně znečištěné, alespoň pokud jde o pachy.

„Prostředí je lepší,“ věří Večerková. „Někdo sice říká, že lidé už rezignovali, protože jejich stížnosti nikam nevedou, ale já si to nemyslím. Nemělo by docházet k žádným dalším excesům jako v minulosti.“

Sdělila také, že loňské léto bylo klidnější, než bývalo v Otrokovicích zvykem. To však závisí i na počasí: když jsou větší vedra, kvalita vzduchu je horší. Záleží také na tom, odkud fouká vítr. „Situace v Otrokovicích se v posledních dvou letech zklidnila,“ potvrdila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Stížností na kafilerii ubylo

Inspekce loni neřešila žádnou stížnost a předloni jednu, která se týkala kafilerie. Žádný nedostatek v ní však při kontrole nenašla.

„Je rovněž potřeba zmínit, že zápach jako takový není v České republice regulován závaznými limity. Nelze proto jednoznačně hodnotit zlepšení kvality ovzduší pouze z pohledu pachové zátěže,“ upozornila Loužecká.

Otázka nicméně je, díky čemu se alespoň pachové klima v Otrokovicích zlepšilo. Nejspíše tomu pomohl fakt, že provozovatelé otrokovických podniků průběžně modernizují své provozy a snaží se zápach tlumit.

Čistička nezamořuje Otrokovice zápachem, řekli inspektoři životního prostředí

„Nemůžu říci, že jsme nasadili zařízení, které zápach najednou zlikvidovalo. Je to vývoj fabriky, do níž se neustále investuje. Za čtrnáct let se do ní vložilo 70 až 80 milionů korun,“ nastínil Petr Lysák, jednatel společnosti N. C. Feed, která kafilerii provozuje.

„Vyměňujeme například staré a netěsnící dopravníky na převážení moučky za nové. Takže z nich uniká méně zápachu, který pak ještě vezme odsávání do biofiltru,“ upřesnil.

V čistírně odpadních vod areálu firmy Toma postavili přístřešek nad kaly, což však vliv na ovzduší nemá.

Continental zprovoznil novou technologii

„Čistírna může být cítit na hranici čistírny, pak je tam ještě hygienické pásmo ochrany. To, že někdo něco cítil o pár kilometrů dál, ale neznamená, že to je od nás. Potenciálních znečišťovatelů je spousta,“ míní vedoucí odboru čistírny odpadních vod firmy Toma Petr Štěpánek.

Podle něho by se všechny podniky musely nejprve zastavit a po jednom zvlášť zprovozňovat, aby se podařilo rozklíčovat, odkud zápach přichází. Případně by se daly všechny zakrýt a odvětrávat, což je však nereálné.

V Continental Barumu zprovoznili před dvěma lety moderní technologie na bázi studené plazmy, která výrazně omezuje zápach. Stála 170 milionů korun.

Supermoderní zařízení na střeše Barumu tlumí zápach z výroby pneumatik

V roce 2023 uvedli do provozu odsávání s textilními filtry na střeše lisovny. Důvodem těchto investic bylo právě to, aby se snížil počet stížností obyvatel na zápach.

Ani zmíněná opatření však nedokážou ve firmách veškerý zápach potlačit. „U některých typů provozů není úplná eliminace zápachu technicky možná a řešení spočívá v jeho maximálním omezení,“ upozornila vedoucí odboru životního prostředí otrokovické radnice Anna Pšejová.

Vstoupit do diskuse

