Otrokovicemi se šíří nesnesitelný zápach, lidé upřeli naděje k ministrovi

„Náhle se objeví tak velký smrad, že musíme pozavírat okna, protože je z toho až na zvracení. Bývaly doby, kdy to smrdělo skoro každý den, teď to bývá jen dvakrát a až čtyřikrát za týden, ale dobré to není,“ postěžoval si obyvatel Baťova.

Problém se může týkat až tří tisíc lidí. V současných parných dnech jim vadí, že nemohou vyvětrat po deštích, kdy se vzduch venku ochladí. „Když to nejvíce potřebujete, nemůžete okna otevřít,“ sdělil další z místních.