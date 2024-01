Otrokovice neuspěly se žalobou proti stavbě továrny, přípravy pokračují

„Příslušný senát NSS bude o této kasační stížnosti rozhodovat ve standardním pořadí. Hrubým odhadem by podle soudkyně zpravodajky mohlo být rozhodnuto na konci letošního roku,“ nastínila mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Město napadá rozhodnutí někdejšího ministra životního prostředí Mariana Jurečky, jenž se záměrem souhlasil bez nutnosti, aby prošel velkým řízením EIA. V něm se posuzují dopady stavby na životní prostředí. „Chceme vyčerpat veškeré možnosti, které máme,“ zmínila starostka Hana Večerková. „Jde nám od začátku o to, aby se záměr řešil v rámci řízení velká EIA.“

Ministerstvo už v prvním stupni posuzování uvedlo, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Otrokovice proti tomu podaly rozklad, který ministr odmítl. Večerková přiznala, že velkou šanci na úspěch v této věci už nevidí.

Kasační stížnost navíc nemá odkladný účinek, takže investor, jímž je belgická firma Wobo NV, může pokračovat v přípravě. V těchto dnech podá žádost o územní rozhodnutí a pak o stavební povolení, aby mohl v říjnu letošního roku začít stavět. Hotovo by mělo být v prosinci 2025. Náklady se pohybují okolo 200 milionů korun.

„Po stránce právní ani jiné neexistuje argument, kvůli kterému by to tam nemělo být možné postavit. Jediný argument je, že to tam paní starostka nechce,“ tvrdí Milan Skopalík, jenž investora zastupuje a jehož firma B-Projekting je hlavním projektantem. Od začátku říká, že výroba ohrožovat okolí nebude.

„Chtěli jsme, aby to šlo do velkého řízení EIA, kde by se prověřilo, že to bude opravdu tak nezávadné, jak investor tvrdí,“ poznamenala Večerková. „Bude to nové a moderně postavené, ale stačí selhání lidského faktoru – nebo něčeho jiného – a může to tady bouchat. Navíc jsme průmyslem už příliš zatížení.“

V podniku má být sklad hořlavin či velkoobjemové zásobníky na saze. Některé látky se budou přivážet v cisternách. Městu vadil i třicetimetrový komín, který tam ale nakonec nebude, protože investor zahrnul do projektu studenou plazmu, což je nejmodernější zařízení na eliminaci zápachu. Místo komínu bude 1,5 metru nad střechou vývod vzduchu, který projde plazmou. Kvůli této změně se příprava trochu protáhla.

Továrna bude blízko části pro bydlení

„V tom vidím naše vítězství. Kdo by chtěl v Otrokovicích další třicetimetrový komín,“ reagovala Večerková. „Jinak na firmu nemáme žádné páky. Jejich záměr je v souladu s územním plánem, jsou to jejich pozemky. Ale kvůli životnímu prostředí, které je v Otrokovicích už tak hodně zatížené, chceme, aby tam byly ty nejlepší technologie,“ doplnila.

Skopalík argumentuje tím, že má kladná vyjádření všech orgánů, jež se zabývají životním prostředím. Provoz podniku by podle něho neměl zápachem rušit okolí, kde už funguje kafilerie, čistírna odpadních vod či spalovna. Opodál stojí pneumatikárna Continental Barum, která je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. Poblíž je ale také městská část Baťov.

„Budeme zpracovávat jen 2 500 tun materiálu ročně. Nebude to ani jeden kamion za den, to je mimo rozpoznávací schopnost kohokoliv. Barum Continental zpracovává 700 nebo 800 tisíc tun,“ nastínil Skopalík.

Tři velké budovy belgické společnosti Wobo NV, která sem chce přestěhovat výrobu ze zlínského továrního areálu, mají vyrůst v průmyslovém areálu Deza. V závodu se budou zpracovávat a skladovat pryžové směsi. Při tom se bude používat kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje. Celý provoz má být plně odsávaný, budou tam filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek. Ve firmě má v třísměnném provozu pracovat 35 lidí.

„Jsme v průmyslové zóně, splnili jsme všechny podmínky, na všech úrovních,“ shrnul Skopalík.

„Z pohledu udržitelného rozvoje Otrokovic vidíme další průmyslové zahuštění v lokalitě jako významně nežádoucí,“ uvedl před časem předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích Jaroslav Bořuta. Obává se zhoršení imisní situace i silnějšího zápachu.