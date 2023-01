Města zakazují dodávkám v noci parkovat na sídlištích, zabírají moc místa

„Dlouhé dodávky, zejména při podélném způsobu parkování, zabírají místo osobním vozidlům. Jejich vytlačením mimo sídliště budou mít více prostoru,“ řekla otrokovická starostka Hana Večerková. „Na Trávníkách přibudou nová parkovací místa také v rámci projektu revitalizace sídliště.“

Pracovníci města při dřívějším průzkumu napočítali na místě až čtyřicet nákladních aut, která zde parkovala přes noc. Mnohá auta kvůli nim měla problém vůbec vyjet.

„Obvykle není ponechán prostor za vozidlem ani boční odstup mezi auty pro nástup a výstup přepravovaných osob,“ upozornila vedoucí radničního dopravně-správního odboru Renáta Krystyníková. „Dodávky svým převisem brání také v užívání chodníku nebo při provádění zimní údržby.“

Podobné opatření platí už třetím rokem v lokalitě Na Honech a Podlesí na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. „Místní obyvatelé to velmi uvítali a máme na to jen pozitivní ohlasy,“ podotkl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Zlín nyní chystá totožnou úpravu na zmíněném sídlišti i pro ulice Budovatelská, Česká, Nad Vývozem, Středová, Větrná, U Trojáku, Dětská a Křiby po křižovatku s Českou. „K osazení dopravního značení by mělo dojít v nejbližší době,“ naznačil Melzer.

Parkování pro dodávky je možné na místě bývalého torza na Jižních Svazích, kde v roce 2021 vzniklo nové parkoviště s kapacitou 70 míst. Z toho 20 je pro nákladní vozy delší než pět metrů. „Podle toho, jaké budou ohlasy a jak se nám tato úprava osvědčí, budeme uvažovat o dalších lokalitách,“ doplnil Melzer.

Stejný zákaz funguje od předloňského léta na vsetínském Sychrově a ptají se na něj i obyvatelé jiných sídlišť. „U nich musíme nejdříve přemýšlet o náhradních možnostech parkování nákladních vozidel,“ podotkla mluvčí města Jan Raszková.

Na Sychrově to bylo jednodušší, protože dodávky mohou v noci stát na parkovišti na okraji sídliště u hlavní silnice.

V Uherském Hradišti zase mohou do lokalit s hustou bytovou zástavbou a do centra vjet (až na výjimky) pouze auta vážící do dvou tun. Jenže tuto hmotnost stále častěji překračuje i řada osobních aut tamějších obyvatel. Město proto připravuje snížení na 1,5 tuny.

„Řízení o změně dopravního značení již probíhá, obdrželi jsme kladné stanovisko policie. Předpoklad vydání příslušného povolení je konec února,“ sdělil mluvčí radnice Jan Pášma.

V Kroměříži platí zákaz stání na území města v době od 22 do 6 hodin pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.