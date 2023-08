Žena počmárala Baťův památník v Otrokovicích, pak ho chtěla čistit

„Vandalka si dala opravdu záležet a celý podstavec popsala nesmyslnými nápisy a doplnila je jednoduchými obrázky. Nechápu důvody lidí, kteří se odhodlají k takovému činu,“ reagovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

„Asi vůbec neměla ponětí, jaký objekt si vybrala pro své malůvky. Jinak by to snad ani udělat nemohla,“ dodala.

Pomalovaného památníku si všimli strážníci při pravidelné pochůzce v parku před Společenským domem. Na místě pachatele nezjistili, ale opodál zaregistrovali podezřelou ženu, kterou kontaktovali. Po krátkém pohovoru se přiznala a chtěla památník očistit. To jí ovšem strážníci nedovolili.

„Neodborným zásahem by mohlo dojít k ještě větším škodám,“ upozornila mluvčí města Lenka Vaculová.

Jaký postih ženu čeká a jakou škodu způsobila, zatím není jasné.

Baťův památník město odhalilo teprve loni, jeho autorem je uznávaný sochař Radim Hanke.

„V případech, kdy jsou občané svědky takového chování, je nezbytné, aby reagovali. I zde by se určitě našel někdo, kdo pachatelku viděl při činu,“ povzdychla si Večerková. „Je škoda, že okamžitě nekontaktoval městskou či státní policii, která by hned zasáhla. Třeba by způsobené škody byly menší.“