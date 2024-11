Modernizace trati do Zlína má povolení, stavět se může začít za dva roky

„Máme nepravomocné stavební povolení. Teď bude záležet na tom, jestli se proti němu někdo neodvolá,“ potvrdil Martin Hryzbil, který má v rámci Správy železnic (SŽ) investici na starosti.

Lhůta pro podání odvolání je 15 dní. Pokud ji nikdo nevyužije, bude to podle Hryzbila milník v přípravě projektu za 12 miliard korun, který má výrazně zlepšit železniční spojení Zlína s okolím.

Z Otrokovic povedou do krajského města dvoje koleje, po nichž bude jezdit výrazně více vlaků než dnes, zřejmě v patnáctiminutových intervalech. Navíc bude trať elektrifikovaná, takže spoje mohou jezdit ze Zlína do okolních měst bez přestupování v Otrokovicích.

A také rychleji: dnes je rychlostní limit šedesát, nově bude sto kilometrů za hodinu. Cesta ze Zlína do Otrokovic nebude trvat 17 minut, ale 11, do Přerova 43 minut.

Stavební práce mají podle harmonogramu začít v Otrokovicích, kde povedou pod Kvítkovickou křižovatkou koleje v tunelu, který bude dlouhý dvě stě metrů. O rok později má přijít na řadu Prštenská příčka, tedy úsek na okraji Zlína, kde stát postaví i nové přemostění přes koleje.

S tratí začnou práce i na výpravní budově

V roce 2028 by se měly práce dostat do centra Zlína, kde vyroste nová výpravní budova, již postaví firma podnikatele Zdeňka Zemka Z-Group. Stavební povolení by měla získat ještě letos v prosinci a v právní moci bude v lednu, pokud se nikdo neodvolá.

„My už v okamžiku, kdy SŽ začne stavět trať v Otrokovicích, musíme výpravní budovu začít stavět, protože v ní budou výhybky, zařízení, semafory a podobně. Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží,“ přiblížil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný. „Výpravní budova musí být v provozu ještě předtím, než proběhne samotné zkolaudování trati,“ doplnil.

Nová budova vznikne trochu blíže centru města, než je ta stávající. Bude mít sedm pater, ve čtyřech bude parkoviště pro 170 automobilů. Ve dvou spodních patrech bude technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. V posledním patře vzniknou kanceláře firmy Z-Group. Stát by chtěl v polovině příštího roku vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Než ale začne stavět, musí získat všechny pozemky, jichž se jeho stavba dotkne. Zatím jich vykoupil kolem 75 procent. SŽ aktuálně počítá s tím, že u čtyř vlastníků bude vyvlastňovat. Lidem nabízí 1,5 násobek ceny v místě obvyklé. „Zatím velké problémy nejsou, ale pozemky ještě nemáme vykoupeny všechny ani v první části trati,“ poznamenal Hryzbil.

SŽ původně začala řešit celou trať z Otrokovic do Vizovic. Když se ale před pár lety v Přílukách příprava zadrhla kvůli rušení nebezpečného přejezdu, rozdělila projekt na dvě části: z Otrokovic do Zlína a ze Zlína do Vizovic.

Ta první už má stavební povolení, byť zatím nepravomocné, druhá ještě nezískala územní rozhodnutí. Přesněji řečeno získala, ale někteří obyvatelé Želechovic proti němu podali odvolání, o němž stále ještě nebylo rozhodnuto.

Podle plánu SŽ by tento úsek mohl navázat na první část, takže by se elektrifikoval v roce 2029 a 2030. Druhá kolej se tady přidávat nebude, protože to není kvůli hustotě provozu nutné.

„Realizace stavby by probíhala po etapách, stejně jako její příprava. První tři roky se bude stavět do Zlína a další dva roky do Vizovic,“ shrnul Hryzbil.

Zmizí některé železniční přejezdy

Díky modernizaci trati bude cestování komfortnější i bezpečnější. Železniční přejezdy budou splňovat normy a někde přestanou existovat. Například ve zlínské Podvesné nad dopravním podnikem, kde povedou koleje v zářezu a nad nimi hlavní silnice. Kolem trati na několika zastavěných místech budou protihlukové stěny. Vzhledem k tomu, že se bude železniční svršek na stávající trati vyměňovat, budou vlaky jezdit rychleji i tišeji.

Promění se také nádraží a zastávky v Otrokovicích, Lípě, Zádveřicích a Vizovicích. Současná stanice v Malenovicích se zruší, stejně jako zastávky Otrokovice-Trávníky, Zlín – U Mlýna a Zlín-Louky.

SŽ věří, že díky elektrifikaci bude po železnici jezdit více lidí, díky čemuž by se měl snížit silniční provoz mezi Zlínem a Otrokovicemi.

Díky elektrifikaci bude také moci ve Zlíně vzniknout dopravní terminál, jehož bude nová výpravní budova součástí. Z-Group rovněž počítá s tím, že přemístí sousední autobusové nádraží, které posune blíže Gahurově ulici. Zatím má územní rozhodnutí, o stavební povolení chce zažádat příští rok.

„Výstavba musí být až po dokončení celé železniční trati. Tedy pravděpodobně až v roce 2029 a později,“ naznačil Slaný.

Firma tady chce postavit ještě jednu větší budovu, jejíž přesnou náplň zatím hledá.