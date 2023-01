Otrokovice odmítají stavbu nové továrny, vadí jim hlavně vysoký komín

„Když to nepůjde do velkého řízení EIA, tak nezjistíme, jaký to bude mít dopad na životní prostředí,“ tvrdí starostka Hana Večerková. „Vadí nám hlavně třicetimetrový komín, který bude pouštět do ovzduší nečistoty. Firma je také možný zdroj vzniku požáru, protože tam budou chemikálie,“ dodala.

V závodu se budou zpracovávat a skladovat pryžové směsi, má jít o 2 500 tun za rok. Přitom se bude používat kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje.

Tři velké budovy belgické společnosti Wobo NV, která sem chce přestěhovat výrobu ze zlínského továrního areálu, mají vyrůst v otrokovickém areálu Deza poblíž městské části Baťov.

„O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na návrh rozkladové komise,“ sdělil Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva. Rozhodnutí by mělo padnout do konce ledna.

Pokud Otrokovice neuspějí, budou se chtít s největší pravděpodobností obrátit na soud. „Máme málo možností, jak se bránit, proto využijeme všechny. Myslíme si, že další výroba tohoto typu do města nepatří,“ podotkla Večerková.

Město se pak může už pouze vyjádřit v rámci stavebního řízení, případně se odvolat proti stavebnímu povolení. Pozemky totiž patří investorovi a průmyslový areál je určený pro výrobu, byť není na okraji města, ale nedaleko obytné zástavby, která se má navíc ještě rozšiřovat.

Podle investora zhoršení prostředí nehrozí

„Ministerstvo životního prostředí respektuje právo každého obrátit se s žalobou na správní soud, aby přezkoumal zákonnost a věcnou správnost jeho postupu,“ reagoval Charvát.

Podle zástupců belgického investora zhoršení životního prostředí v Otrokovicích nehrozí už s ohledem na to, že je tam řada výrobních podniků. Navíc Wobo NV má naplánovanou i studenou plazmu, což je zařízení na eliminaci pachových látek. Celý provoz má být plně odsávaný, budou tam filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek.

„Lidé to nechtějí z principu, ale deklarujeme, že je to navrženo v souladu s platnou legislativou. Když to dotáhneme do konce, nebude to mít negativní vliv na okolí,“ řekl Milan Skopalík, který investora zastupuje a jehož firma B-Projekting je hlavním projektantem.