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Otrokovická radnice chce koupit chátrající areál sokolovny, vznikne tam sportovní centrum

Petr Skácel
  9:19
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...

Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho nejspíš zbourat a postavit tam nová sportoviště a s tím spojené služby. (červenec 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...
6 fotografií
Otrokovická radnice chce získat do svého vlastnictví chátrající areál sokolovny v centru města. Ačkoli zastupitelé už schválili jeho koupi za více než 20 milionů korun, samotný převod se protáhne. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce sokolské v Praze, které to odložilo až na září.

Radnice chce na místě vybudovat moderní sportovní a komunitní centrum. Současná budova je navíc v tak špatném technickém stavu, že jednou z reálných variant bude demolice. Zůstat by mohlo jen historické průčelí.

„Nejdůležitější je, aby areál zůstal určený pro tělovýchovu a sport. Rádi bychom zároveň zachovali historické prvky, které mají architektonickou hodnotu,“ uvedla starostka Hana Večerková (ANO).

„Umím si představit, že zůstane průčelí a boční stěna směrem ke třídě Osvobození s krásnými okny. Podobně jako se ve Zlíně zachovalo historické průčelí při stavbě Zlatého jablka,“ dodala.

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Podle ní už dnes není smyslem zachraňovat objekt v jeho současné podobě. Město potřebuje nové sportovní kapacity a rozsáhlý pozemek s pěti tisíci metry čtverečními v centrální části se k tomu přímo nabízí.

Podobně velkých rozvojových ploch už v Otrokovicích mnoho nezbývá. V sousedství se navíc staví velký bytový dům na místě bývalé sýpky a nejen jeho obyvatelé 1 by mohli areál sokolovny využívat.

„Mohou tam vzniknout například kurty na dnes velmi populární padel, tenisové kurty korun nebo beachvolejbal. Chceme nabídnout sportovní zázemí široké veřejnosti i komerční aktivity, které by pomáhaly financovat provoz areálu,“ vysvětlila Večerková.

Změny nebudou rychlé

Součástí projektu by mohla být také restaurace nebo služby navázané na sport jako masáže, fyzioterapie či nutriční poradenství. „Potřebujeme areál využít tak, aby si na svůj provoz alespoň částečně vydělal,“ naznačila starostka.

Budova sokolovny pochází z roku 1925 a dlouhá léta byla centrem společenského dění ve městě. Ještě v 90. letech tam fungovalo kino. Stav objektu se ale postupně zhoršoval a plesy, oslavy a další akce se odsud začaly přesouvat do nedaleké Otrokovické Besedy.

„Dnes už sokolovna absolutně nevyhovuje. Chybějí šatny, neteče teplá voda, kotel je na hranici životnosti a v zimě je v budově velmi chladno,“ vyjmenovala Večerková.

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Radnice ale upozorňuje, že ani po převzetí se změny neodehrají rychle.„Nebudeme schopni všechno změnit okamžitě. Nějakou dobu budeme objekt jen udržovat. Současně musíme připravit projekt a hledat peníze, ať už z vlastních zdrojů, nebo z dotací,“ uvedla Večerková.

Podle prvních odhadů by kompletní proměna areálu mohla stát 110 až 150 milionů korun. Dokud nezačne, budou sokolovnu využívat místní sportovní organizace a kluby, které nepotřebují velkou halu.

„Prostor by tam našly oddíly Sokola nebo Jiskry, gymnastika, aerobik, kruhové tréninky, bojové sporty, volejbal či badminton,“ popsala starostka.

Společenský dům? Jiný případ

Lidé ve městě se přitom na sociálních sítích ptají, proč město místo vysokých nákladů za proměnu sokolovny nekoupí Společenský dům na Baťově. I tato budova chátrá a její budoucnost je kvůli insolvenčnímu řízení stále nejistá.

„To jsou dvě úplně odlišné situace. U Společenského domu můžeme objekt získat jen v dražbě nebo prodejem z insolvence. Navíc požadovaná cena přes sto milionů korun je pro město nepřijatelná a kupovali bychom prakticky jen obvodové zdi kulturní památky,“ sdělila Večerková.

„U sokolovny jsme naopak se současným vlastníkem našli shodu a jednání probíhají v úplně jiném duchu,“ poznamenala starostka.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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