Milan Libiger
  9:37
Otrokovická radnice se zaměří na řidiče, kteří nedodržují předpisy v místní čtvrti Baťov. Na tamější frekventované třídě Tomáše Bati nyní umísťuje radary. Budou na sloupech veřejného osvětlení a město jimi pokryje prakticky celou délku této ulice, takže řidičům nebude zbývat nic jiného než dodržovat předpisy, pokud nechtějí platit pokuty.

V Olomouci přibudou další tři stacionární radary. | foto: olomouc.eu

„Jde o další krok směrem k větší bezpečnosti všech účastníků provozu,“ řekla starostka Hana Večerková. „Na třídě Tomáše Bati je několik důležitých křižovatek a přechodů, kde překračování rychlosti může vést k nebezpečným situacím. Pořízení radarů proto považujeme za rozumné a dlouhodobě potřebné opatření,“ doplnila.

Město už dříve instalovalo radary do čtvrti Kvítkovice, kde si lidé stěžovali na rychlou jízdu aut. A pomohly tamní situaci zklidnit. „S radary na třídě Tomáše Bati máme podobná očekávání jako v případě Kvítkovic,“ potvrdila Večerková.

Systém dokáže detekovat okamžité překročení rychlosti i vyhodnotit průměrnou rychlost na celém úseku. A to v obou jízdních směrech, což je jeho výhoda.

„Tím se eliminuje snaha řidičů zpomalit jen pod kamerou. Věříme, že přispěje ke snížení rychlosti i ke zlepšení celkového vnímání bezpečnosti u místních obyvatel,“ poznamenala Večerková.

Obyvatelé si na rychlost stěžovali

Lidé z Baťova potvrdili, že někteří řidiči si z dodržování rychlosti velkou hlavu nedělají. „Jezdí tady výrazně rychleji, než mají. Ani dopravní značení příliš nerespektují,“ popsala jedna zdejší obyvatelka. Další hlasy ale upozorňují, že rychlost by bylo třeba hlídat spíše na jiných místech v Otrokovicích.

Město se přitom rozhodlo radary na Baťov umístit právě i s ohledem na vyšší četnost podnětů od tamních obyvatel, či na základě statistik a intenzity dopravy. Radary budou v provozu 24 hodin denně a jejich záznamy budou automaticky přenášeny do přestupkového systému a následně řešeny odborem dopravně-správním. Město stály dva miliony korun.

V sousedním Zlíně se snaží řidiče donutit k dodržování předpisů pomocí úsekového měření za použití kamer. Letos je město instalovalo na dalších pěti místech. Přestupků bylo velké množství.

Většina neukázněných šoférů jela rychlostí okolo 60 kilometrů za hodinu, někteří ale i kolem 80 kilometrů. Nejvíce hřešili v Březnické ulici při výjezdu z města.

Radary v regionu nedávno přibyly také v Biskupicích a Petrůvce. V Biskupicích je jeden ve směru na Kaňovice, druhý na příjezdu od Luhačovic. V Petrůvce je radar u kulturního domu.

11. srpna 2025  9:37

