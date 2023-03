Jurečka otrokovickým prosbám nevyhověl, odklepl stavbu další továrny

V něm se posuzují dopady větších staveb na životní prostředí. Ministr životního prostředí Marian Jurečka rozklad zamítl a současně potvrdil závěry rozkladové komise, jež se námitkami Otrokovic zabývala.

„Při oznámení záměru byla formulována odpovídající opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze záměr z hlediska těchto vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za akceptovatelný,“ sdělila mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Ministerstvo dalo záměru zelenou loni s tím, že velká EIA není potřeba. Podle vedení Otrokovic je ale jen v rámci tohoto řízení možné zjistit, jaké může mít provoz nového podniku dopady na životní prostředí. Vadí mu vysoký komín a obává se i toho, že závod může být zdrojem požáru, neboť v něm budou skladovány chemikálie.

Budou se v něm zpracovávat a skladovat pryžové směsi, přibližně 2 500 tun za rok. Přitom se bude používat kaučuk, chemikálie, saze, vulkanizační činidla i oleje.

Otrokovice z postupu státu nadšené nejsou. A zvažují další kroky. „Nedá se nic dělat, docela jsme s tím ale počítali,“ řekla k aktuálnímu rozhodnutí ministerstva otrokovická starostka Hana Večerková. „Zvažujeme i možnost, že se obrátíme na správní soud. Momentálně se tím zabývají naši právníci,“ doplnila.

Otrokovice podají žalobu pouze tehdy, pokud bude mít reálnou šanci na úspěch. Pak se budou moci vyjádřit jen v rámci stavebního řízení, případně se odvolat proti stavebnímu povolení. Pozemky patří investorovi a průmyslový areál Dezy, kde má fabrika vyrůst, je určený pro výrobu.

Tři větší budovy tam chce postavit belgická společnost Wobo NV, která působí ve zlínském továrním areálu. Z něho ale bude muset výrobu stěhovat.

Podle zástupců investora zhoršení životního prostředí v Otrokovicích nehrozí. Wobo NV má naplánovanou i studenou plazmu, což je zařízení na eliminaci pachových látek. Celý provoz má být plně odsávaný, budou tam filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek.

„Ministerstvo životního prostředí by si nedovolilo pustit pochybný projekt, který by mohl zhoršit situaci v Otrokovicích. Když se rozjede výroba, lidé nezačnou říkat, že je to katastrofa,“ je přesvědčený Jaroslav Šilhák z firmy Ekome, která navrhovala ekologická opatření.

Náklady na investici činí zhruba 250 milionů korun. Začít stavět by se mohlo příští rok s tím, že hotovo by bylo v létě 2024. Ve firmě má v třísměnném provozu pracovat 35 lidí.