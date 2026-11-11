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Požár skladu plastů v Otrokovicích způsobil zaměstnanec, policie ho obvinila

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  12:06
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Obrovský požár ve venkovním skladu plastů v areálu firmy v Otrokovicích podle policie způsobil zaměstnanec firmy při manipulaci s otevřeným ohněm. Březnová událost se obešla bez zranění, škoda se vyšplhala na 30 milionů korun. Viníkovi hrozí dva až osm let vězení.
Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v Otrokovicích. (10. března 2026)
V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. (10. března 2026)
Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v Otrokovicích. (10. března 2026)
Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v Otrokovicích. (10. března 2026)
16 fotografií

Při požáru hořel zastřešený sklad o rozměrech přibližně 30 krát 60 metrů, zasahovalo při něm patnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Záchranné složky musely evakuovat celkem 417 lidí.

„V rámci prověřování kriminalisté ohledali místo činu, zajistili stopy, důkazní prostředky, kamerové záznamy a vyslechli svědky. Mimo jiné nechali zpracovat i odborná vyjádření vztahující se ke vzniku požáru zhotovená na základě laboratorního zkoumání odebraných stop,“ vysvětlila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Z požáru v Otrokovicích policie podezírá neznámého pachatele, vyšetřování se potáhne

Všechny získané důkazy vyhodnotili kriminalisté jednotlivě i v souvislostech. Z toho vyplynulo, že devětadvacetiletý zaměstnanec firmy při manipulaci s otevřeným ohněm, který použil ke kontrole barvy uskladněného materiálu, porušil své povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně, čímž způsobil vznik požáru.

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun

Dosud netrestaného muže kriminalisté obvinili ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let.

„Požár způsobil třicetimilionovou škodu třem firmám, a to na budově zastřešené skladové plochy, uskladněném výrobním materiálu, poškozeném oplocení a dalším majetku,“ doplnila Kozumplíková. Další škodu ve výši téměř tři miliony korun si firmy vyčíslily za ušlý zisk, ušlý výnos z pronájmu a náhradu mzdy.

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